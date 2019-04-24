Consulta las listas de Zamora para las Elecciones Municipales pueblo a pueblo

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy, con varias horas de retraso, las candidaturas para las Elecciones Municipales en Zamora. Estos son los aspirantes de todos los pueblos de la provincia, ordenados por partido judicial.
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BENAVENTE
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL AGUILAR DE TERA (ENTIDAD LOCAL MENOR)
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. DANIEL MATEOS GRANERO.
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE LUIS PERNIA FERNANDEZ
Suplentes
1. MELODY CIDON PÉREZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ALCUBILLA DE NOGALES
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. LUIS MIGUEL TEJEDOR FERNANDEZ
2. MARIA DE LAS NIEVES CADENAS FERNANDEZ
3. MARIA DEL SOL ROIZO POSADA
4. VICTOR MANUEL BRIME TEJEDOR
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. BERNARDO JAVIER FUENTE FERNANDEZ
2. IGNACIO TEJEDOR PEREZ
3. JUAN CARLOS FERNANDEZ MERILLAS
4. MARIA DOLORES SILVIA MIGUEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ARCOS DE LA POLVOROSA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. ALBERTO SIMON ALONSO
2. DAVID PARRA GUERRA
3. CARLOS GABRIEL JAÑEZ FERNANDEZ
4. SIMON ESCUDERO GONZALEZ
Candidatura núm. 2: VOX (VOX)
1. ALEJANDRO VICENTE GALAN (Independiente)
2. ENRIQUE APARICIO NIETO (Independiente)
3. MARCOS MARTINEZ VELASCO (Independiente)
4. ESTEBAN PARRA GUERRA (Independiente)
5. DANIEL PELAEZ FERNANDEZ (Independiente)
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. ALVARO CUESTA RODRIGUEZ
2. SEILA MUÑOZ ALVAREZ
3. ELVIRA DEL RIO FERNANDEZ
4. ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ
5. JESUS ANGEL VELASCO FERNANDEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ARRABALDE
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. FRANCISCO FERRERO FERNANDEZ
2. MANUEL TEJEDOR MARTINEZ
3. MARIA ISABEL GUERRERO CASADO
4. MIGUEL TEJEDOR ZURRON
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. FELIPE MARTIN FERNANDEZ
2. MARIA VIRGILIA RABANO VILLAREJO
3. GASPAR TEJEDOR GUERRERO
4. MANUEL ALEJANDRO ALIJA FERRERO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL AYOÓ DE VIDRIALES
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. DAVID MARTINEZ MARTINEZ
2. VISITACION PERAL DELGADO
3. PAULINO GUTIERREZ CARBAJO
4. SECUNDINO BARRON PRIETO
5. YOLANDA TOSTON BENITEZ
6. RICARDO PRIETO PERAL
7. GABRIEL TURRADO ALVAREZ
Suplentes
1. RAMIRO PONTEJO MARTINEZ
2. PEDRO MIGUEL CANO LOBATO
3. RAQUEL RAMOS GUTIERREZ
4. JOAQUIN DANIEL DELGADO PERAL
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JAVIER LOPEZ PONTEJO
2. EZQUIEL PRIETO FERNANDEZ
3. ISAAC ZAPATERO TABARA
4. SOFIA TOSTON LOBATO
5. VALENTIN BARRIO CRISTOBAL
6. IGNACIO ALONSO CASTAÑO
7. ISMAEL PERAL CALABOZO
Suplentes
1. CAROLINA CARRACEDO LOBATO
2. MARIANO PRIETO MARTINEZ
3. DOMINGO ZAPATERO ALONSO
4. MATIAS RODRIGUEZ DEL ARCO
5. GERMAN CAMPESINO CASADO
6. ANTONIO GARCIA TOSTON
7. ANTONIA CECILIA CASADO ALVAREZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL BARCIAL DEL BARCO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. PEDRO LUIS TAPIOLES DIEZ
2. SANDRA MAGDALENA GARCIA CUADRADO
3. GUZMAN ALIJAS GUTIERREZ
4. ANDRES POZOS PEREZ
5. MARIA TERESA FERNANDEZ FLOREZ
6. MARIA DEL PILAR NOGUERAS ROBLES
7. PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ
Suplentes
1. JUAN GARROTE FERNANDEZ
2. ANGEL NOGUERA ROBLES
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. CARLOS NECHES FERNANDEZ
2. NOELIA COOMONTE NAVARRO
3. MANUEL VALDERAS MONJE
4. CARMELO PEREZ GONZALEZ
5. OSCAR PEREZ BENEITEZ
6. RUBEN NECHES FERNANDEZ
7. HECTOR HUERTAS PASCUAL
Suplentes
1. LEONTINA GONZALEZ ARGUELLO
2. LORENZO LOPEZ PALMERO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL BENAVENTE
Candidatura núm. 1: IZQUIERDA UNIDA (IU)
1. MANUEL BURÓN GARCÍA
2. JESÚS NIETO MAYO
3. NURIA HERRERO GONZÁLEZ
4. MARIA SEILA SÁNCHEZ FERRERRO
5. FAUSTINO ÁLVAREZ GUERRA
6. GEMMA VÁZQUEZ MORENO
7. AINHOA SANTANDER GUTIERREZ
8. CARLOS EUSEBIO RODRÍGUEZ RODRÍGEZ
9. GONZALO LÓPEZ LÓPEZ
10. ÁLVARO GRACIA REGUILÓN
11. JOSÉ LUÍS CACHÓN GARCÍA
12. MARIA DEL PILAR VAQUERO PRIETO
13. ALFONSO CRESPO FERNÁNDEZ
14. MIGUEL ÁNGEL DONADO ÁLVAREZ
15. ANA ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ
16. MARIA CARMEN NIETO RUÍZ
17. ROSA ANA MARTÍNEZ CIMAVILLA
Suplentes
1. JESÚS FERNÁNDEZ FIDALGO
2. CECILIA MAXIMINA GALLEGO GANADO
3. PELAYO VEGA ZAMORA
Candidatura núm. 2: UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
1. PEDRO ANGEL GALLEGO DE LA TORRE
2. SANTIAGO MANUEL BALIÑAS PEREZ
3. MARIA JOSE GONZALEZ PABLOS
4. ANGEL MARIA TRILLA CASQUERO
5. LUZ NELLY SUAZA DUQUE
6. SANTIAGO CASTAÑO FREILE
7. ZULEMA NOVOA NUEVO
8. EDGARDO OMARNA ALVAREZ MARINO
9. SANDRA MILENA CASTAÑEDA HENAO
10. MARIA DEL CARMEN SALAZAR CALABUIG
11. ANGEL RODRIGUEZ TOCINO
12. MARIA CARMEN FOLLECO VILLORIA
13. JAVIER MURIAS ZAMORA
14. REBECA SEVILLA JIMENEZ
15. MARIA DEL MAR RODRIGUEZ VERDASCO
16. MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
17. JUDITH TURRION DEL POZO
Suplentes
1. IDALY RESTREPO CASTANEDA
2. DIEGO GARCIA FERRERO
3. MARIA LUISA ALONSO MENDEZ
Candidatura núm. 3: PODEMOS-EQUO (PODEMOS-EQUO)
1. MARIA ISABEL REGUILON FERNANDEZ
2. JUAN JOSE FERNANDEZ BLANCO (Independiente)
3. PAULA DEL BARRIO FUENTES (Independiente)
4. ANTONIO HERRERO MARTIN
5. LORENA RAMOS DIEZ (Independiente)
6. JOSE MARIA MARCOS FERRERO
7. CARMEN PASTOR FERNANDEZ
8. INOCENCIO SALVADOR MARTIN CENTENO
9. RUTH MARIA TOSTON DE CASTRO (Independiente)
10. JESUS LASO MACHON
11. CARMEN FLORES PEREZ (Independiente)
12. VICTOR MANUEL ALONSO GONZALEZ
13. BEGOÑA HERRERO RUBIO (Independiente)
14. PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ
15. ALBERTO FERNANDEZ GARCIA
16. ALEJANDRO FERNANDEZ GARCIA
17. JUAN FELIPE GUTIERREZ ANTON (Independiente)
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. JESUS MARIA SALDAÑA VALLES
2. SARA CASQUERO MARTIN (Independiente)
3. MARIA ANGELES CODESAL BOLLO
4. MARIA ISABEL CASADO MARTIN (Independiente)
5. RICARDO CORDERO PRIETO
6. NOELIA FERNANDEZ GONZALEZ (Independiente)
7. FRANCISCO JAVIER QUINTANILLA LEON
8. MARIA DE LAS MERCEDES ALONSO LOPEZ (Independiente)
9. ANGEL MANTECA CASADO (Independiente)
10. HENAR MORAN MARTIN (Independiente)
11. DANIEL PRIETO PEREZ (Independiente)
12. MARIA ANTONIA GONZALEZ MARQUEZ (Independiente)
13. AQUILINO JIMENEZ VARGAS (Independiente)
14. JOSE ANTONIO DEVESA JIMENEZ (Independiente)
15. VANESA GONZALEZ BARRIOS (Independiente)
16. CARLOS VEGA ESPINOSA
17. ANASTASIO FERNANDEZ MORAN (Independiente)
Candidatura núm. 5: VOX (VOX)
1. MARIA DEL PILAR FERNANDEZ RODRIGUEZ
2. MARIA DEL CARMEN CASAS MATEOS
3. BALTASAR JOSE MARIA MIGUELEZ RODRIGUEZ
4. RAUL GOMEZ JAMBRINA
5. EUGENIO BLANCO UGIDOS
6. SANDRA PARRA DEL BARRIO
7. HECTOR CARRO COOMENTE
8. AARON LONGINOS DE PAZ JIMENEZ
9. MARIA DEL PILAR BELTRAN MORLA
10. FRANCISCO VILLAR GARCIA
11. DAVID BERMUDEZ CRISTOBAL
12. PEDRO ENRIQUEZ PAJARES GARCIA
13. ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ
14. MARIA LUISA CANTORAL GARCIA
15. MARIA LUISA CALVO ENRIQUEZ
16. FELIX GONZALEZ CALVO
17. SEBASTIAN MERINO DELGADO
Suplentes
1. FRANCISCO JAVIER SAN SEGUNDO MALDONADO
2. ANA PILAR MARTIN FERRERAS
3. JENNIFER VALBUENA BLANCO
Candidatura núm. 6: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. LUCIANO HUERGA VALVUENA
2. SANDRA VELEDA FRANGANILLO
3. ANTONIO VEGA FERNANDEZ
4. PATRICIA MARTIN GUERRA
5. MANUEL FERNANDO MARCOS RODRIGUEZ
6. MARIA ANGELES MARTINEZ BLANCO
7. PEDRO JOSE MARIÑO SERRANO
8. MARIA SANDRA OTERO GOMEZ
9. JORGE MORAN MENDEZ
10. LUCIA FERRON HUERGA
11. JOSE IGNACIO REGUERAS GRANDE
12. MARIA JESUS LOPEZ MIRANDA
13. ANDRES FRAILE GOMEZ
14. MARIA ASCENSION GAYO REDONDO
15. ALVARO FURONES AGUILAR
16. MARIA AMELIA SALAZAR VARGAS
17. ANDRES GUERRERO CID
Suplentes
1. VICENTE MATILLA LORENZO
2. MARIA JULIANA BALCAZAR ORTIZ
3. ABDELKRIM FATHALLAH RAQUI
Candidatura núm. 7: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. JOAQUIN FERNANDEZ DE ANTA
2. EDGAR MATEOS GONZALEZ
3. JUAN MARBAN FERNANDEZ
4. NOELIA SUERO PARAMIO
5. LAURA LOPEZ TOSTON
6. ALBERTO FERNANDEZ RUIZ
7. GREGORIA LORENZO CALLEJA
8. JAVIER RODRIGUEZ VICENTE
9. SONIA MARTIN COBOS
10. MIGUEL ANGEL MONTALVO CABEZAS
11. PILAR RUIZ CARNICERO
12. ALVARO FIGAL PELAYO
13. MARIA ISABEL LLAMAS RODRIGUEZ
14. FELIPE FERNANDEZ HUERGA
15. ALICIA GAGO DOMINGUEZ
16. JOSE FERRERO SALGADO
17. MONICA MARTIN COBOS
Candidatura núm. 8: PARTIDO POPULAR (PP)
1. BEATRIZ ASENSIO BOYANO
2. JUAN EMILIO JOAQUIN DUO TORRADO
3. JOSE MANUEL SALVADOR TURIÑO
4. JAVIER VEGA DIEZ
5. JULIA MARIA POZO FERNANDEZ
6. MARIA DEL PILAR ROMERO FERNANDEZ
7. JOSE MARIA GARCIA GARCIA
8. EMILIO CABADAS CIFUENTES
9. ALBERTO POSADO RODRIGUEZ
10. MARIA SALUD JIMENEZ JIMENEZ
11. MARIA ESTELA VAQUERO VALDIVIESO
12. MARIA CARMEN PRIETO MARTINEZ
13. FELIPA ALVAREZ ROSON
14. MIGUEL ANGEL NUEVO DEL FRAILE
15. DOMINGO CORRAL GONZALEZ
16. MARIA JOSEFFA LOPEZ GARCIA
17. MARIA DOLORES CASTRO MURIEL
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL BRETÓ
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. ABILIO ANTONIO VELASCO PEREA
2. JOSE ANTONIO ALONSO FERRERAS
3. LUIS MIGUEL FERRERAS DE PRADO
4. JUAN DOMINGUEZ SEVILLANO
5. ALBERTO JAVIER RODRIGUEZ DUEÑAS
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. VICENTE RAMAJO LOPEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL BRETOCINO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. AMBROSIO FIDALGO CID
2. FELIX PEREZ DUEÑAS
3. FELIX SANCHEZ ALVAREZ
4. NARCISO GUTIERREZ SANTOS
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. SANTIAGO BODAS ROMERO
2. GENOVEVA BERMEJO ROBLES
3. JOAQUIN SANTOS GUTIERREZ
4. JOSE MANUEL ALCALA NUÑEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL BRIME DE SOG
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. BENITA MARTINEZ BLANCO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. GASPAR BECARES PEQUE
2. JOSE CARLOS PAZ BARRON
3. FERNANDO JOSE MAYO CASTAÑO
4. IRENE DE CASTRO ALVAREZ
5. ANA BLANCO MAYO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL BRIME DE URZ
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE FURONES MARCOS
2. SANTIAGO FURONES HERNANDEZ
3. PETRA DELGADO RABANAL
4. FELIPE UÑA JAÑEZ
5. JESUS ANGEL MENDEZ PERAL
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. SANTIAGO ALONSO GARCIA
2. NONA PEREZ MARTINEZ
3. DIEGO SANTOS PEREZ
4. LUCIA RAMON HEREDIA
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. VALENTIN MOLEZUELAS FERRERAS
2. EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ
3. JESUS ANGEL CABALLERO DELGADO
4. JOSE MARIA JAÑEZ ALONSO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL BURGANES DE VALVERDE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. ATILANA MARTINEZ MAYADO
2. JOSE MARIA ZARZA CID
3. ILDEFONSO GONZALEZ CID
4. MAXIMINO VICENTE FERRERAS
5. DAVID LUIS CID
6. CLEMENTINA FIDALGO VILLAREJO
7. SENEN MAYADO VEGA
Suplentes
1. VICTOR JOSE VARA PRIETO
2. MARCELINA FERNANDEZ GARCIA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. CARLOS JIMENEZ HERRERO
2. GABRIEL SANTOS DOMINGUEZ
3. ISAAC FERNANDEZ LLAMAS
4. JUAN JOSE VICENTE ALVAREZ
5. DIONISIO VILLAREJO DOMINGUEZ
6. JOSE VACAS FERRERAS
7. JOSE LUIS FIDALGO VEGA
Suplentes
1. JESUS BRAGADO CALVO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL CALZADILLA DE TERA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. EUSEBIO RAMOS ALVAREZ
2. BEATRIZ ESCAMILLA MATEOS
3. JUAN MANUEL ALVAREZ COLINO
4. PEDRO JOSE ESCAMILLA MATEOS
5. SANTIAGO ALVAREZ CASTAÑO
6. ELVIRA CASAS MACHO
7. ROBERTO ALVAREZ CASTAÑO
Suplentes
1. MANUEL ALVAREZ GUARDEÑO
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. RICARDO ARROYO PRIETO (Independiente)
2. JOSE LUIS MATEOS RODRIGUEZ (Independiente)
3. ROBERTO FERNANDEZ MATEOS (Independiente)
4. ROBERTO FERNANDEZ BLANCO (Independiente)
5. MARIA ANGELINA GONZALEZ RODRIGUEZ (Independiente)
6. JOSE LUIS GARCIA PEÑA (Independiente)
7. JUAN MANUEL NIETO ROMAN (Independiente)
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JULIA CELESTINA FERNANDEZ FERNANDEZ
2. OSCAR MARTINEZ BARRIO
3. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DEL AMO
4. SERGIO MIGUELEZ PRIETO
5. MARIA JESUS PEREZ MATEOS
6. MARIO PAZOS MATEOS
7. FRANCISCO RAMOS DEL AMO
Suplentes
1. FELIPE GOMEZ GOMEZ
2. ISABEL DIEGO RAMOS
3. MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL CAMARZANA DE TERA
Candidatura núm. 1: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. TOMAS VEGA CENTENO
2. GLORIA FERNANDEZ MARTINEZ
3. ALFREDO PINTO RODRIGUES
4. MANUEL FRANCISCO GARCIA VEGA
5. CARLOS PEREIRA CONÇALVES
6. MARIA JOSEFA RODRIGUEZ VILLAREJO
7. NICASIO GARCIA SASTRE
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. SANTOS ROMERO PANIZO
2. ANDRES VEGA GIRON
3. DANIEL DE PAZ VARA
4. ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ
5. CESAR COLINAS GIRON
6. RAFAEL PASTOR DE PAZ
7. PALOMA MARTIN BALLESTEROS
Suplentes
1. JOSE MANUEL VEGA IJURCO
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE LUIS UÑA DEL AMO
2. JAIME PANIZO RODRIGUEZ
3. JOSE ESTEBAN VEGA MELGAR
4. LUIS ALBERTO VARA VARA
5. MARIA JESUS CASTAÑO RODRIGUEZ
