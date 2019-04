Elecciones generales | Cara a cara entre Fernando Martínez Maíllo (PP) y José Fernández (PSOE)

Los candidatos de los cuatro principales partidos, PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, se someterán a un test de campaña. Cada día, hasta el próximo viernes, este periódico publicará un cara a cara entre contendientes que responderán a las mismas preguntas.

Fernando Martínez Maíllo | Candidato del Partido Popular al Senado

"Hay que afrontar el problema de la despoblación como cuestión de Estado"

-¿Qué le aporta el Senado a una provincia como Zamora?

-Es una cámara en la que se pueden abordar medidas contra la despoblación, algo que no solo afecta a Zamora, sino a gran parte de España y Europa.

-Dígame una medida que tratará de impulsar desde la Cámara y que no tenga que ver con el conflicto catalán.

-El Senado debe tratar la despoblación de manera efectiva en esta legislatura y afrontar el tema como una cuestión de Estado. Además, por primera vez en la historia, está de actualidad, desde que el presidente Rajoy y el PP anunciaran la necesidad de poner en marcha un plan contra la despoblación. También impulsaremos iniciativas para que la banda ancha llegue a todos los pueblos.

-¿Es necesaria una reforma de la Cámara Alta?

-El Senado debe profundizar en mejorar su función de representatividad de los territorios y de las provincias.

-¿Cuál es el voto útil para el 28 de abril?

-Evidentemente el del Partido Popular y el de Pablo Casado, porque somos el único partido y el único candidato que tenemos un proyecto para España y para Zamora. Somos un valor seguro para resolver los problemas y las necesidades reales que preocupan a los ciudadanos, y no los que la izquierda se empeña en sacar a relucir. Respeto el voto a cualquier partido, pero votar a Vox o Ciudadanos solo es útil para dar un escaño más a Sánchez.

-Enumere una virtud y un defecto de su rival político.

-Virtud, que es alcalde y que proviene del municipalismo, como yo que soy concejal en Casaseca de las Chanas. No soy una persona a la que le guste sacar a relucir los defectos de otras personas.

José Fernández | Candidato del PSOE al Senado

"El PSOE representa bien a la gente de la calle, es la alternativa de la moderación"

-¿Qué le aporta el Senado a una provincia como Zamora?

-Yo creo que es muy importante que Zamora esté bien representada en la cámara territorial. Los parlamentarios del PP no han hecho absolutamente nada en estos meses y han estado calentando el sillón. Por eso pedimos la oportunidad de tener una mayoría progresista para cambiar las cosas.

-Dígame una medida que tratará de impulsar desde la Cámara y que no tenga que ver con el conflicto catalán.

-Es curioso que el presidente del PP, Pablo Casado, proponga a Maíllo para aprobar el 155 y se olvide del resto de artículos. Para Zamora hay asuntos como que vuelvan los guardias civiles a los cuarteles o que Correos se potencie con una estructura como la que había. Vamos a ver si recuperamos los servicios públicos con los que contábamos en el 2008.

-¿Es necesaria una reforma de la Cámara Alta?

-Sí. Como cámara de segunda lectura se hacen propuestas, pero se tiene que territorializar mucho más para adaptarse a la realidad rural.

-¿Cuál es el voto útil para el 28 de abril?

-Creo que el voto al PSOE es útil y necesario. Este partido es lo más parecido a la calle, a la gente. Representamos el centro-izquierda, la moderación y el saber estar. Somos ciudadanos normales. La derecha, por su parte, está inclinada a ver quién dice la burrada más gorda.

-Enumere una virtud y un defecto de su rival político.

-El defecto mayor es que ha sido Fernando I de Zamora y los datos son malísimos; y luego fue Fernando III de España y no hizo lo que necesitaba la provincia. No he sentido ninguna virtud.