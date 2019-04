La mujer entra en Valderrey

Una docena de mujeres cofrades entrarán este sábado por primera vez a la comida de hermandad de la cofradía del Cristo de Valderrey, después de que aprobara en asamblea el pasado año la apertura de la asociación pública de fieles a las féminas. Es un hecho realmente histórico en una de las cofradías históricamente más refractarias a la entrada de mujeres, hasta que la imposición del obispo, Gregorio Martínez, hizo que no quedara más remedio que acatar el cambio. Atrás quedan los abucheos de los hermanos congregados en la comida si por casualidad se le ocurría a una mujer hacer atisbo de entrar en el comedor, como ocurrió por ejemplo a una periodista que intentaba hablar con el presidente cuando ya estaba dentro del recinto. Fue verla y empezar los abucheos y golpes de vara.

E incluso cuando accedió a la Alcaldía de Zamora la popular Rosa Valdeón no se le cursó invitación para que acudiera a la comida, porque según los estatutos no podían entrar mujeres. Tampoco se invitó ese año, en 2008, a la subdelegada del Gobierno en Zamora, Josefa Chicote. Al año siguiente se corrigió la situación y aunque la hermandad seguía sin admitir a mujeres, si pudieron ir a comer las féminas que por entonces ostentaban los cargos institucionales de alcaldesa y subdelegada del Gobierno. Valdeón y Chicote tuvieron el gesto, además, de asistir a pesar de que el año anterior se les había vetado.

El presidente de la cofradía, Antonio Martín Alén, cree que las directrices del Obispo han sido fundamentales para dar el "empujón" definitivo a la hermandad, y considera que es una medida acorde con los tiempos que corren: "No era normal que el marido se metiera a comer y la mujer se quedara fuera con los niños".

Recorrido tradicional

La romería del Cristo de Valderrey presenta además otras importantísimas novedades. Por ejemplo, la recuperación del recorrido tradicional por el bosque de Valorio, que lleva cinco años interrumpido debido a las obras del AVE y que por fin se puede retomar, al haberse abierto el paso bajo el nuevo viaducto sobre la carretera de Valderrey.

Martín Alén agradeció los esfuerzos del Ayuntamiento de Za mora para conseguir que ADIF haya reparado el firme de la carretera después de unas obras que habían incrementado notablemente el deterioro de la vía que ya de por si no era bueno. "Estábamos pidiendo un bacheo, pero hemos conseguido una reparación".

Otra novedad es la cesión para la romería de mil metros de parcela del vecino campo de golf de nueve hoyos que ya funciona en Valderrey. "Van a hacer una especie de bar, recuperando la pedanía y va a venir muy bien", explica el presidente. De hecho, la presencia de una persona que se ocupa de visitar a diario la ermita ha conseguido otro efecto beneficioso, que se hayan reducido hasta desaparecer los actos vandálicos que tanto daño hacían a la cofradía. A medida que lo permitan las posibilidades económicas de la hermandad se va arreglando el tejado de la iglesia.

Por lo demás no se esperan demasiadas novedades. Habrá los mismos puestos y casetas del año pasado, incluida la de San José Obrero y servicio de autobús para quienes no quieran ir andando. Se recomienda en la medida de lo posible evitar llevar el coche particular para evitar problemas de tráfico.