6. ANGEL LUIS INIESTO DE LOS DOLORES
7. SERGIO VEGA GARCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL CASTROGONZALO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. JOAQUIN GARCIA NECHES
2. MARIA CRUZ RODRIGUEZ CADENAS
3. JAVIER SAN MIGUEL GONZALEZ
4. ENCARNACION GONZALEZ FONSECA
5. ALBERTO LUIS AGUILAR GARCIA
6. TERESA VAZQUEZ FERNANDEZ
7. RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ
Suplentes
1. MARIA CARMEN VAZQUEZ OSORIO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL CASTROPEPE (ENTIDAD LOCAL MENOR)
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE HELIODORO LEON FIGUERAS
Suplentes
1. JOSE LUIS ALVAREZ ROJO
2. GISELLE MONTEIRO SANTA ROSA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. NAYARA MONTEIRO LEAL
Suplentes
1. MARIA JANAINA MONTEIRO FITEL DE FREITAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL COOMONTE
Candidatura núm. 1: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. VALENTIN RODRIGUEZ FERNANDEZ (Independiente)
2. MANUEL AGUSTIN BECARES RUEDA (Independiente)
3. MARCELINO BALADRON FERNANDEZ (Independiente)
4. JOSE LUIS VILLARINO GARCIA (Independiente)
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MAGIN REBORDINOS MORAN
2. CESAREO MENDEZ FERNANDEZ
3. FERNANDO DOMINGUEZ MARTINEZ
4. JOSE ALONSO BLANCO BECARES
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. FRANCISCO JAVIER RUBIO MORAN
Candidatura núm. 4: MÁS COOMONTE +++ (MASCO+++)
1. JUSTINIANO OTERO MARTINEZ (Independiente)
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL CUBO DE BENAVENTE
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. LETICIA GONZALEZ GONZALEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. EMILIANO BRESME PARAMIO
2. BENIGNO PARAMIO MARTINEZ
3. GABRIEL APARICIO PERAL
4. JOSE APARICIO RODRIGUEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL FRESNO DE LA POLVOROSA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. AURELIO BECARES CASADO
2. LUIS CASADO BALADRON
3. ATANASIO GARCIA RODRIGUEZ
4. LAURA CASADO CIDON
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. PABLO MORO VILLAR
2. JOSE PEÑIN DIEZ
3. CARLOS MERINO POSA
4. VICTOR GONZALEZ CID
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL FRIERA DE VALVERDE
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. EMILIO LLAMAS PEREZ
2. JUAN LUIS BLANCO ALONSO
3. CARMELO AGUADO HERNANDEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. LAZARO ZARZA ALONSO
2. LISARDO CID RUIZ
3. FERNANDO VILLA VILLA
4. JUAN CARLOS FIDALGO CID
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL FUENTE ENCALADA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. VICTORINO NUÑEZ BARRERO
2. FLORENCIO TORRES TORRES
3. JESUS DEL PRADO PRIETO
4. FRANCISCO ALVAREZ DE PAZ
5. ELIAS MANUEL PRIETO SIMON
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MIGUEL ANGEL GARCIA OLIVAS
CIRCUSCRIPCIÓN ELECTORAL FUENTES DE ROPEL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ZOTICO RODRIGUEZ LORENZO
2. MIGUEL ANGEL ESTEBANEZ ZAMORA
3. MIGUEL OSORIO ABAD
4. PILAR CARNICERO AGUIRRE
5. MARIA CRUZ ALMANZA ESTEBANEZ
6. EDUARDO ZAMORA GONZALEZ
7. METODIO ARGÜELLO VECINO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JULIAN VAQUERO MARTINEZ
2. AURORA FERRERO RODRIGUEZ
3. DAVID CASADO MARTINEZ
4. ALVARO ALONSO BOYANO
5. LEOCADIO VAQUERO PELAEZ
6. JUAN CARLOS VECINO RODRIGUEZ
7. MARIO GARCIA CADENAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL GRANUCILLO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. ISMAEL FERNANDEZ FERNANDEZ
2. JOSE PEREZ RODRIGUEZ
3. JOSE ANTONIO BARRIOS ALFONSO
4. ANDRES MARTINEZ VELEDO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. EUTIMIO FERNANDEZ PEREZ
2. BENITO JERONIMO BOBILLO ALONSO
3. ROBERTO CODESAL FERRERO
4. ANDRES ESTEBAN FERRERAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MAIRE DE CASTROPONCE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. EVANGELINA GARCIA CORDERO
2. ROBERTO ALONSO FERNANDEZ
3. JOSE ANTONIO CORDERO PANCHON
4. ELIAS MARTIN ALONSO FERNANDEZ
5. MARIA CRISTINA GARCIA OTERO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MANGANESES DE LA POLVOROSA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. PEDRO PRIETO MIELGO
2. JOSE ANTONIO BECARES GARCIA
3. MARIA ESTEBAN PERNIA
4. MARIBEL FRANGANILLO GABELLA
5. LUGERICO GARZO BECARES
6. JOSEFA VEGA RODRIGUEZ
7. FELIPE DIEZ DE LERA
Suplentes
1. ENRIQUE VECINO DEL HOYO
Candidatura núm. 2: UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
1. LUIS ALBERTO BLANCO GARCIA
2. RAFAEL MARTINEZ ALFONSO
3. NATALIA BARRIO MIELGO
4. LUIS FELIPE OMAÑAS GARCIA
5. SANTIAGO JOSE FERNANDEZ COLINAS
6. JAVIER GONZALEZ BARRIO
7. JOSE MANUEL MARTINEZ ALFONSO
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO FERRERO MIELGO
2. VICENTE MANRIQUE FIDALGO
3. CLAUDIO SANTIAGO MARTIN
4. DANIEL VIEJO JAÑEZ
5. JESUS RAMIREZ LOZANO
6. AURELIANO PEREZ REVENGA
7. JOSE LUIS PEREZ GUTIERREZ
Suplentes
1. MARIA DEL CARMEN JAÑEZ BECARES
2. MARIA BARRIO LOZANO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MATILLA DE ARZÓN
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. VENANCIO MARTINEZ PEREZ
2. MARIA DEL ROCIO MORAN HERNANDEZ
3. DANIEL FREIRE QUIÑONES
4. PABLO GONZALEZ HUERGA
5. DAVID RODRIGUEZ CID
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. MARIA CONSUELO MORAN ASTORGA
2. DAVID GALLEGO BECARES
3. FRANCISCO MORAN ASTORGA (Independiente)
4. MARIA JOSE FINEZ SILVA (Independiente)
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. BERNARDO RUBIO MAÑANES
2. JUAN CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ
3. REBECA VELEDA FRANGANILLO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MELGAR DE TERA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ANGEL VILLAR FERNANDEZ
2. DARIO CALZON DOMINGUEZ
3. DAMIAN RODRIGUEZ VILLAR
4. MARIA ROSA GALENDE SASTRE
5. FELIX MARIA ARGUELLO DOMINGUEZ
6. MARTINO COLINO COLINO
7. VALERIANO FERNANDEZ VILLAR
Suplentes
1. FELIPE GALENDE GARCIA
2. EMILIA VILLAR ALVAREZ
3. SONIA VILLAR FERNANDEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA ISABEL BLANCO FERNANDEZ
2. MATIAS COLINO FURONES
3. ANA MARIA MATEOS FERNANDEZ
4. IVAN FERNANDEZ VICENTE
5. MARIA CARMEN ALONSO GONZALEZ
6. DIOSINDA FURONES IGLESIAS
7. MARIA TERESA FERNANDEZ MONTERO
Suplentes
1. JESUS RAMOS VEGA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MICERECES DE TERA
Candidatura núm. 1: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. CARLOS MARTIN DIEZ
2. VENERANDO VILLAREJO SANDIN
3. MARIA ISABEL RUIZ MATEO
4. BEATRIZ ALVARADO TURIEL
5. JUAN JOSE DIEZ FURONES
6. FRANCISCO JAVIER MENDEZ MARTIN
7. LUIS ALBERTO GANDARILLAS FURONES
Suplentes
1. SUSANA DOMINGUEZ GONZALEZ
2. ALEJANDRA RIVERA RAMOS
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. IVAN CASADO MARTINEZ
2. PABLO ROMERO GONZALEZ
3. DANIEL MATEOS GRANERO
4. DIEGO LOZANO MATEO
5. SOFIA VICENTE GARCIA
6. VICTORINO MARTINEZ RODRIGUEZ
7. LUCIANA MARTINEZ GONZALEZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE LUIS PERNIA FERNANDEZ
2. MELODY CIDON PEREZ
3. FERNANDO RABANO DELGADO
4. JOSE MARIA JUNQUERA MARTIN
5. ANDRES DIEZ GANADO
6. CELESTINO GONZALEZ DIEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MILLES DE LA POLVOROSA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. LORENZO DEL RIO FERNANDEZ
2. ANGEL MANUEL SANTOS MIÑAMBRES
3. ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
4. ANTONIO MARTINEZ VELEDO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MANUEL PAULINO BARRIOS VELEDO
2. DAVID FERRERAS DE LA FUENTE
3. LEOPOLDO DEL RIO SANTOS
4. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
5. ESMERALDO DONADO ROBLES
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MORALES DE REY
Candidatura núm. 1: PARTIDO INDEPENDIENTE DE MORALES Y VECILLA (PIMV)
1. MARIA CONSUELO POSADO FOLGADO
2. MARIA DEL CARMEN FIDALGO HIDALGO
3. IGNACIO PALMERO GARCIA
4. FRANCISCO DE ANTON PALMERO
5. JESUS JAVIER FRANGANILLO PARRADO
6. EVA MARIA CASTAÑEDA DE PAZ
7. JAVIER JAÑEZ MARTIN
Candidatura núm. 2: UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
1. CESAR MAYO RIOS
2. ALICIA BECARES PEREZ
3. DANIEL BECARES GARCIA
4. FELICIANO MAÑANES PERNIA
5. VICTOR FERRERO BECARES
6. MARTA BELVER PEREZ
7. MARIO PEREZ GAGO
Suplentes
1. MARIA ISABEL GABELLA CID
2. CRISTINA MAYO RIOS
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. GREGORIO JOSE SANCHEZ JUSTEL
2. REGINA DE ANTON PEREZ
3. ESTEBAN FRANCISCO JAÑEZ BLANCO
4. MARIA ASCENSION PEREZ PALMERO
5. AGRIPINO RAMOS VILLARINO
6. AGUSTINA SALSON GARCIA
7. JOSE RIOS DE ANTON
Suplentes
1. ANA MARINA SANCHEZ DE LA RIVA
Candidatura núm. 4: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. ELSINA FERNANDEZ GARCIA
2. ELOINA POSADO SALSON
3. JUAN FRANCISCO GONZALEZ PERAL
4. JOAQUIN POSADO VALDUEZA
5. AQUILINO PEREZ ROJO
6. GEMA MARIA BLANCO CASTRO
7. DOMINGO FERNANDEZ GARCIA
Suplentes
1. PEDRO JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ
2. PALOMA ZOTES ALIJAS
3. JOSE ALVAREZ ESCOBAR
4. MARIA DEL CARMEN FOLGADO VILLARINO
5. MARCELINO ALONSO BARRIOS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MORALES DE VALVERDE
Candidatura núm. 1: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. EMILIO MELGAR GALENDE
2. MARIO MACHO SANDIN
3. OSCAR FERRERO RODRIGUEZ
4. ANGEL VIDAL FURONES MARTIN
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. FRANCISCO VELEDA CARTÓN
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. DAVID GARCIA GARCIA
2. EDUARDO CENTENO FURONES
3. MARIA DE LOS ANGELES PASTOR OTERO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MÓZAR (ENTIDAD LOCAL MENOR)
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. FELIPE JOSE CASADO FERNANDEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANDRES FRAILE NUÑEZ
Suplentes
1. JAVIER BOBILLO RODRIGUEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL NAVIANOS DE VALVERDE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. RUFINO RODRIGUEZ CENTENO
2. MANUEL VEGA ESPINOSA
3. ROBERTO MARTINEZ FERNANDEZ
4. GASPAR GARCIA TURIEL
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MIGUEL ANGEL FURONES PALMERO
2. ESTRELLA MARRÓN FERRERO
3. MAGDALENA PALMERO CID
4. CARLOS REBORDINOS FLOREZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL OTERO DE BODAS
Candidatura núm. 1: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ANTONIO BALADRÓN LLAMAS
2. BENIGNO ANTA VEGA
3. TOMAS MELGAR VEGA
4. IVAR CAROLINA VENCE CORTES
5. GREGORIO BOYA ANTA
Candidatura núm. 2: INDEPENDIENTE POR OTERO (IPO)
1. ADRIAN QUIROGAS BLANCO
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. DAVID FERRERO RODRIGUEZ
2. EUSEBIA LORENZO GALVÁN
3. NATALIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ
4. MARIA ANGELA SANTOS DE LA FUENTE
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER IGLESIAS TAMAME
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PALADINOS DEL VALLE
(ENTIDAD LOCAL MENOR)
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE LUIS GARCIA VALVERDE
Suplentes
1. INES ESTEBAN DEL POZO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JAVIER RAMOS RAMIREZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL POBLADURA DEL VALLE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANGEL VICENTE SANTIAGO DEL RIO
2. ANA BELEN CARBAYO PRIETO
3. OSCAR MATA MOYA
4. LEONCIO BARROSO PEREZ
5. MARIA TERESA JESUS DOMINGUEZ PALACIOS
6. ANGEL GUTIERREZ MARTINEZ
7. MARIA DELFINA LERA VILLAR
Suplentes
1. YOLANDA VILLAR MARTINEZ
2. JACINTO ALONSO CID
3. MARIA DEL CONSUELO PERAL ESTEBAN
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. ELIECER URBANO DOMINGUEZ LOSADA
2. ANICETO FELIZ MERINO
3. FELIX GONZALEZ ALONSO
4. JORGE IGNACIO GUERRA SARDINO
5. MARIA BELEN DE LA FUENTE BECARES
6. MIGUEL VILLAR GONZALEZ
7. JOSE FERNANDEZ ALIJAS
Suplentes
1. JUAN FELIX VARA SANCHEZ
2. ANTONIA CANSECO COBREROS
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MARIA LUISA FELIZ RUBIO
2. MIGUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ
3. FIDEL FERNANDEZ MORÁN
4. JOSÉ GASPAR MIELGO BÉCARES
5. ANA DELIA CRUZ CORDERO
6. RUBEN FERNANDEZ FERNANDEZ
7. JOAQUIN GONZALEZ BLANCO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PUEBLICA DE VALVERDE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOAQUIN CRESPO GONZALEZ
2. SONIA CRESPO FERNANDEZ
3. JULIA DE PAZ PASCUAL
4. JUAN MIGUEL ORDOÑEZ VINUESA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL QUINTANILLA DE URZ
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ANDRES FERNANDEZ RABANAL
2. MIGUEL ANGEL PEREZ BARRIOS
3. JOSE MANUEL FERRON FERNANDEZ
4. VALENTIN ESTEBAN DOMINGUEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE LUIS PANIZO FERNANDEZ
2. JOSE LUIS PANIZO MARCOS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL QUIRUELAS DE VIDRIALES
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MARTA SUSANA BASCUÑANA FONTECHA
2. MARIA CARMEN SANCHEZ ALVAREZ
3. LORENZO MOJENA LOSADA
4. ANA CIDON LLAMAS
5. LAURA CIDON LLAMAS
6. JOSE ANTONIO BRIME MENDEZ
7. MARIA CARMEN HIDALGO FERRERAS
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. ANTONIO MARCOS CIDON
2. ROBERTO LOPEZ CHANA
3. ALEJANDRO TEJEDOR PERAL
4. MARIA BARRIOS CODESAL
5. PEDRO CIDON FERRERAS
6. OSCAR ALFONSO FERRERO
7. PEDRO MANUEL CIDON DE PAZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. AURELIO RODRIGUEZ DE PAZ
2. ANTONIO ABRUÑA MARTINEZ
3. CARMEN MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
4. FRANCISCO JAVIER ESTEBAN CAÑIBANO
5. DANIELA ASENSIO FERRERO
6. JAVIER ARISTIN RUIZ
7. ANTONIO MARTINEZ JAÑEZ
Suplentes
1. ABEL PAZ HIDALGO
2. SANDRA IZQUIERDO RODRIGUEZ
3. MARIA PILAR RODRIGUEZ BLANCO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MARIA LEONOR GONZALEZ CADENAS
2. ANTONIO HUERGA ALONSO
3. VICTOR RODRIGUEZ SANTOS
4. MARIA BEGOÑA RODRIGUEZ NAVARRO
5. JOSE MARIA CHARRO GUTIERREZ
6. JUAN CARLOS MORAN VILLAFAFILA
7. MARCELINO FELIZ HUERGA
8. MARIA CRISTINA ALONSO BARRIOS
9. JUAN MANUEL FERNANDEZ COLINAS
Suplentes
1. FRANCISCO JAVIER FERRERO GONZALEZ
2. MARIA RODRIGUEZ GUERRA
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESUS PRIETO MUÑIZ
2. BEATRIZ MORÁN GONZÁLEZ
3. JUÁN JOSÉ GONZÁLEZ SANTOS
4. ARTURO FERRERO MAZÓN
5. ALBERTO HUERGA HUERGA
6. GENOVEVA ROMERO RODRIGUEZ
7. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VALDUEZA
8. ALVARO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
9. VICENTE HUERGA PÉREZ
Suplentes
1. IGNACIO RODRIGUEZ FELIZ
2. MAXIMILIANO SANTOS FERNÁNDEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL SAN PEDRO DE CEQUE
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. FERNANDO BLANCO REDONDO
2. ELEUTERIO DE ANTON PEREZ
3. HECTOR DE LA FUENTE VERDES
4. JAVIER HUERGA MATEOS
5. MARIA JESUS TORRES SANCHEZ
6. RUFINO CHARRO MAJADO
7. OLGA OURO BLANCO
Suplentes
1. RAUL CHARRO CENTENO
2. JORGE MIGUEL MAJADO MATEOS
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ELOY PELAEZ MAJADO (Independiente)
2. SEILA DE ANTON CARRERA (Independiente)
3. SANDRA ALVAREZ LOPES (Independiente)
4. RAUL MATEOS TOSTON (Independiente)
5. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ (Independiente)
6. HECTOR MARTINEZ MATEOS (Independiente)
7. ALVARO GONZALEZ APARICIO (Independiente)
Suplentes
1. FRANCISCO PELAEZ VERDES (Independiente)
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESUS FUENTES ANTÓN
2. GABRIEL GAGO GAGO
3. BEATRIZ ALCANTARA ALVAREZ
4. GUMERSINDO GONZALEZ TORRE
5. SAMUEL ESCUDERO CALABOZO
6. FELIPE CAVERO DE ANTÓN
7. MARIA HELENA LOPES RAMOS
Suplentes
1. FAUSTINO MATEOS GARCIA
2. ERNESTO MATEOS ALONSO
SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS (ENTIDAD LOCAL MENOR)
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MIGUEL GUTIERREZ VICENTE
Suplentes
1. MARIA CARMEN GONZALEZ FERNANDEZ
2. NATIVIDAD PARAMIO MURCIEGO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ROSANA NUÑEZ MARTINEZ
2. FIDELA GONZALEZ MADRID
3. CONCEPCION FERREIRA FERNANDEZ
4. GABINA GOMEZ FERNANDEZ
Suplentes
1. LUCINIA GONZALEZ GARCÍA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL SANTA MARÍA DE VALVERDE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. CALIXTO BLANCO GONZALEZ
2. MARIA ROSARIO BARRERO HIDALGO
3. GUILLERMO MARTIN JUNQUERA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MARCELINO ALONSO LLAMAS
2. MARIA SONIA FERNANDEZ ANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL SANTA MARTA DE TERA
(ENTIDAD LOCAL MENOR)
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE ESTEBAN VEGA MELGAR
Suplentes
1. PEDRO CASTAÑO VERDES
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. MANUEL FRANCISCO GARCIA VEGA
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. ANDRES VEGA GIRON
Suplentes
1. CESAR COLINAS GIRON
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL SANTIBÁÑEZ DE TERA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. FERNANDO FERNANDEZ BARRIOS
2. MIGUEL ANGEL CASADO TABUYO
3. MARIA FRANCISCA ESTEBAN BARRIOS
4. BEATRIZ RAMOS GARCIA
5. VICTOR PEREZ MATEOS
6. JUAN MARIA FUENTES GARCIA
7. LAUDINA MATEOS BERMEJO
Suplentes
1. FELIPE LOBATO GARCIA
2. MARIA PILAR FUENTES GARCIA
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. JAVIER BODEGO MORAN
2. JENNIFER SEBASTIAN PEREZ
3. MARIA ELENA MATA HERNANDEZ
4. SONIA CANELAS MATA
5. JESUS ANTONIO GASPAR JIMENO
6. ADOLFO GOMEZ LORENZO
7. NOEMIA MARIA RAMOS NOGUEIRA
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MANUEL CLERIGUE BALLESTEROS
2. SANTIAGO FERNANDEZ LLAMAS
3. VICTOR ARENAS CORDERO
4. MARIA PILAR ALVAREZ ROMERO
5. ALONSO PERAL MARCOS
6. AGUSTIN VARA VEGA
7. SERGIO RODRIGUEZ ANTON
Suplentes
1. CARLOS VILLAR LLAMAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. IVAN ALFONSO ACEDO
2. MARTA PEREZ FERNANDEZ
3. MIRIAM CHAMORRO MELGAR
4. NIKOLAY DANILOV ISVETKOV
5. JESUS HERNANDEZ CANO
6. JESUS DELGADO JUNQUERA
7. MARIA JOSEFA JUNQUERA FERNANDEZ
Suplentes
1. DONATO DELGADO CHARRO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. CLAUDIO JOSE DELGADO FERRERO
2. JOSE ANGEL FERNANDEZ TORRES
3. MARTA PEREZ RIESCO
4. ALBERTO GARCIA BENITO
5. MERCEDES PEREZ MESA
6. CEFERINO BLANCO REAL
7. ENRIQUE FERNANDEZ UÑA
Suplentes
1. JUAN MIGUEL ANTON ALONSO
2. RUBEN PRIETO CARRERA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL SANTOVENIA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MARIA SONSOLES FURONES GALLEGO
2. ALICIA FERRERAS FERRERAS
3. CAROLINA VASALLO ALISTE
4. TOMAS GOMEZ BLANCO
5. CARLOS REFOYO MEZQUITA
6. LUCIO ANDRES MERINO GALLEGO
7. MARIA ISABEL DEL RIO MARTINEZ
Suplentes
1. ESMERALDA FERRERAS FERRERAS
2. REBECA VALDERAS RODRIGUEZ
3. JOSE ENRIQUE CARRO FERRERAS
Candidatura núm. 2: UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
1. JESÚS CUADRADO CUADRADO
2. JOSE ANTONIO MENDEZ MEZQUITA
3. FRANCISCO JOSE DEL RIO MARTINEZ
4. MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ
5. MARIA DEL CARMEN LOPEZ DIEZ
6. HORACIO MARTINEZ MERINO
7. ESTEBAN RODRIGUEZ CUADRADO
Suplentes
1. LUCIA GALLEGO CUADRADO
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN IGNACIO RAMOS GOMEZ SANDOVAL
2. MANUEL ANGEL MEZQUITA CARRO
3. FRANCISCO SANCHEZ GARCIA
4. VICTOR MANUEL FERRERO MARTINEZ
5. JUAN JOSE MARMOL LOPEZ
6. VICTOR MARIANO FRAILE MEZQUITA
7. ANTONIO SANTOS FERNANDEZ
Suplentes
1. JOSE LUIS ROMERO GUTIERREZ
2. ANA MARIA MARTINEZ FERRERAS
3. MARIA CONCEPCION ISIDORA MORAN ALISTE
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL SITRAMA DE TERA (ENTIDAD LOCAL MENOR)
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. FERNANDO FERNANDEZ BARRIOS
Suplentes
1. MIGUEL ANGEL CASADO TABUYO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL TORRE DEL VALLE, LA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ALICIA NEFZI PORCEL
2. BERNABE MANIEGA OLALLA
3. MARIA DEL ARRABAL RAMIREZ FERNANDEZ
4. JAVIER RAMOS RAMIREZ
5. ALFONSO MAURIN CHARRO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA ASUNCION DELGADO GALVAN
2. ARANZAZU DUO DELGADO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL UÑA DE QUINTANA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. VICENTE CARLOS AGUILAR BOYANO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. BEATRIZ CALABOZO FERNANDEZ
2. RICARDO MARTINEZ RODRIGUEZ
3. SANTIAGO CASTAÑO OSORIO
4. JOSE MARIA FERNANDEZ LOBATO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VECILLA DE LA POLVOROSA
(ENTIDAD LOCAL MENOR)
Candidatura núm. 1: UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
1. CESAR MAYO RIOS
Suplentes
1. ALICIA BECARES PEREZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VECILLA DE TRASMONTE
(ENTIDAD LOCAL MENOR)
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. BENITA BLANCO PRADA
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. EMILIO FERNANDEZ MARTINEZ
Suplentes
1. ABEL PACHO FERNANDEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VEGA DE TERA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. TAMARA ISABEL FUENTES LLAMAS
2. MANUEL VALLEJO DE PAZ
3. SUSANA COLINO VEGA
4. PEDRO FERNANDEZ SIMAL
5. JESUS GANADO SASTRE
6. LORENZO ALVAREZ MIÑAMBRES
7. JOSE GONZALEZ ABAD
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JORGE MARCOS FERNANDEZ
2. FRANCISCO TEJEDOR ZURRON
3. ELVIRA CHAGUACEDA PEREZ
4. MARIA TERESA RAMONA NUÑEZ ESTEBAN
5. YELENA GIL PAZ
6. MILENA BEATRIZ MONTEIRO SANTA ROSA
7. MARCOS LEON RAPADO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLABRÁZARO
Candidatura núm. 1: UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
1. IGNACIO MORÁN RUBIO
2. VICTORINO SANTIAGO VILLAR
3. ANTONIO FERNÁNDEZ DEL POZO
4. SORAYA LEÓN ABARRIO
5. ANTONIO PEREIRA PRIETO
Suplentes
1. MARÍA ROSA RAMÍREZ PÉREZ
2. BERNARDO RAMÍREZ ESTEBAN
3. GERARDO MORÁN RAMOS
4. MARÍA NATIVIDAD RAMÍREZ MORÁN
5. FRANCISCO ESPINO FERRERO
6. AURORA MARCOS GONZÁLEZ
7. MARÍA DE LOS ÁNGELES DE ARRIBA ESCOTET
8. GABRIEL FRANCISCO GALLARDO POZO
9. MACARIA ANGELINA RAMÍREZ ESTEBAN
10. MARÍA SOLEDAD HERVÁS SÁNCHEZ
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. RAUL PORRAS REGUERAS (Independiente)
2. JOSE ALBERTO ALONSO RAMIREZ (Independiente)
3. JESSICA BERNARDO ANTON (Independiente)
4. MARIA RITA DE VEGA CARTAGENA (Independiente)
5. MONSERRAT PARRADO GARCIA (Independiente)
Suplentes
1. MARÍA ROSA REGUERAS RIESCO (Independiente)
2. JAIME RODRIGUEZ MINGUELA (Independiente)
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MIGUEL ANGEL VILORIO MATEOS
2. MARIA ANGELES FERRERAS GARCIA
3. DELFINA CID RUIZ
4. AMADEU NAPOLEON BORGES CARMO
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
1. DORSEY GARCIA APARICIO
2. ERIPIO SANTIAGO POSADA
3. ANGEL APARICIO GARCIA
4. JOSE MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ
5. JOSEFA UÑA COLINAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLAFERRUEÑA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. YONATAN FUENTE GARCIA
2. ANA BENIGNA PEREZ VARA
3. MARCELINO RODRIGUEZ RAMOS
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. GREGORIO MARTINEZ FERNANDEZ (Independiente)
2. SIXTO POSADA JAÑEZ (Independiente)
3. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ RAMOS (Independiente)
4. CARLOS JAÑEZ GARCIA (Independiente)
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. RUBEN BARRIOS FERNANDEZ
2. RAFAEL MARIANO FUENTE FERNANDEZ
3. MAXIMO GOMEZ SANDONIS
4. VANESA GARCIA FERNANDEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLAGERIZ
Candidatura núm. 1: INDEPENDIENTES POR VILLAGERIZ (IPV)
1. MARÍA DE LA CRUZ MÉNDEZ GARCÍA
2. JOAQUIN NUÑEZ UÑA
3. MARÍA DOLORES GARCÍA MARTÍNEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. VALENTIN GANDO COLINAS
2. PEDRO PAZ CRISTOBAL
3. MARIA DEL CARMEN GANDO MASEDA
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. FRANCISCO JAVIER FRADEJAS CANTON
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLANÁZAR
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. PATRICIO MAJADO GARCÍA
2. FELIPE JOSE CASADO FERNANDEZ
3. LUCIA TEJEDOR ANTON
4. MARIA DEL CARMEN MORAN DE LA HUERGA
5. BENITA BLANCO PRADA
6. SANDRA NUÑEZ MARTINEZ
7. JOAQUIN FRANGANILLO GABELLA
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. EMILIO FERNANDEZ MARTINEZ
2. HELIODORO ALVAREZ IGLESIAS
3. JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ
4. ABEL PACHO FERNANDEZ
5. JAVIER BOBILLO RODRIGUEZ
6. GONZALO GUERRERO GARCIA
7. RUBEN GALENDE PEREZ
Suplentes
1. GUSTAVO FERNANDO CASTAÑO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLANUEVA DE AZOAGUE
(ENTIDAD LOCAL MENOR)
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. FERNANDO MARTINEZ HOLGADO
Suplentes
1. HECTOR JUSTO ALVAREZ
2. DANIEL PEREZ ASTORGA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ANGEL EUGENIO BLANCO HERRERO
Suplentes
1. ARANZAZU SALVADOR UCERO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLANUEVA DE AZOAGUE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE ANTONIO MARTINEZ GALLEGO
2. JOSE LUIS ALVAREZ ROJO
3. HECTOR JUSTO ALVAREZ
4. ALEJANDRO RODRIGUEZ BOLAÑOS
5. DANIEL PEREZ ASTORGA
6. GISELLE MONTEIRO SANTA ROSA
7. ALONSO TABUYO PEREZ
Suplentes
1. JOSE HELIODORO LEON FIGUERAS
2. LORENZO DELGADO HERNANDEZ
3. JORGE ALONSO BARRIOS
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. CRISTINA BASCUAS PORTAS
2. MARTA SANCHEZ CASTAÑO
3. SERGIO MAYOR MARTINEZ
4. SILVIA CADENAS CENTENO
5. DAVID DELGADO RIVERA
6. ARANZAZU SALVADOR UCERO
7. ANGEL EUGENIO BLANCO HERRERO
Suplentes
1. GONZALO HUERGA ASTORGA
2. AURELIO ALVAREZ GALENDE
3. MARIA DOLORES GANADO GARCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLANUEVA DE LAS PERAS
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN GARCIA AGUADO
2. DANIEL GARCIA AGUADO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE GARCIA GALENDE
2. ALBERTO BRIME GARCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLAVEZA DE VALVERDE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. ARTURO SERRANO GONZALEZ
2. HERMINIO LUIS RUIZ
3. ARGIMIRO DOMINGUEZ LUIS
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. AURELIANA MORALES ALEGRE
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLAVEZA DEL AGUA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. EUGENIO FERNANDO DONADO FERNANDEZ (Independiente)
2. JORGE PARRA HERRERO (Independiente)
3. SUCESO GABELLA GARCIA (Independiente)
4. RODRIGO GONZALEZ LABRA (Independiente)
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ANA VAZQUEZ MACIAS
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PUEBLA DE SANABRÍA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ASTURIANOS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE ANTONIO VIEIRA IGLESIAS
2. BENJAMIN GONZALEZ SACRISTAN
3. DELFIN MONTERRUBIO RODRIGUEZ
4. JUAN ANTONIO PUEBLA APARICIO
5. CLAUDIO LORENZO GARCIA
6. DANIEL BARRIO ANTA
7. ESTHER VELASCO MONTERRUBIO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. RAMIRO SILVA MONTERRUBIO
2. LEONARDO GALLEGO CHIMENO
3. YOLANDA DIEZ PANERO
4. NICANOR LORENZO GONZALEZ
5. ANGEL ERNESTO LORENZO LORENZO
6. JOSE VICENTE GALLEGO MATILLA
7. ANDRES MIGUEL GARCIA VEGA
Suplentes
1. JAVIER RODRIGUEZ DEVESA
2. JAIME PEREIRA ARGIBAY
3. PEDRO RODRIGUEZ MONTERRUBIO
4. SANTOS PEREZ PEQUEÑO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL CERNADILLA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. HERMINIO APARICIO DEL BARRIO
2. MARIA PILAR CECILIO ORDAX
3. FERNANDO RUBIO LORENZO
4. JOSE MATELLANES ANTON
5. MARTIN ROMAN PIÑERO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE CASTEDO BOBILLO
2. SERGIO MAESTRE MAESTRE
3. JOSE IGNACIO CABADO RICO
4. ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ GONZALEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL COBREROS
Candidatura núm. 1: SANABRIA VERDE (saVer)
1. ANGEL LOPEZ AMIGO
2. ANGEL ELENA RODRIGUEZ
3. JOSE ANGEL CIFUENTES CIFUENTES
4. JOSE MIGUEL GARCIA GORDO
5. RAUL CHIMENO SANTIN
6. JESUS FERRERO CARBAJO
7. AITOR GOIMENDI DEL ESTAL
Suplentes
1. ALMUDENA MARTINEZ DE BLAS
2. ROBERTO NOGUERA LOSADA
3. VICENTE PEDRERO MONTERO
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. MANUEL VIDAL FERNANDEZ
2. ESPERANZA RAMOS CHAVES
3. GREGORIO FERRERO MAESTRE
4. LORENZO MAESTRE PUENTE
5. JOSE LUIS FRESNADILLO CORPORALES
6. JOSEFA CHIMENO GONZALEZ
7. ISRAEL JESUS MARTIN MOSTAZA
Suplentes
1. LORENZO CHIMENO RODRIGUEZ
2. JOSE ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ
3. JOSE MONTERO RAMOS
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. ISAIAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2. PEDRO FERNANDEZ SAN ROMAN
3. MANUEL CIFUENTES MANZANAL
4. MIGUEL RODRIGUEZ CHIMENO
5. JUAN JOSE ELENA FERNANDEZ
6. FRANCISCO ANTONIO PUIG MOLTO
7. JUAN ANTONIO OTERINO NUÑEZ
Suplentes
1. JESUS BALLESTEROS SILVAN
2. MANUEL MONTERO GARCIA
Candidatura núm. 4: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ANA RAQUEL CALLEJO SEIJAS
2. CARLOS ANDRES VICENTE
3. JOSE MANUEL MORENO INIESTA
4. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FUERTES
5. MARIA LUISA CALLEJO SEIJAS
6. JESUS FERNANDO TEJEDOR REINOSO
7. JOSE MARIA ALVAREZ FERNANDEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ESPADAÑEDO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. PEDRO FERRERO RODRIGUEZ
2. VICENTE FARIZA TEJERO
3. JOSE LUIS SANCHEZ GONZALEZ
4. MARIA AMAYA SANCHEZ GONZALEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. SATURNINO VELASCO SANTIAGO
2. JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ
3. VANESA MARTINO MARTINEZ
4. JOSE MANUEL TOLEDO VICENTE
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL FERRERAS DE ARRIBA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ANGEL CRESPO PINO
2. JUAN MANUEL BALADRON REMESAL
3. MARIA CLEMENTINA MOLDON MOLDON
4. MANUEL FERRERAS CRESPO
5. MARIA SOLEDAD PINO ANDRES
6. ROQUE CANAS MOLDON
7. JESUS FERRERAS REMESAL
CANDIDATURA NÚM. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. GREGORIO JOSE SAN PEDRO FERNANDEZ
2. JOSE VILLAR PERAL
3. JOSE VEGA SANTOS
4. MIGUEL REMESAL MOLDON
5. FRANCISCO MOLDON MOLDON
6. TOMAS CANAS PINO
7. ANA BELEN FERRERAS LORENZO
Suplentes
1. ANTONIO FOLGADO MOLDON
2. NOELIA BALADRON FERRERO
3. JOSE MANUEL CANAS CANAS
4. RUBEN BOYA CANAS
5. RUBEN MARTINEZ FERRERAS
6. JOSE ALBERTO RODRIGUEZ VEGA
7. JOSE MOLDON ROMAN
8. JOSE MOZO RODRIGUEZ
CANDIDATURA NÚM. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (CS)
1. VALENTIN IGLESIAS SANCHEZ
2. MARIA BELEN MARTIN VEGA
3. MANUEL LORENZO ANDRES
4. NIEVES CANAS REMESAL
5. FRANCISCO BALADRON SANTOS
6. JOSE MARIA VALLECILLO RODRIGUEZ
7. MARIA MONTSERRAT SANTOS GULLON
Suplentes
1. JOSE ANTONIO CRESPO SARDA
ENTIDAD LOCAL MENOR: VILLANUEVA DE VALROJO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE VEGA SANTOS
Suplentes
1. JOSE ALBERTO RODRIGUEZ VEGA
2. JOSE MOZO RODRIGUEZ
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. MARIA BELEN MARTIN VEGA
Suplentes
1. FRANCISCO BALADRON SANTOS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE GALENDE
Candidatura núm 1. AHORA DECIDE (AD)
1. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ PRADA
2. JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
3. JOSE ANTONIO MENDEZ ESPADA
4. VICTORINA VEGA PEREZ
5. JOSE RODRIGUEZ BALLESTEROS
6. JOSE ANGEL PRADA PEREZ
7. ALVARO CENTENO PROY
8. ANGEL GARCIA RODRIGUEZ
9. MANUELA ALONSO GONZALEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA CARMEN VELASCO VELASCO
2. PEDRO VAZQUEZ GARCIA
3. JOSE LUIS LLAMAS MARTINEZ
4. SARAY BALLESTEROS UGIDOS
5. EVA FERREIRA DOS SANTOS
6. MARIA LUISA ALVAREZ DE LA DEHESA
7. LOURDES SERRANO MARTINEZ
8. JOSE ANTONIO SANCHEZ MORALES
9. MERCEDES NUÑEZ VELASCO
Suplentes
1. JOSE ANTONIO OTERO FERNANDEZ
2. FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ
3. JESUS BALLESTEROS VEGA
Candidatura núm. 3: INDEPENDIENTES POR GALENDE (I.P.G)
1. JOSE MANUEL PRIETO RAMOS
2. OSCAR COCA DEL ESTAL
3. BENJAMIN FERRERO VIDAL
4. AGUSTIN SANTIAGO SANCHEZ
5. SUSANA FERNANDEZ ZURRON
6. MARIA BELEN GONZALEZ CHIMENO
7. JOSE ANTONIO PARRA FERNANDEZ
8. CAROLE LOUISE FRANCOISE GUERI
9. JOSE FRANCISCO JAVIER GALLEGO ESTRADA
Suplentes
1. PEDRO CIFUENTES GORDO
2. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ
3. MANUELA DEL ESTAL COCA
4. ANAIS FERRERO CHIMENO
CANDIDATURA NÚM. 4: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE MANUEL CHIMENO LOIS
2. MIGUEL ANGEL MARTOS RABANO
3. MARTA FERNANDEZ GOMEZ
4. MARIA ANDREA ALONSO RODRIGUEZ
5. ANGEL FERRERO RABANO
6. MARIA JESUS FERNANDEZ RABANO
7. MARIA AURORA VALLE DOMINGUEZ
8. JULIO PARRA RODRIGUEZ
9. NEREA SAN ROMAN FERNANDEZ
Suplentes
1. JOSE JORGE DEL ESTAL CASTAÑO
2. JOSE MANUEL MARTIN DOS ANJOS
3. IVAN CHIMENO TEJEDOR
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL HERMISENDE
Candidatura núm. 1: AGRUPACION DE ELECTORES HERMISENDE (AEH)
1. JOSE IGNACIO GONZALEZ NIETO
2. SANTIAGO CARBALLAL RODRIGUEZ
3. DINO FERNANDEZ LORENZO
4. FELIX RODRIGUEZ RODRIGUEZ
5. JESUS GONZALEZ NIETO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ANTONIO SANTAMARIA JUAREZ
2. FELIX ARGÜELLO VIZAN
3. BENITA CID PEREZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. FELIPE FERRERO MATELLANES
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL JUSTEL
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE MANUEL APARICIO LOBATO
2. JORGE MAYO LOPEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN ADANEZ VEGA
2. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LOBATO
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. JOSE MANUEL LA FUENTE MAYO
2. ERNESTO MAYO NIETO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL LUBIÁN
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. FELIPE LUBIAN LUBIAN
2. ARABELA RAMIREZ CARNERO
3. JUAN ANTONIO DOMINGUEZ DIEGUEZ
4. JOSE ANTONIO VASALLO GARCIA
5. DELFIN GARCIA SAAVEDRA
6. JOSE MANUEL TEJERA RODRIGUEZ
7. ESTRELLA ALONSO BRITO
Suplentes
1. JOSE MANUEL SOTILLO DOMINGUEZ
2. NEREA ALVAREZ DOMINGUEZ
3. MIGUEL JOSE GARCIA RODRIGUEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. SOCORRO SILVA FERNANDEZ
2. ALVARO RODRIGUEZ BENEITEZ
3. JOSE MARIA PRADA LOPEZ
4. MANUEL ALVES BENEITEZ
5. ANGELA ESPIRITU SANTO COELLO
6. MARIA CONCEPCION CAÑIZARES SILVA
7. MARIA SOLEDAD PRADA SAAVEDRA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MANZANAL DE ARRIBA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. DOMINGO TURIEL RODRIGUEZ
2. RAMON DEVESA RENILLA
3. RESTITUTO SOTELO GALLEGO
4. KEVIN GARCIA CAMPELLO
5. MARIA JESUS MAESTRE RODRIGUEZ
6. MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS OLIVARES
7. AURORA MARCOS DE SAN PABLO
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ANTONIO CANAS BAZAL
2. DANIEL GARCIA CRESPO
3. VICTOR MARTIN DEVESA
4. DIONISIO BRUÑA VAN DE WORP
5. RUBEN FERRERO PEREZ
6. JOSE ANGEL CRESPO CASADO
7. PERPETUO MARTINEZ LANGAREJOS
Suplentes
1. JUAN FRANCISCO GARCIA LOPEZ
2. JONATAN MURIEL SEOANE
3. FERNANDO VEGA BRAS
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. JUAN ANTONIO RENILLA PELAEZ
2. DIEGO MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ
3. SATURNINO GULLON REMESAL
4. DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ
5. JUAN JOSE GALLEGO ARIAS
6. MONICA MARTINEZ PEREZ
7. ISABEL POLEY NAVAS
Suplentes
1. SANTIAGO RENILLA PELAEZ
2. ANE GUTIERREZ PARDO
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
1. NAZARIO CASTEDO BOBILLO
2. SAMUEL GALLEGO ESCALERO
3. NICANOR CASAS GARCIA
4. MANUEL CABO BERNARDO
5. ANTONIO LORENZO CLEMENTE
6. JOSE JAVIER JACA PEREZ
7. LEONCIO VEGA GIL
Suplentes
1. JUAN ANTONIO GUERRERO CORRAL
2. FRANCISCO JOSE VAZQUEZ NEBREDA
3. ESMERALDA DOMINGUEZ ZARZA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MANZANAL DE LOS INFANTES
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ALEXANDER BOLIBAR GAMIZ
2. JOSE MARIA ESCUDERO PRIETO
3. RAFAEL RIVERA PEREZ
4. MIGUEL BOBILLO GALLEGO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. TORIBIO ESTEBAN LOBO
2. PRUDENCIO GONZALEZ CHARRO
3. AGUSTIN CASTELLANOS MIGUELEZ
4. SANTIAGO RIOS DEL PRADO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE MOLEZUELAS DE LOS CABALLEROS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ANDRES ESPINO JUSTEL
2. PEDRO FERRERO MARTINEZ
CANDIDATURA NÚM. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (CS)
1. JOSE ARANGO ARANGO
CANDIDATURA NÚM. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. ANDRES LOZANO DE LA FUENTE
CANDIDATURA NÚM. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
1. TOMAS OSORIO OSORIO
2. JOSE LUIS DE ANTA FERRERO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MOMBUEY
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ANGEL JESUS APARICIO AVILA
2. SALVADOR PEREZ VEGA
3. JUAN CARLOS PEREZ ACERA
4. ANGEL SERAFIN ESCUDERO SUAÑEZ
5. JESUS LEAL GULLON
6. MARTIN FERRERAS SIERO
7. MARIA REMEDIO FERNANDEZ POMEDA
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO ANTON RAPINO
2. VICTOR MUELAS RENILLA
3. JOSE MARIA OTERINO FERRERAS
4. CARLOS FLORENTINO RIOS DEL PRADO
5. EDUARDO CHARRO PALMERO
6. SOLEDAD MARTIN GARCIA
7. MANUEL LOBATO GONZALEZ
Suplentes
1. BERNARDO JOSE PORTERO MORALES
2. FIDEL BLANCO BLANCO
Candidatura núm. 3: UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
1. JAVIER FERRERO SANCHEZ
2. JOSE MANUEL BLANCO FIZ
3. AZAHARA BUENAPOSADA FERNANDEZ
4. FRANCISCO SILVA TOLEDO
5. ANTONIO PEREZ FLORES
6. JOSE VEGA DELGADO
7. ISABEL FERNANDEZ DOMINGUEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MUELAS DE LOS CABALLEROS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOAQUIN LOBATO PICOREL
2. MARIA TERESA CARBAYO LAFUENTE
3. PEDRO MANUEL LOBATO SANTIAGO
4. DANIEL LOZANO MAYO
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. JOSE MARIANO URBÓN MORAIS
2. RUBEN GONZALEZ PRIETO
3. JUAN CARLOS LOZANO MAYO
4. TERESA URBÓN PRIETO
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO VELASCO PRIETO
2. FERMIN FERNANDEZ LLAMAS
3. IVAN BLANCO LORENZO
4. EMILIO LOZANO MAYO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PALACIOS DE SANABRIA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ARANTZA TORRIJOS CID
2. AMANDA CASTAÑO NUÑEZ
3. ABEL CID LAZARO
4. ROSA MARIA TOLEDO LOSADA
Candidatura núm. 2: AHORA PALACIOS, VIME, REMESAL Y OTERO (AHORA
PALACIOS,VIME, REMESAL Y OTERO)
1. IRENE FERNANDEZ VIDUEIRA
2. ANGEL CID LAZARO
3. JULIO MAESTRE CHIMENO
4. OSCAR BALLESTEROS SANCHEZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESUS FERNANDEZ PEREZ
2. JOSE BENEDICTO LEDESMA PEREZ (Independiente)
3. ANTONIO PRADA GARCIA
4. ELIAS MATIAS RODRIGUEZ
5. MANUEL PEREZ SAN ROMAN
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PEDRALBA DE LA PRADERÍA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
2. CECILIA HERNANDEZ ARRIBAS
3. MARIA CONCEPCION ARIBAYOS SANTOS
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. JESUS GARCIA RODRIGUEZ
2. FRANCISCO GUERRA GOMEZ
3. SANTOS SEBASTIAN MONTECINO
4. TRANSITO FERNANDEZ MONTECINO
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. SANTIAGO DIONISIO VEGA ESPAÑA
2. MANUEL MIGUEL RODRIGUEZ MAESTRE
3. JUAN DE DIOS PABLO MONTECINO GALLEGO
4. ELVIRA PRIETO PRIETO
5. JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PEQUE
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. NURIA MALMIERCA MAJADO
2. ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ
3. JESUS ALONSO TEJEDOR
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. TERESA MARIA GARRAO ALONSO
2. LEONILA FERRERO PEÑA
3. MARIA DEL PILAR OVELAR SANTIAGO
4. AGAPITO LOBATO FERRERO
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. RAFAEL LOBATO OTERO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE PÍAS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE CASTRO RODRIGUEZ
2. DOMINGO PLACIN RAMIREZ
3. JOSE MARIA CORTES RAMIREZ
4. JOSE MANUEL CARRACEDO MARTINEZ
5. OSCAR CORTES RAMIREZ
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. TANIA FERNANDEZ ALVAREZ
2. DAVID GONZALEZ ALONSO
3. ALONSO BLANCO PRIMO
4. JONATAN RAMIREZ ALONSO
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. CRISTINA ALVAREZ LUIS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PORTO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. FRANCISCO BLANCO CORRALES
2. MIGUEL TOMAS BRUÑA
3. ANA MARIA RODRIGUEZ MUELA
4. ADRIAN BRUÑA BRUÑA
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA GUADALUPE CARRACEDO CARRACEDO (Independiente)
2. AQUILINO DIEGUEZ DIAZ (Independiente)
3. MARIA DOLORES TOMAS CARRACEDO (Independiente)
4. VICENTE GUERRA RODRIGUEZ (Independiente)
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PUEBLA DE SANABRIA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE GUSTAVO ALONSO CHIMENO
2. MARIA MARTINEZ SANTIAGO (Independiente)
3. MARIA TERESA CASTRONUÑO SANCHEZ
4. JUAN ENRIQUE ROSALES RODRIGUEZ
5. MARIA ISABEL RODRIGUEZ FERRERO
6. CARMEN VICTORIA SANCHEZ RODRIGUEZ
7. ROMINA PAOLA COLINO MARTINEZ
8. JOSE MARIA MATEOS FERRERO
9. RAFAEL CHIMENO ROMERO
Suplentes
1. SABINO ALONSO SANABRIA
2. ALFONSO MARTIN SANTOS
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE FERNANDEZ BLANCO
2. MANUEL ANTONIO SANTIAGO SANCHEZ
3. PEDRO ANTONIO CASTRONUÑO MARIQUE
4. MARIA TERESA PUERTAS MUÑOZ
5. EMILIO GONZALEZ JUAREZ
6. DOMINGA LAGAREJO GONZALEZ
7. JOSE FERRERO CENTENO
8. MARIA DEL CARMEN NOVO SILVAN
9. RICARDO BLANCO RODRIGUEZ
Suplentes
1. JOSE ANGEL ARIAS MENDEZ
2. ROSA RODRIGUEZ RAMOS
3. JOSE ALONSO SANCHEZ
4. VICTOR MANUEL SAN ROMAN COLINO
5. PEDRO CIFUENTES CRESPO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL REQUEJO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. SANTIAGO CERVIÑO SILVAN
2. MIGUEL ANGEL PRIMO EDROSO
3. ANTONIO FERNANDEZ ALVAREZ
4. ANTONIO RODRIGUEZ SILVAN
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA (PSOE)
1. ANTONIO RODRIGUEZ CERVIÑO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL RIONEGRO DEL PUENTE
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE ANTONIO COLINO DE LA CUESTA
2. JAVIER SANTIAGO MATEOS
3. LORENZO COLINO TOSTON
4. MAXIMO FELIPE FERRERO
5. CONCEPCION ROMERO GARCIA
6. SERAFIN ALFONSO LEAL CAMPUZANO
7. ABERTO TOLEDO FERRERO
Suplentes
1. JUAN MANUEL FELIPE VEGA
2. FELIPE UÑA PEÑA
3. LAURENTINO UÑA GONZALEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIGUEL TRIGO MACHADO
2. GONZALO MATEOS RAMON
3. ENRIQUE LOBO LOBO
4. RAFAEL GALLEGO DIAZ
5. RAUL VILLACE MATEOS
6. MIGUEL ESCUDERO FUENTE
7. JOSE LLAMAS NAVALES
Suplentes
1. JONATHAN PRADO ANDRES
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ROBLEDA-CERVANTES
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. INESTO MARTIN SANCHEZ
2. PRADA CERVIÑO MARIA JOSE
3. CRISTINA FERNANDEZ FERNANDO
4. ANTONIO FERNANDEZ PRADA
5. MARIA TERESA SANTANA RAMOS
6. MARIA DE LA PIEDAD BARRIO PRADA
7. MARIA VIRTUDES GONZALEZ FERNANDEZ
Suplentes
1. AQUILINO PRADA OTERINO
2. MARIA CARMEN VIME ARIAS
3. RODOLFO LOSADA FERRERO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO RODRIGUEZ OTERINO (Independiente)
2. ELOY GARCIA FERNANDEZ
3. ANDRES GAGO CENTENO
4. JESSICA GONZALEZ LOPEZ
5. MARIA CRUZ PEREZ CARNERO
6. JOSE MANUEL CONEJO PRADA
7. PEDRO GONZALEZ SOTILLO
Suplentes
1. LUIS ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ
2. HORACIO PESQUERO PESQUERO
3. PEDRO RODRIGUEZ MAESTRE
4. JAVIER FERRERO RABANO
5. JAIME FERNANDEZ MARGARIDO
6. JOSE JERONIMO FERRERO GUZMAN
7. JOSE MIGUEL COBREROS RAMOS
8. MARIA CONCEPCION GONZALEZ PEREZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ROSINOS DE LA REQUEJADA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. BENJAMIN UTRERA ALONSO
2. FLORENTINO SAMPEDRO MARTINEZ
3. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MONTERRUBIO
4. ISMAEL SOTILLO SAN ROMAN
5. JAVIER SANTOS FERRERO
6. ENCARNACION BARRIO FERRERO
7. FELIPE SAN ROMAN FERNANDEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. EMILIO LORENZO FERNANDEZ
2. ALFREDO LORENZO PRADA
3. JOSE MANUEL LOSADA LORENZO
4. FRANCISCO MONTERRUBIO CORNEJO
5. EUGENIO CIFUENTES LORENZO
6. JOSE MARTINO OVELAR
7. FRANCISCO FERRERO BARRIO
Suplentes
1. ANTONIO LORENZO LORENZO
2. ABELARDO MARTINEZ ALONSO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL SAN JUSTO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MONSERRAT SASTRE RIONEGRO
2. JOSE MARIA LOSADA CARBAJO
3. JESUS CORNEJO FIDALGO
4. CELSO GAGO BARRIO
5. SORAYA ADAN RODRIGUEZ DE LIZANA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. MARIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ
2. ALFREDO JUANINO RODRIGUEZ
3. MIGUEL ANGEL LLAMAS GARCIA
4. JOSE MANUEL FERNANDEZ ROJO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL TREFACIO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MANUEL LORENZO RODRIGUEZ TORRES
2. JOSE ANGEL LOSADA SANCHEZ
3. JOSE ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
4. JOSE MANUEL GALVAN FERNANDEZ
5. CARMEN MANSILLA SASTRE
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA (P.S.)
1. REZA IRAMPOUR ABAD
2. RUBEN VAZQUEZ BALLESTEROS
3. ALFREDO GALLEGO ESTRADA
4. ALEJANDRO IRAMPOUR GARCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLARDECIERVOS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. EUSEBIO FELIPE SILVA VAQUERO
2. JOSE MANUEL SOTO TESTA
3. ESTEBAN GONZALEZ LEAL
4. JAVIER HERRERO ARROYO
5. MARIO UROS GALLEGO
6. JULIAN BLANCO VEGA
7. ANTONIO LOPEZ CIFUENTES
Suplentes
1. MANUEL ANTUNEZ ALVAREZ
2. CESAR DOMINGUEZ CASADO
3. LORENZO BALADRON LLAMAS
CANDIDATURA NÚM. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (CS)
1. FAUSTINO GALLEGO RODRIGUEZ
2. JOSE ANTONIO MORAN ARIAS
3. JULIO VEGA DE VEGA
4. MANUEL GALLEGO CODON
5. ANGEL MARIA GONZALEZ JOAQUIN
6. NICANOR MOZO MOZO
7. PEDRO COLINAS ROMAN
Suplentes
1. ANTONIA MATELLAN JUNQUERA
2. DOMINGO ALONSO FERNANDEZ
3. FIDEL GARCIA FERNANDEZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
1. LORENZO JIMENEZ MARTINEZ
2. JESUS GARCIA GARCIA
3. MARIA DEL MAR ALONSO ALONSO
4. JUAN CARLOS ESTEBAN BARTULOS
5. ROSA MARÍA LOPEZ FERNANDEZ
6. ARANTZA HERNÁNDEZ COLINAS
7. ANGEL PALMERO RODRIGUEZ
Suplentes
1. ABELARDO HERRERA VEGA
2. AMABLE VEGA RODRIGUEZ
3. JOSE RODRIGUEZ VEGA
4. JOSE ANTONIO DEVESA HERRERO
5. ESMERALDO BOYA ANTA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TORO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ABEZAMES
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. SAMUEL PERNIA DIEGO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. DONATO RODRIGUEZ HERNANDEZ
2. AUGUSTO SEVILLANO GARCIA
3. BLAS NAVARRO MARTIN
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ASPARIEGOS
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. BEATRIZ GIL DIEZMA
2. MARIA TERESA ESCALANTE DOMINGUEZ
3. VICTOR ANGEL ESTEBAN DOMINGUEZ
4. CARLOS CASAS RAMOS
5. JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA
6. SALVADOR FERNANDEZ VAQUERO
7. JESUS GARCIA GOMEZ
Suplentes
1. ANGEL SALVADOR ABRIL
2. ROMANA FITO CONDE
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE JIMENEZ JIMENEZ
2. FRANCISCO SANTIAGO RODRIGUEZ
3. RAQUEL HERNANDEZ ALVAREZ
4. ROCIO CARRILLO CASTRO
5. MANUELA CAMPO SANTIAGO
6. MARIA DEL CARMEN GRANADO PANIAGUA
7. MARIA CONCEPCION CHAVERO CARRIZOSA
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. FRANCISCO JAVIER MISOL VAQUERO
2. EUTIQUIO JUAN GONZALEZ (Independiente)
3. ISABEL DE PRADA CALLEJA (Independiente)
4. MARIA TERESA RODRIGUEZ DOMINGUEZ (Independiente)
5. MARIA ESTEBAN TEMPRANO (Independiente)
6. VALENTINA SERRANO GALLEGO (Independiente)
7. ALEXANDER MISOL GALLEGO (Independiente)
Suplentes
1. TERESA SANCHEZ DEL CAMPO (Independiente)
2. EVA MARIA RAMOS RODRIGUEZ (Independiente)
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL BÓVEDA DE TORO, LA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. CONSTANTINO PALAZUELO MARTIN
2. BLANCA DE FREITAS BALADO
3. MARIA DE LA HUMILDAD ESTEBAN RAMOS
4. GABRIEL GARCIA HILARIO
5. FRANCISCO PASCUAL HIDALGO
6. LETICIA LORENZO MORALES
7. OMAR GARCIA SANCHEZ
Suplentes
1. MARIA CONSOLACION MORALES MORALES
2. DAVID RAMOS ZAMARREÑO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA JESUS RIESCO MOYANO
2. FRANCISCO BENITO DELGADO
3. MARIA CRISTINA MUÑOZ TORRERO
4. RAUL BAILOS GARCIA
5. FRANCISCO JAVIER VILLASECO CALVO
6. MARIA PAZ MARTIN CALERO
7. CAROLINA TORRERO ESTEBAN
Suplentes
1. MARIA DEL CARMEN GARCIA DELGADO
2. PATRICIO FRANCISCO RODRIGUEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL BUSTILLO DEL ORO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESUS ALFAGEME HERRERO
2. ANA CALLEJA PEREZ
3. RAUL FERNANDEZ LOZANO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. PABLO VALDEGRAMA SALGADO
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. JOSE MARIA GAGO RODRIGUEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL FRESNO DE LA RIBERA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. EMILIO FERNANDEZ BARTOLOME
2. GERMAN JUAREZ ALONSO
3. ADRIAN DE LA FUENTE MONJE
4. MARIA TERESA FERNANDEZ FRANCO
5. YAIZA ARRIBAS CRESPO
6. LETICIA INES TEJEDOR MACIAS
7. JAVIER SALGADO SANCHEZ
Suplentes
1. MARIA ESTHER FERNANDEZ VAZQUEZ
2. JOSE MARIA GONZALEZ GONZALEZ
3. ISIDORO VAZQUEZ FERNANDEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. AMALIA VAZQUEZ HERRERO
2. JESUS MOLERO ALIJA
3. JOSE MARTIN CRISTOBAL
4. JOSE LEGIDO CRISTOBAL
5. JESUS ANGEL VAZQUEZ RAFAEL
6. DANIEL LEGIDO DURAN
7. NAZARET LOZANO MATEO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL FUENTELAPEÑA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANGELA ESCRIBANO HERNANDEZ
2. ESTHER SANCHEZ OLIVEROS
3. JEREMIAS POLO SANTOS
4. JOSE LUIS TORRERO PEREZ
5. ERNESTO JOSE MORENO GONZALEZ
6. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RODRIGUEZ
7. IGNACIO SANCHEZ HERRERO
Suplentes
1. JUSTO TORRERO HERNANDEZ
2. JOSEFINA HERNANDEZ CORRAL
3. RAQUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
4. IGNACIO MARTIN MELGAR
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. VICTOR GARCIA NIETO
2. JOSE MARIA SANCHEZ BENITO
3. MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ MARTIN
4. JUAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
5. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ SANCHEZ
6. ISIDRO MORENO DE CASTRO
7. JUAN CARLOS POLO GOMEZ
Suplentes
1. FELIPE HERNANDEZ ALONSO
2. ZACARIAS RODRIGUEZ PONCE
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL FUENTESECAS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MARIA ELENA AMARO LOPEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. VICTOR MANUEL DE LA IGLESIA RODRIGO
2. PEDRO PABLO ALVAREZ RODRIGUEZ
3. ELVIRA VELASCO MORILLO
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. DANIEL GAGO DOMINGUEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL GALLEGOS DEL PAN
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. ALVARO MARTIN TEMPRANO
2. EVELIO TEMPRANO MANZANO
3. JOSE MIGUEL PRIETO GONZALEZ
4. DIONISIO RODRIGUEZ TEMPRANO
5. PAULINO MASERO HERRERO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. SANDRA SANCHEZ HERNANDO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MALVA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. PURIFICACION BEGOÑA FANO LARRAZABAL
2. IÑAKI PINILLA FANO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ADELA CALLEJA ALVAREZ
2. EUGENIO ALONSO ALVAREZ
3. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ARELLANO
4. VICTOR MANUEL DE PRADA CALLEJA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MATILLA LA SECA
Candidatura núm. 1: AGRUPACION INDEPENDIENTE MATILLA LA SECA
(AIMS)
1. OSCAR CASTRONUÑO GARCIA
2. JOSE EPIFANIO GAVILAN SANTOS
3. MARIA MICAELA DEL SACRAMENTO SANCHEZ CARAZO
Suplentes
1. ISIDRO CASTRONUÑO ALONSO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. ALVARO ESPAÑA FRADEJAS
2. MARCELINO FRADEJAS LORENZO
3. JOSE LUIS ROLLON RODRIGUEZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. LUIS DIEGO MALMIERCA MAJADO
Suplentes
1. JESUS SALVADOR CECILIO
2. ARMANDO VILLAR CALVO
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. MARIA PILAR FOLGUERA ALONSO
2. MANUELA MATA GOMEZ
3. FRANCISCO MUDARRA CASADO
4. JUAN MIGUEL RUBIO CASADO
5. INOCENCIO HERNANDO FOLGUERA
6. JUAN VICENTE GARCIA DOMINGUEZ
7. RAUL GALLO DOMINGO
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE MANUEL RODRIGUEZ MORAIS
2. JOSE MARTIN CONDE
3. JULIANA DE LA IGLESIA HERNANDEZ
4. ESPERANZA VICENTE ANDRES
5. MARIA CONCEPCION NUÑEZ VILLALBA
6. JOSEFA CASTAÑO PEÑAS
7. MARTA TORRES PLASENCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PINILLA DE TORO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. AGUSTIN MARTIN PRADA
2. JORGE ALFAGEME MATEOS
3. MARIA CONCEPCION PEREZ MATEOS
4. ANTONIO PALOMINO LORENZO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. PATRICIA GALVAN GUTIERREZ
2. PAULA GARCIA MONTERO
3. MARIA TERESA SANTOS DE DIOS
4. CRISTINA ALCALA DE CASO
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. MARIA GOMEZ LORENZO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL POZOANTIGUO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. RUPERTO TEMPRANO GOMEZ
2. IGNACIO VICENTE NODRID
3. JOSE ALBERTO MATAS BARBA
4. LUIS FERNANDO BERMEJO MATILLA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JUAN LUIS NAVARRO FERNANDEZ
2. JORGE NAVARRO BERMEJO
3. AURELIANO MATILLA MANTECA
4. ALVARO GARCIA ALVAREZ
Candidatura núm. 3: GRUPO INDEPENDIENTE POZOANTIGUO (GIP)
1. PEDRO GUTIERREZ URUEÑA
2. ESTEBAN RODRIGUEZ MATILLA
3. MARIA BEGOÑA MOTA SERRANO
4. ANA MARIA NAVARRO MATILLA
Suplentes
1. MARIA PILAR MATILLA MATILLA
2. JOSE CARLOS MATILLA BARBA
3. FAUSTINA GARCIA PEREZ
4. ELISA MATILLA CASTRO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL SANZOLES
Candidatura núm. 1: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. JUAN JESUS GALLEGO MUÑOZ
2. PATRICIA HERNANDEZ BARTOLOME
3. MARIA DEL CARMEN GARCIA MUÑOZ
4. MARIA MERCEDES BARRIOS GARCIA
5. ARÓN MARTÍN SÁNCHEZ
6. JOSE MANUEL PACHO PEREZ
7. LUCÍA TORRIJOS SÁNCHEZ
Suplentes
1. BELEN SANCHEZ MORETA
2. ELEUTERIO SANCHEZ GONZALEZ
3. JOSE MANUEL PEREZ JAMBRINA
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA MULAS CECILIO
2. JOSE ANTONIO BARRIOS RODRIGUEZ
3. BENJAMIN FELTRERO RODRIGUEZ
4. PIA TEJERO SESMA
5. LAUDELINA ARRIBAS SACRISTAN
6. SEBASTIAN HERNANDEZ MEZQUITA
7. TOMASA BUENO CANELAS
Suplentes
1. ERNESTO SANCHEZ MURCIA
2. PURIFICACION ALDEA SANCHEZ
3. ZULEMA MARIA BARRIOS HERNANDEZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JULIAN HERNANDEZ MORO
2. ALVARO QUINTAS PALMERO
3. ANAHI MARTIN ARIBAYOS
4. ISABEL MARIA TAPIA CERRATO
5. JOSE MANUEL VEGA IZQUIERDO
6. JORGE VAZQUEZ MEJIAS
7. ROGELIO PALACIOS CHUPS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL TORO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. TOMAS DEL BIEN SANCHEZ
2. MARIA DEL PILAR RUIZ LOPEZ
3. ROBERTO ASENSIO DIEZ
4. RUTH MARTIN ALONSO
5. JOSE LUIS MARTIN ARROYO
6. MARIA ANGELES MEDINA CALERO
7. JUAN GABRIEL ALVAREZ AVILA
8. SARA PEREZ BENITO
9. ELIAS VERGEL SEVILLANO
10. LORENZA PRIETO DE LA CALLE
11. CARLOS RODRIGUEZ VILA
12. IRENE ALFAGEME MERINO
13. IGNACIO MATEOS RODRIGUEZ
Suplentes
1. SORAYA SOLIS GARCIA
2. SANTIAGO MARCOS LOPEZ
3. PALMIRA MANUEL CASAS
Candidatura núm. 2: PODEMOS (PODEMOS)
1. MARIA DOLORES CARRERAS LUIS
2. ANGEL PELAYO RUIZ
3. MARIA DEL OLVIDO PEREZ SANTOS
4. LUIS MUÑOZ RODRIGUEZ
5. CONCEPCION COCA MARCOS
6. MANUEL ROMAN MARCOS
7. MARIA FELICIANA CASAS LORENZO (Independiente)
8. ISRAEL SAN JOSE MARBAN
9. LAURA MATILLA HERNANDO
10. PEDRO NUÑEZ SANCHEZ
11. MARIA ISABEL VALLE HERNANDO
12. ANTONIO NARVAEZ DE LAS HERAS
13. NURIA PIEDAD DE LAS HERAS PASCUAL (Independiente)
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. JAVIER GOMEZ VALDESPINA
2. TEODORO ALONSO CALVO
3. PATRICIA ALONSO MARTIN
4. JUAN CARLOS VINAGRE MARTIN
5. VIRGINIA IZQUIERDO PAREDES
6. ESTEBAN FERNANDEZ PRIETO
7. MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA SEVILLANO
8. ANGEL DEL PALACIO GARCIA
9. TERESA SASTRE ALONSO
10. MARIA ISABEL SANCHEZ INES
11. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DIEZ
12. JESUS CASTAÑO GARCIA
13. ESPERANZA FATIMA SALAZAR SALAZAR
Suplentes
1. ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO
2. RAQUEL REINA ALLENDE
3. IVAN CALVO PRIETO
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
1. RAUL MARTINEZ MARTIN
2. ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
3. MARIA DE LA CALLE SOLARES
4. MARIA DE MENA MANSO
5. VANESA ALFONSO HERNANDEZ
6. CARLOS CALLEJA SAMANIEGO
7. NATALIA UCERO PEREZ
8. MARIA ESTHER COTANO PEREZ
9. MARIA LUISA BRAGADO FERNANDEZ
10. ALESSANDRO SIMONCINI GARCIA
11. JOSE ARIEL ALMANZAR HERNANDEZ
12. INMACULADA GUERRA ASENSIO
13. LUIS ANGEL SEVILLANO VICENTE
Suplentes
1. MARIA ANGELES MARQUES ALIJA
2. ROSA MARIA VAQUERO CHAMORRO
3. ROBERTO SEVILLANO HERNANDEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VALDEFINJAS
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ JUAREZ
2. RICARDO GARCIA SANCHEZ
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
1. JULIO ALBERTO MARTIN COBOS
2. JESUS NOGALES MARTIN
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. JESUS MATILLA MATILLA
2. ROMAN ALVAREZ FEO
3. ANTOLINA VINAGRE MARTIN
Candidatura núm. 4: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. FATIMA RODRIGUEZ CASTIÑEIRA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VENIALBO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESUS VARA COLINO
2. JAVIER DELGADO GALAN
3. MARIA DEL CARMEN MENDEZ GALLEGO
4. JORGE SANCHEZ DE SAN JUAN
5. JOSE MANUEL SANCHEZ LOPEZ
6. VANESA MERCHAN HERNANDO
7. RUBEN HERNANDEZ SANTAMARIA
Suplentes
1. DAVID DIEZ MARTIN
2. JUAN MANUEL MUÑOZ SANCHEZ
3. JUAN ANTONIO CRESPO GARRETAS
4. FRANCISCO JAVIER PEDRAZA CALVO
5. MIGUEL ANGEL CASADO APARICIO
6. MARIA CRUZ PALACIOS VILLAR
7. JUAN ANDRES SANCHEZ PEREZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MARIA JOSE CAMBA MARTIN
2. AMADOR SANCHEZ APARICIO
3. ANGEL RODRIGUEZ VASALLO
4. RAQUEL SANCHEZ GARRETAS
5. JUAN ANTONIO GARRETAS GARCIA
6. JOSE ANTONIO ALMEIDA DELGADO
7. ANA MARIA GONZALEZ CARRILLO
Suplentes
1. OSCAR SANTAMARIA GONZALEZ
2. JUAN SANTAMARIA SANCHEZ
3. CESAREO SANCHEZ MORETA
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. CARLOS DE LA IGLESIA BORREGO
2. DIEGO ARIAS SANCHEZ
3. DIEGO GARABITO PEREZ
4. FRANCISCO ANDRES FRANCIA
5. SERGIO GARRETAS SÁNCHEZ
6. MARIA PILAR ANTRUEJO PEREZ
7. DOMINGO FERNANDEZ SANCHEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VEZDEMARBÁN
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. GREGORIO PASCUAL MARTIN
2. MARIA MAGDALENA BERROCAL COLINO
3. SILVIA PASCUAL ALONSO
4. TANIA GARCIA DE CASTRO
5. JUAN PABLO GARCIA MARZO
6. PEDRO HOLGADO RUBIA
7. BERNARDO GONZALEZ HIDALGO
Suplentes
1. NATALIA COCA BLANCO
2. TERESA GONZALEZ PASCUAL
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO ALVAREZ DE CASTRO
2. MIGUEL CALLEJA DELGADO
3. ADOLFO GONZALEZ ALFAGEME
4. MANUEL DOMINGUEZ YEBRA
5. MARIANO ALVAREZ LUIS
6. MONICA BAQUEDANO FARRAGUT
7. GUILLERMA LUIS DE LA IGLESIA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLABUENA DEL PUENTE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA CONCHA RAPADO LEDESMA
2. DAVID MUÑOZ AMORES
3. JAVIER VICENTE CALZADA
4. RUBEN GARCIA GUERRA
5. DAVID CARRASCO ARIAS
6. RAQUEL CORREA SANCHEZ
7. NOEMI TALEGON RAPADO
Suplentes
1. MARIA TERESA SANCHEZ VICENTE
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. CONSTANTINO DE LA IGLESIA HERNANDEZ
2. LUIS RAMOS RAMOS
3. MARIO GONZALEZ CALZADA
4. IRENE RAMOS HERNANDEZ
5. MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ PEREZ
6. DANIEL MARTIN GARRETAS
7. TEOFILO JIMENEZ HERNANDEZ
Suplentes
1. ALVARO MARTIN POLO
2. JAVIER DE LA IGLESIA PEREZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLALONSO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MATILLA
2. DAVID VARELA VERGARA
3. MARIA MERCEDES GAMAZO ALONSO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MARCOS ANICETO RODRIGUEZ MORAIS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLALUBE
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ MARTIN
2. MIGUEL DOMINGUEZ MARTIN
3. MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ MATILLA
4. GREGORIO MISOL FERNANDEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
1. YOSEBA REVIDIEGO ARRIBAS
2. JOSE JOAQUIN BRAGA DELGADO
3. PEDRO FELIPE ALONSO HERNANDEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLARDONDIEGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. SERGIO DEL TESO PEREZ
2. LUIS MARIA CALLEJA GONZALEZ
3. FRANCISCO VILLAR MANTECA
4. ROGELIO GONZALEZ CALLEJA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. MARIA BEGOÑA MATEO LORENZO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLAVENDIMIO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
1. LUCIA CABALLERO GONZALEZ
2. LUZ MARIA ALFAGEME FERNANDEZ
3. ROBERTO ASENSIO VILLAR
4. MIGUEL VILLAR DEL TESO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. PEDRO MARTIN TEMPRANO
2. MARIA DO ROSARIO RAMOS
3. EMILIO DE LA ROSA GAMAZO
4. ANTONIO NORIEGA ARES
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VILLALPANDO
Publicación de candidaturas. Fase presentación
Elecciones Municipales 2019
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: BELVER DE LOS MONTES
Candidatura núm. : 1. IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEON (IUCyL)
1. FRANCISCO ARCOS RODRÍGUEZ
2. MARÍA GABINA BERMEJO MIGUÉLEZ
3. JOSE ÁNGEL VAQUERO PEREZ
4. GERMAN PEREZ DE CASTRO
5. DAVID BERMEJO JUANES
6. LUIS PRADA BERMEJO
7. RAFAEL PASALODOS TOCA
Candidatura núm. : 2 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. MAXIMILIANO DE LA IGLESIA GARCÍA
2. ÁNGEL DE CASTRO JARRIN
3. JULIO MORILLO VEGA
4. ANGEL PEREZ VAQUERO
5. JOSÉ MARÍA PÉREZ PÉREZ
6. ULPIANO DE LA IGLESIA FERNÁNDEZ
7. FERNANDO CASTRO DOMÍNGUEZ
Candidatura núm. : 3 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. OSCAR MARZO PASCUAL
2. FERNANDO SANTOS GONZALEZ
3. MIGUEL PEREZ MISOL
4. JESUS PASCUAL GALLEGO
5. JOSE ANGEL BERMEJO MIGUELEZ
6. ALVARO VAQUERO PEREZ
7. MARIA CARMEN GONZALEZ FRADEJAS
Candidatura núm. : 4 AHORA DECIDE
1. ANTONIO GASPAR MARTINEZ
2. JOSE PEREZ PEREZ
3. JUAN JOSE GOMEZ EUGENIO
4. MARIA DOLORES BERMEJO MIGUELEZ
5. CESAR MARIA PEREZ PEREZ
6. MARIA ISABEL MONTES RODRIGUEZ
7. ANA VAQUERO RODRIGUEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CAÑIZO
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOSÉ FERNÁNDEZ ROMERO
2. MANUEL ÁNGEL MARGALLO PEDRERO
3. JESUS MARÍA ASENSIO SAN JUAN
4. JOSE MARTÍNEZ MARTÍN
Candidatura núm. : 2 CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA(Cs)
1. ANTONIO MARTIN GARCÍA
2. VICTOR HERRERO MARTIN
3. MONICA HERNANDEZ MARTÍN
4. HECTOR LOPEZ GONZALEZ
5. MIGUEL PELAEZ RAPOSO
Suplentes:
1. MARÍA BELEN GONZALEZ QUESADA
2. JOSE MARÍA CARNERO BUENO
Candidatura núm. : 3 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. AGUSTINA ADELINA MARTIN FERNANDEZ0
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. FERMÍN LARGO TURIÑO
2. MARIA DEL ROSARIO MORILLO GARCÍA
3. TEODORO HOLGADO SANTOS
4. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORILLO
5. JESUS VEGA RODRIGUEZ
Candidatura núm. : 2 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL(PSOE)
1. IVAN VEGA VEGA
2. JUAN TORANZO TEMPRANO
3. ALICIA GONZALEZ GIL
4. MARINA DIEZ SANDOVAL
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CASTROVERDE DE CAMPOS
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. ROSANA HERNÁNDEZ NIETO
2. JOSÉ JAVIER AGÜERO CENTELLES
3. NICOLAS IGNACIO VELASCO GONZALEZ
4. ANALBERTO RAPADO RIESCO
5. ADRIAN BLANCO RIVERA
6. JUAN CARLOS MARTÍN MARCOS
7. ALBANO IGLESIAS TAMAME
Candidatura núm. 2 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL(PSOE)
1. CECILIO LERA BLANCO
2. DIODORO CONDE VICENTE
3. PETRA MARTINEZ MARTINEZ
4. MARIA GEMA VILLAROEL COLLANTES
5. IRAIDA MOREJON CASQUETE
6. ARTURO ALCALA COLLANTES
7. JOSE ANTONIO PEREZ GONZALEZ
Suplentes:
1. FELICITAS CUADRADO BAUSELA
2. PEDRO ANGEL BAZA BAUSELA
3. MARIA MERCEDES PORQUERAS MORENO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CERECINOS DE CAMPOS
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. AURORA GALAN DE CASTRO
2. MARIA JOSE SANCHEZ GONZALEZ
3. JUAN APARICIO ROMERO
4. FAUSTINA MARTIN ALCARAZ
5. YOLANDA MARIA DOMINGUEZ GARCIA
6. MARIA JOSEFA DOMINGUEZ GARCÍA
7. ANGEL ALMANSA CERRATO
Candidatura núm. 2 AHORA DECIDE
1. JESUS MARIA DEZA ANTA
2. MARCELINO GANGOSO ANTA
3. PEDRO LUIS ANTA MIRANDA
4. NATALIA CASQUERO FERNANDEZ
5. PABLO BARBILLO CABREROS
6. EMILIANA ANTA RODRIGUEZ
7. ANGEL FERNANDEZ ANTA
Suplente:
1. IRENE GANGOSO ANTA
Candidatura núm. 3 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. ANDRES ALONSO CASQUERO
2. MANUEL FELIPE GONZALEZ VEGA
3. MIGUEL ANGEL ANTA NIETO
4. ANDRES ALONSO GARCIA
5. TOMAS ALONSO MARTINEZ
6. RUBEN SOBEJANO ANTA
7. JOSE MANUEL ALONSO CASQUERO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: COTANES DEL MONTE
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MARIA DEL CARMEN FRECHILLA DOMINGUEZ
2. ASCENSION ROSA DEL CAMPO MARTIN
3. MARIA SOLEDAD VAZQUEZ DIEZ
4. MARIA CARMEN RODRIGUEZ SANZ
Candidatura núm. 2 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. MOISES MAZARIEGOS DOMINGUEZ
2. DANIEL BARRIOS VAZQUEZ
3. JOSE MANUEL ZALAMA CODESAL
4. LUIS MIGUEL CAÑIBANO CIMAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: GRANJA DE MORERUELA
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. JUAN CARRO SANTOS
2. MIGUEL ANGEL DEL ESTAL FERNANDEZ(INDEPENDIENTE)
3. ALEJANDRO ESTEBAN FERRERO
4. MARCELINO DE LA VEGA CARBAJO
5. RAMON FONTAL ALVAREZ
6. MARIO FELIZ ALVAREZ
7. ZENON RODRIGUEZ VELASCO
Suplentes
1. MARIA PALOMA FERNANDEZ CALVO(INDEPENDIENTE)
2. BERNARDO PEREZ BLANCO
3. ALFONSO DE LA VEGA FERNANDEZ
Candidatura núm. : 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ANDRES RODRIGUEZ ALVAREZ
2. FIDEL DE CASTRO VILLARRAGUT
3. MARINA FAJARDO PORRAS
4. LUISA MONTEAGUDO RIVAS
5. MARIA CARMEN DIAZ POZAS
6. MARIA JOSEFA FERRERO FERNANDEZ
7. ARACELI ARRIBAYOS SANTOS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: POBLADURA DE VALDERADUEY
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. MARIA GEMA BRAGADO RODRIGUEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PRADO
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MARTA GONZALEZ GONZALEZ
Candidatura núm. 2. AGRUPACION DE ELECTORES DE PRADO
1. BARBARA PATRICIA PALMERO PALMERO
2. ROCIO GANGOSO RODRIGUEZ
3. ANA MARIA VIDAL GARCIA
Suplentes:
1. MARIA DEL CARMEN CAÑIBANO PALMERO
2. ROSALIA TIRADOS TIRADOS
3. SOFIA CONEJO VILLAR
4. ELSA VEGA PALMERO
Candidatura núm. : 3. AHORA DECIDE
1. DANIEL MARTINEZ SASTRE
Candidatura núm. 4 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. JORGE ESCRIBANO HERNANDEZ2
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: QUINTANILLA DEL MONTE
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. GREGORIO HERNANDEZ MARTIN
2. PABLO BARRIOS DE CASTRO
Candidatura núm. : 2 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. MIGUEL BARRERO TORAL
2. JUAN PASCASIO GARCÍA PUENTE
3. DAVID TORAL MORENO
4. JESUS MARIANO VALDES VELADO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: QUINTANILLA DEL OLMO
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR(P.P.)
1. VICENTE PELAEZ PEREZ
2. MANUEL PELAEZ GONZALEZ
3. JOSE LUIS ROJO BOGONEZ
Candidatura núm. : 2 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ROSALINA GUTIERREZ MEDINA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: REVELLINOS
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. EUTIMIA FERNANDEZ RODRIGUEZ
2. MAXIMO TORANZO DELGADO
3. MARIA GEMMA ESTEBAN URUEÑA
4. ALVARO TORANZO MARBAN
5. JOSE ANTONIO TORANZO GONZALEZ
6. PEDRO LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ
7. CLARA ISABEL ESTEBAN RODRIGUEZ
Suplentes:
1. JAVIER PEREZ MERINO
2. ABILIO ORTEGA SANCHO
3. EVA MARIA PIÑEIRO GALLEGO
Candidatura núm. : 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. FERNANDO BLANQUEZ GONZALEZ
2. MARIA VICTORIA CABEZAS DURAN
3. IRENE SOFIA AZNARES ADELANTADO
4. JUAN CARLOS AGREDANO CASTRO
5. VICTOR MORERA MAINAR
6. ENCARNACIÓN RABANAL SANTANDER
7. ESPERANZA NAVARRO GRIS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SAN AGUSTÍN DEL POZO
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. JULIO CESAR GONZALEZ HUERGA
2. ANA BELEN GONZALEZ PALLARES
3. MARIA BEGOÑA FIGUERA JUAREZ
4. JONATAN DURAN ESTEBAN
5. ANGEL LUIS CENTENO FERNANDEZ
Candidatura núm. 2 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL(PSOE)
1. MANUEL GALLEGO IGLESIAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SAN ESTEBAN DEL MOLAR
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE.)
1.RAUL EDUARDO FRANCO ZAMBRANO
Candidatura núm. : 2 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. VICTOR PRIETO LEON
2. JOSE ANTONIO SANCHEZ TORIO
3. MIGUEL ANGEL GALLEGO GONZALEZ
4. JULIO CESAR LABRA GARCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SAN MARTÍN DE VALDERADUEY
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MARIA CONCEPCION ASENSIO SAN JUAN
2. EMILIANO GOMEZ GANGOSO
Candidatura núm. : 2. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. JOSE JULIO HERRERO DEL CAMPO
2. BENITO SAN JUAN RODRIGUEZ
3. MARIA INOCENCIA LEON GAGO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SAN MIGUEL DEL VALLE
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JULIO HUESO ROJO
2. VENANCIO VINAGRE GESTOSO
3. MANUEL PABLO BLANCO BLANCO
4. MONICA SANCHO MARTINEZ
Candidatura núm. : 2. AGRUPACION DE ELECTORES GRUPO INDEPENDIENTE
DE SAN MIGUEL DEL VALLE
1. MARIA ANGELA MORAN ASTORGA
2. MARIA ANGELA BECARES VILLAR
3. MARIA ELENA GONZALEZ FLOREZ
4. MARIA ANGELES BLANCO BURON
Candidatura núm. : 3 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. ANTONIO BLANCO LLAMAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: TAPIOLES
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOSE GARCIA BADALLO
2. FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ
3. JESUS POZO FERNANDEZ
4. JOSE MATEO DE LATORRE GALLEGO
Candidatura núm. : 2. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. MARIA DEL PILAR GENICIO VILLANUEVA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VALDESCORRIEL
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. NICOLAS MARTIN VELASCO
Candidatura núm. 2 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. ANA ISABEL BLANCO FUENTES
2. MANUEL HUERGA MAESTRO
3. CRISTINA MARTINEZ GARCIA
4. MARIA SONIA MARTINEZ GARCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VEGA DE VILLALOBOS
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. JOSE LUIS NAVIA DE CASO
2. FLORENTINO JUSTO BAZA PRIETO
3. FRANCISCO DE CASO FERNANDEZ
4. MARIA LEONISA GARCIA BECARES
5. JOSE ANDRES LABRADOR MARBAN
Candidatura núm. : 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MONICA QUITERIO VELLERINO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VIDAYANES
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. ALEJANDRA ABDO QUESADA
2. JENARO PRIETO GARCIA
3. EMILIANO MATEOS VEGA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLAFÁFILA
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL(PSOE)
1. DANIEL FIDALGO FERNANDEZ
2. ANGEL CELA ABAD
3. JOSE JAVIER ORDUÑA JUSTO
4. JOSE GARCIA CENTENO
5. JESUS JOSE DEL TESO GONZALEZ
6. SANTIAGO SANTIAGO CARAMAZANA
7. GERMELINA MAJADO CID
Candidatura núm. : 2 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. JOSE ANGEL RUIZ RODRIGUEZ
2. MARIA JOSE ALONSO MIÑAMBRES
3. MARTA GARCIA GOMEZ
4. JOSE MOVILLA MARCOS
5. MARIA DE LOS ANGELES REDONDO ARES
6. BEATRIZ RODRIGUEZ MOVILLA
7. EMILIO JOSE MONTERO RODRIGUEZ
Suplentes:
1. MARIA VICTORIA MONTERO GALLEGO
2. SERGIO GALENDE CALZADA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLALBA DE LA LAMPREANA
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. ARGELINA DEZA ALONSO
2. LORENZO GARCIA VAQUERO
3. JOSE ANGEL TURIÑO MIGUEL
4. CAYETANO PRIETO CUERDO
5. GUILLERMO GOMEZ DIEZ
Candidatura núm. : 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MARIA DEL PILAR TOMAS SANCHEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLALOBOS
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. RUBEN JONAS CORVILLO AGUILAR
2. MARIA CONCEPCION LUNA MUÑOZ
3. FRAN3CISCO SALAZAR GIL
4. MAXIMO TORO FLORES
5. ANA ISABEL VAQUERO GUERRERO
6. MACARENA TORRES ANTUNEZ
7.JOSE ANTONIO PALANCO VAZQUEZ
Candidatura núm. :2 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1.JULIAN ALONSO RUBIO
2.JULIANA TOMASA FERNANDEZ FERNANDEZ
3.DAVID ALONSO RUBIO
4.SARA SANCHEZ FERNANDEZ
5.RODRIGO BURON FERNANDEZ
6.ABRAHAM RODRIGUEZ FERNANDEZ
7.PAULINO CANDO GOMEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLALPANDO
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ROSA ANA FERNANDEZ REDONDO
2. JOSE ANTONIO GRANADO DE LA PUENTE
3. MARIA ESTHER GALLEGO DE LA PUENTE
4. INES OLGA ANTA MARTINEZ
5. OSCAR MARTINEZ RODRIGUEZ
6. ALMUDENA MOYA MEDINA
7. JOSE ANDRES CASTRILLO REDONDO
8. SILVESTAR ANDRIYANOV ALEKSIEV
9. MIGUEL LOPEZ ALFAGEME
Suplentes:
1. LUIS DE PRADA RODRIGUEZ
2. MILAGROS ALONSO MARTINEZ
Candidatura núm. : 2. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. FELIX GONZALEZ ARES
2. JESUS TORANZO CEPEDA
3. MARIA CONCEPCION MAYORAL GRANADO
4. MARIA ANGELES NUÑEZ ZAMORA
5. RUBEN BLANCO LOBATO
6. LUIS FERNANDO GIL DE LA PUENTE
7. ANDRES BLANCO DE PRADA
8. ESTHER GONZALEZ ALONSO
9. JOSE LUIS BOYANO VILLASANTE
Suplente:
1. JAVIER NUÑEZ ZAMORA
Candidatura núm. : 3. CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. CIRIACO GALLEGO GALLEGO
2. JOSE MARIA GONZALEZ MAZARIEGOS
3. SONIA GONZALEZ RODRIGUEZ
4. RUBEN BOYANO FERNANDEZ
5. SOFIA LOPEZ GARCIA
6. ANA MARIA GALLEGO MANRIQUE
7. LOURDES BOSQUED GONZALEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLAMAYOR DE CAMPOS
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. VALENTIN RODRIGUEZ GONZALEZ
2. PABLO CALVO DIEZ
3. ALICIA RODRIGUEZ VILLANUEVA
4. MARIA CONCEPCION DIEZ MARTIN
5. MARIA VICTORIA GAGO VIDAL
6. TOMAS BADAS ESPESO
7. NATALIA BADAS GONZALEZ
Suplentes:
1. ANGEL TORIBIO ROALES
2. IGNACIO GONZALEZ CAÑIBANO
Candidatura núm. 2 PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. JUAN BURGOS VEGA
2. IVAN GALINDO GOMEZ
3. FRANCISCA RODRIGUEZ CONEJO
4. JESUS PABLO BURGOS FERNANDEZ
5. NOELIA MERCEDES TIMO DIAMANTE
6. DEMETRIO RODRIGUEZ VICENTE
7. FRANCISCO ANTONIO ROJO CAÑIBANO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLANUEVA DEL CAMPO
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MAXIMINA GOMEZ PEREZ
2. LUIS ANGEL ALONSO GUTIERREZ
3. PABLO ESCARDA FERNANDEZ
4. GABRIEL ANGEL MORENO CANDO
5. SAMANTA MARTINEZ RODRIGUEZ
6. VALERIANA CANILLAS BLANCO
7. LORENA CENTENO MARTIN
Suplente:
1.MARIA LOURDES CHAMORRO VAQUERO
Candidatura núm. : 2. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. FRANCISCO ALONSO MARTINEZ
2. ROSA MARIA FERNANDEZ JUSTO
3. JUAN MANUEL LEGIDO DE LA TORRE
4. ROSA MARIA ESTEBANEZ ACEBES
5. JULIO ABAD ANZULES
6. LUIS MANUEL FEBRERO RODRIGUEZ
7. LUCAS GANGOSO HERNANDEZ
Suplentes:
1. MARIA DE LOS REMEDIOS RUEDA PASCUAL
2. MAURO MORENO FONTANILLAS
3. JUAN CARLOS LOPEZ PALMERO
Candidatura núm. : 3. CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. JUAN MANUEL HERNANDEZ CENTENERO
2. CONCEPCION CASTELLANOS GARCIA
3. JAVIER DE LA TORRE PEREZ
4. MIGUEL GUERRA MONTAÑA
5. MARIANO ABAD ANZULES
6. MANUEL VALERIO FEBRERO LOPEZ
7. EVA JACINTA RODRIGUEZ RAMOS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLAR DE FALLAVES
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. JOSÉ MANUEL PÉREZ ESTEBAN
2. RAFAEL ABRIL DEL CASTILLO
3. BASILIO MARTÍNEZ CRESPO
Candidatura núm. : 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MARIA CONCEPCION MEMBIBRE RODRIGUEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLÁRDIGA
Candidatura núm. : 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOSE RAMON GARCIA ALLENDE
Candidatura núm. : 2 PARTIDO POPULAR(P.P.)
1. JOSE LUIS RUIZ VIDAL
2. ISIDRO BENAYAS GALINDO
3. EXUPERIO SAN JUAN SAN JUAN
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLARRÍN DE CAMPOS
Candidatura núm. : 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. AINHOA ARANGUREN ELOY
2. MONTSERRAT ALVAREZ VAZQUEZ
3. FRANCISCO ÁLVAREZ GOMEZ
4. JOAQUIN MIÑAMBRES MIÑAMBRES
5. ROCIO ALONSO APARICIO
6. LAURA FERRERAS FERRERAS
7. FRANCISCO MONTERO GOMEZ
Suplentes:
1. JOSE LUIS TEMPRANO FERRERAS
2. EUDOSIO JESUS ALONSO ALONSO
3. ANGEL ANTONIO ESCUDERO FERRERAS
Candidatura núm. 2 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. DELFIN PINTADO DE LA FUENTE
2. MARINA ROMERO DUVAL
3. FRANCISCA GARRIDO MORALES
4. MARIA DEL CARMEN CARRILLO CASTRO
5. ENCARNACION CABALLERO CABALLERO
6. DANIEL DEL CASTILLO CORVILLO
7. JUAN TORRES SANCHEZ
Candidatura núm. 3 AHORA DECIDE
1. PATRICIA GARCIA GOMEZ
2. MIGUEL MERCHAN PASCUAL
3. NOELIA RIVERA RAMOS
4. TOMAS ROMERO TABOADA
5. LEIRE GALLEGO AGUADO
6. JONATAN CAHUET LOPEZ
7. LAURA POSADO FERNANDEZ3
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ZAMORA
Doña María Inés Santiago Alejos, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
Zamora
CERTIFICO:
Que la relación provisional de candidaturas presentadas en esta Junta Electoral
referidas a las elecciones locales que se celebrarán el día 26 de mayo de 2019 es
la que sigue:
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ALCAÑICES
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JESUS MARIA LORENZO MAS
2. DAVID CARRION GALLARDO
3. JOSE ANTONIO VEIGA RIVAS
4. MANUEL FAGUNDEZ GAGO
5. MARIA FERNANDA FERNANDEZ CASTAÑO
6. JOSE MIGUEL CABALLERO BLANCO
7. ISIDRO RIVAS GAGO
8. SONIA FERNANDEZ MANIAS
9. JOSE MIGUEL VICENTE ALBIN
Suplentes
1. CARLOS REGO RIVAS
2. RUBEN MARTIN BASTOS
3. ANDRES FRANCISCO CASTAÑO FERNANDEZ
4. ALEJANDRO MARTIN GAGO
5. AITOR MIELGO BRAVO
6. DAVID ALONSO CEREZAL
7. FRANCISCO JAVIER RATON CARRION
8. RICARDO ALONSO GARCIA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANGEL PEREZ LORENZO
2. MARIA DEL CARMEN RODRIGO MARTINEZ
3. JOSE ANTONIO BARROS RAMOS
4. MARTIN RUFINO PEÑA MEZQUITA
5. ANA MARTINEZ CASTAÑO
6. SERGIO MARTIN MARTIN
7. AGUSTIN RODRIGUEZ ALFONSO
8. JAVIER PRIETO MARTIN
9. JOSE LUIS SANCHEZ MATILLA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ALFARAZ DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE MARIA ZURDO DOMINGO
2. JAIME RODRIGUEZ FUENTES
3. EMMA COSME FRANCO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. BUENAVENTURA CHAPADO JUAN
2. JOSE ALBERTO MATEOS SOGO
3. JOSE ANGEL RODRIGUEZ CORRAL
4. VALETÍN MAYOR PRIETO
5. FELIPE BERROCAL GARCIA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIA CARMEN HERNAEZ HERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ALGODRE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. SATURNINO PRIETO VICENTE
2. CASIO RODRIGUEZ PEREZ
3. MIGUEL JESUS CALLES ALONSO
4. MIGUEL ANGEL MASERO VICENTE
5. MARTA SANCHEZ RODRIGUEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANA MARIA MUÑOZ CARO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: POR ZAMORA (POR ZAMORA)
Titulares
1. ANA ISABEL MARTIN VIÑAS
2. MARIA DEL ROCIO LORENZO PEREZ
3. MARTA PEREZ MORALES
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. RAUL ESCUDERO ALVAREZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ALMARAZ DE DUERO
Candidatura núm. 1: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. JOSE MARTIN PEREZ
2. JUAN BLAS MARTIN PEREZ
3. JAVIER PEREZ MARCOS
4. BERNARDO ANDRES REFOYO
5. ADOLFO GOMEZ MARTIN
6. ROBERTO MARTIN PRADA
7. JUAN GATO MIGUEL
Suplentes
1. JOSE PEREZ PEREZ
2. MANUEL REFOYO PEREZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANTONIO BENITEZ TRINIDAD
2. MARIA REYES PICAZO BERMEJO
3. JOAQUIN SUAREZ SUAREZ
4. MARIA VICTORIA LOZANO GALLARDO
5. JOSE CLEMENTE CEPEDAL TERENTE
6. MARIA DEL PILAR HUERTA ALONSO
7. ANA FERNANDEZ PEREZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JUAN JOSE MARTIN ROLDAN
2. FRANCISCA LORENZO CALLEJA
3. MARIA CONSUELO REMESAL CABADAS
4. PEDRO DIONISIO HEREDERO PEREZ
5. ESPERANZA HERNANDEZ MERCHAN
6. MARIA DEL CARMEN MALDONADO FERNANDEZ
7. MANUEL RODRIGUEZ COLINO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ALMEIDA DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MIGUEL ALEJO VICENTE
2. MARTA VILLAR GUARIDO
3. MIGUEL ANGEL TEJEDOR JUAN
4. JOSE LUIS ZARZA LORENZO
5. MARIA ESTELA GARCIA ALONSO
6. ANDRES MIELGO MIELGO
7. ANGEL PEÑA APARICIO
Suplentes
1. MODESTO PIRIZ ARAUJO
2. ANTONIO SOGO MATOS
3. RUFINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIA ESTELA LOPEZ GARCIA
2. MARIA ISABEL PELAZ HERNANDEZ
3. JOSE ANGEL REBOLLO DE LA FUENTE
4. MONICA MULAS LORENZO
5. JOAQUINA NIETO DIEZ
6. IRIA ROMERO FERNANDEZ
7. MARIA ISABEL HERNANDEZ NIETO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ANDAVÍAS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. LAURA GAGO CARRASCAL
2. HELENA MATEOS BRAVO
3. LAZARO HERNANDEZ BRAVO
4. BEATRIZ NIETO PIORNO
5. AINHOA NUÑEZ ONIS
6. ESTER HERNANDEZ RAMOS
7. MARIA DEL CARMEN CARRION VIÑAS
Suplentes
1. MARIA DEL CARMEN BRAVO CABEZAS
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ANTONIO IGLESIAS MARTIN
2. MIGUEL ANGEL ROMAN HERNANDEZ
3. ESTER BRAVO BRAVO
4. EDUARDO GONZALEZ ROMAN
5. OSCAR MARTIN CABALLERO
6. MARTA FULGENCIO DOMINGUEZ
7. JOSE MARIA PRIETO LAPERAL
Suplentes
1. BENJAMIN NIETO GOMEZ
2. IVAN JOSE CABEZAS JIMENEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ARCENILLAS
Candidatura núm. 1: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. ENRIQUE ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA
2. FLORENCIO MARTIN MARTIN
3. SERGIO RODRIGUEZ DE LA FUENTE
4. JENIFER FERNANDEZ GARCIA
5. BERNARDO PEREZ PEREZ
6. DAVID ZARZA GARCIA
7. MARINA FERRERO DE MENA
Suplentes
1. ABELARDO PASTOR CADIERNO
2. MARIA MONTSERRAT RODRIGUEZ SANABRIA
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. DOMINGA LOPEZ DOMINGUEZ
2. MARIA LUISA JIMENEZ REBOLLO
3. MARIA AMELIA CABARGA RIOS
4. JULIAN CAÑIBANO LOBO
5. ANGELA CAÑIBANO LOBO
6. JOSE MARIA PEREZ CALLES
7. SERGIO HERNANDEZ NIETO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE GIL GUERRERO
2. MARIA CRUZ GARCIA HERNADEZ
3. FRANCISCO TEODORO GAMERO
4. ANTONIO BENITEZ PINTOR
5. VERONICA NOVAL GURTIERREZ
6. MARTA GONZALEZ LLANEZA
7. MARIA CARMEN FERNANDEZ NOSTI
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ARGAÑÍN DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE MANSO CARRASCAL
2. JESUS DE LA RESURECCION PASCUAL
3. FRANCISCO PASCUAL FADON
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ADENSO BARBON GARCIA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MATILDE JUSTA ARRIBAS AGUADO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ARGUJILLO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA MAGDALENA GONZALEZ ALVAREZ
2. ADRIAN QUINTANA SANCHEZ
3. ALVARO RODRIGUEZ TEJEDOR
4. FRANCISCO QUEIPO QUEIPO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. PILAR FRAILE SANZ
2. VICENTE LORENZO JIMENEZ
3. INDALECIO IGLESIAS SANCHEZ
4. MARIA ISABEL USILLOS ALVAREZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ARQUILLINOS
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. CAYETANO VIÑAS VIÑAS
2. JUAN JOSE PEREZ LORENZO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA TERESA HERNANDEZ PRIETO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: BENEGILES
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. VALERIANO MARTIN BARRIOS
2. MARIA JESUS ALVAREZ ROMAN (Independiente)
3. ALVARO DE ANA CALVO
4. RICARDO ACEBES HERNANDEZ (Independiente)
5. RAUL PORTALES RAMOS
6. FRANCISCA FRADEJAS MIRANDA (Independiente)
7. MARIA AZUCENA CALVO COLINO (Independiente)
Suplentes
1. JUAN CARLOS MARTIN GONZALEZ (Independiente)
2. OSCAR ACEBES MARRON (Independiente)
3. JAVIER VAQUERO ANDRES
4. JUAN ANTONIO BALLESTERO PORTALES
5. MARIA DEL CARMEN PALMIRA MIGUEL ANDRES
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MANUEL MATELLAN REGUILON
2. LUIS MARIANO DE LA DEHESA MANTECA
3. MAGDALENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
4. MANUEL FRADEJAS SALVADOR
5. MARIA ISABEL MARTIN MARTIN
6. MIGUEL FERNANDEZ GAGO
7. MARIA DEL CARMEN MATELLAN GONZALEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: BERMILLO DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. RAUL RODRIGUEZ BARRERO
2. DOMINGO PRIETO PANERO
3. MIGUEL ANGEL MANZANO MANZANO
4. MARIA DOLORES NOBRE FADON
5. JOSE LUIS FIGAL COSCARON
6. PEDRO SANTOS DE LA IGLESIA
7. FRANCISCO RODRIGUEZ ESTEVEZ
8. MANUEL VICENTE DE PEDRO
9. ANDRES MANSO MATEOS
Suplentes
1. ANTONIO ENRIQUE DELGADO MAYOR
2. DAVID SASTRE SANTOS
3. ANTONIO SALVADOR FIGAL GARROTE
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. DOMINGO HERRERO DIEGO
2. ARGIMIRO MARCOS PASCUAL (Independiente)
3. ISABEL CABRERA HUERTAS (Independiente)
4. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ PÉREZ (Independiente)
5. MARÍA ANGELES GARCÍA COTO (Independiente)
6. MANUEL MATEOS FUENTES (Independiente)
7. JOSÉ MANUEL RAMOS COSCARÓN (Independiente)
8. PEDRO CABEZAS SILVA (Independiente)
9. MARÍA AMELIA GARCÍA FUENTES (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. CELESTINO LUIS PINTADO FERNANDEZ
2. ROSARIO LUQUE GONZALEZ
3. MARIA CRISTINA ZELICH MARTINEZ
4. PEDRO VICTORIANO PUENTE MIGUEL
5. ELISA HUERTAS HERNANDEZ
6. SANTOS ESTEBAN MARTIN
7. ANTONIO MARINO CRESPO
8. JAVIER YANEZ ABSZOLON
9. SARA NOHEMI PARRA BAUTISTA
Suplentes
Sin candidatos
ENTIDAD LOCAL MENOR FRESNADILLO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ANDRES MANSO MATEOS
Suplentes
1. JULIO DOMINGUEZ PUENTE
2. EDUARDO RODRIGUEZ BARBA
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. DOMINGO HERRERO DIEGO
Suplentes
1. MANUEL MATEOS FUENTES (Independiente)
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. PEDRO VITORIANO PUENTE MIGUEL
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CABAÑAS DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. APOLINAR GONZALEZ ALVAREZ
2. ALFONSO CID LOZANO
3. SANDRA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ
4. JAVIER FUENTES HERNANDEZ
5. ADRIAN GARCIA VIZAN
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA DOLORES MORALES JARAMILLO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CAÑIZAL
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA JESUS CLAVERO MARTIN
2. MARCOS MARTIN ALONSO
3. LUIS SERONERO MARTIN
4. FRANCISCO JAVIER RUIZ VELASCO
5. RUBEN JARAMILLO MUÑOZ
6. FRANCISCA AZCONA LOZANO
7. LAURA BENITO AZCONA
Suplentes
1. ANA BELLA LAZARO RUBIA
2. CARMEN MORIÑIGO TORRECILLA
3. LORENZO AVELINO HERNANDEZ PABLOS
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. RUBEN SIERRA HERRERO
2. PAULA MORENO SANCHEZ
3. PEDRO ANTONIO ARAUJO TORRECILLA
4. ALBERTO MONTESINOS FERNANDEZ
5. ANGEL ALONSO GONZALEZ
6. MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ
7. ELISENDA SEVILLA GARCIA
Suplentes
1. REYES HERRERO GONZALEZ
2. SARA HERRERO MAILLO
3. FRANCISCO JAVIER HERRERO MARTIN
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CARBAJALES DE ALBA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ROBERTO FUENTES GERVAS
2. MANUELA MARIA BOUZADA BLANCO
3. SONIA PINTO BARTOLOME
4. MANUEL ANGEL GALLEGO GERVAS
5. JAIME MIGUEL LOPEZ ALVAREZ
6. MARIA TERESA FERRERO CAMPO
7. JOSE LUIS MARTIN FERNANDEZ
Suplentes
1. MARIA ESTHER MEZQUITA MEZQUITA
2. MARIA ISABEL LLANOS FERNANDEZ
3. ANA ISABEL GAZAPO FERNANDEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. TOMAS TESO GARCIA
2. MARIA DEL CARMEN DIEZ LEON
3. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ
4. DANIEL MARTIN MARTIN
5. MANUEL RODRIGUEZ VARA
6. RUBEN DOMINGUEZ FERRERO
7. MARIO SILVA CASAS
Suplentes
1. BENJAMIN ALONSO PRADA
Candidatura núm. 3: POR ZAMORA (POR ZAMORA)
Titulares
1. MANUEL FIDALGO GUILLERMO
2. FRANCISCO MORAN GARCIA
3. ELOY LOPEZ CODESAL
4. LAUDELINO BARRERA LOPEZ
5. TOMAS MARBAN DOMINGUEZ
6. VIDAL CASAS MARTIN
7. OSCAR MARTIN GALLEGO
Suplentes
1. MARIA DEL CARMEN SICILIA SEVILLA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CARBELLINO DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. BENITO SANCHEZ PIORNO
2. JOSE SANCHEZ SANCHEZ
3. ISIDRO PASCUAL AGUILAR
4. JOSE ANTONIO GARCIA PIÑUEL
5. MIGUEL ANGEL CALLES SUAÑA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. FELIPE ANTONIO AGUILAR HUERGO
2. ROBERTO MORALEJO ALONSO (Independiente)
3. GREGORIO REDONDO BALLESTERO (Independiente)
4. ANTONIO CUESTA SÁNCHEZ (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ALONSO GARCIA GONZALEZ
2. EVA MARIA FIDALGO AGUILAR
3. LAURA SANCHEZ GIL
4. JOSE ANTONIO JIMENEZ ACOSTA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CASASECA DE CAMPEÁN
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIA ANGELES FRADEJAS MIRANDA
2. MARIA ANGELES QUINTANO MERCHAN
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MIGUEL ANGEL PANERO GALAN
2. PABLO HERNANDEZ SANTOS
3. MARIA DOLORES FELIPE ALONSO
4. ALVARO MURILLO BARTOLOME
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANTONIO FERNANDEZ BLANCO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CASASECA DE LAS CHANAS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. PEDRO ALONSO CID
2. ANA MARIA ISABEL VIÑE ESCARTIN
3. GERARDO DOMINGUEZ HERNANDEZ
4. JUAN ANTONIO GONZALEZ RIESCO
5. VICENTE BERNARDO GABELLA
6. ANA ISABEL GONZALEZ RAMOS
7. ISABEL GOMEZ SANCHEZ
Suplentes
1. BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ
2. FRANCISCO MANUEL GARCIA GAGO
3. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RAMOS
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. DOMINGO GABELLA TESO
2. XIOMARA QUEVEDO LARA
3. MARIA DEL PILAR MERINO CARDABA
4. AMORIM AUGUSTO DA SILVA
5. FERNANDO MARTINEZ-MAILLO TORIBIO
6. MAUELA SANABRIA FERNANDEZ
7. JOSE MARIA RODRIGUEZ CALZADA
Suplentes
1. JERONIMO MAYOR TESO
2. MARIA BELEN CALVO ORTIZ
3. RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. DIEGO HERNANDEZ FERRERO
2. TOMAS LOZANO ZACARIAS
3. MARIA FERNANDEZ CARRETERO
4. SERGIO VICENTE SEVILLANO
5. JOSE RAMON GUIL PIJUAN
6. JOSE MARÍA GARCIA CANCELO
7. SARA PELAEZ SANCHEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CASTRILLO DE LA GUAREÑA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ABEL FERNANDEZ RUIZ
2. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CAMPESINO
3. DAVID MALDONADO DOMINGUEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. DIEGO FERNANDO GALLEGO OLEA
2. FRANCISCO TOMAS PRIETO GONZALEZ
3. MARIA SONIA CARRASCO CARRASCO
4. MARIA EMILIA ALONSO PANIAGUA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. RAFAEL GOMEZ TELLEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CAZURRA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMOS
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JUAN CARLOS CASAS DELGADO (Independiente)
2. SATURNINO MIGUEL GONZALEZ (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MANUEL VILLALPANDO ZAMORA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CERECINOS DEL CARRIZAL
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE ENRIQUE CEREZAL PRADA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. FRANCISCO CAMPANO RATON
2. MANUELA VAQUERO MATEOS
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. GERMAN JOAQUIN GUMIEL MARTIN
2. DIEGO MARTIN SANCHEZ
3. FERNANDO ALFONSO FERNANDEZ VIEJO
4. ROCIO FERNANDEZ TUDA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. JOSE AURELIO FERNANDEZ LOPEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CORESES
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE LUIS SALGADO ALONSO
2. GABRIEL GARCIA GARCIA
3. LUIS MIGUEL GARABITO FRAILE
4. MARIA ISABEL MANSO PEREZ
5. RAUL SALGADO BODEGO
6. MARIA ANGELES ALONSO PEREZ
7. AIDA PEÑA SANCHEZ
8. MARIA MERCEDES GONZALEZ RODRIGUEZ
9. PEDRO ALONSO MARTIN
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE MARIA ALONSO MORIN
2. ALEXIA MENESES VICENTE
3. LUIS HERNANDEZ MARTIN
4. FRANCISCO ANDRES RATON TRIGUERO
5. REBECA HERNANDEZ MARTIN
6. ANGEL ALONSO SANTOS
7. HELIO SAN RAIMUNDO MARTIN
8. GABRIELA MERCEDES VILLALBA RATON
9. JOSE ANTONIO VIDALES PEREZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CORRALES DEL VINO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIO CASTAÑO TEJEDOR
2. MARIA DEL ROCIO PEREZ PEREZ
3. JOSE ALFONSO MARTIN GARCIA
4. JOSE LUIS ESTEBAN FERNANDEZ
5. MANUEL MIGUEL PEREZ
6. MARIA LUISA FRANCO GARCIA
7. ANDRES BARTOLOME ROSON
Suplentes
1. HONORIO VICENTE HERNANDEZ
2. JOSE ANGEL ESTEBAN HERNANDEZ
Candidatura núm. 2: POR ZAMORA (POR ZAMORA)
Titulares
1. JOS MIGUEL BERMEJO LORENZO
2. LONGINOS BAILON FERNANDEZ
3. FRANCISCO JAVIER MIGUEL PÉREZ
4. LUIS CARLOS MARTINS PIRES
5. PEDRO COOMONTE RIVERA
6. LUIS MANUEL GONZALEZ DELGADO
7. CARLOS BARTOLOME ROSON
Suplentes
1. OLIVER ESTEBAN FERNANDEZ
2. EDUARDO CORREDERA ROMERO
3. FELICIA CRISTINA VLADUT
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. FRANCISCO ANDRÉS TOMÉ
2. RAMÓN CALVO SOTO (Independiente)
3. EVA MARÍA ANTÓN RODRÍGUEZ (Independiente)
4. LUIS MARIANO MARTÍN LORENZO (Independiente)
5. HUGO MARTÍN MARTÍN (Independiente)
6. MARIA DEL CARMEN DIONISIO ARIZA (Independiente)
7. MARGARITA RIVERO CASAS (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANA BELEN ARIZA LUCAS
2. MARIO CASADO VAQUERO
3. FILIBERTO HERNANDEZ PABLOS
4. MERCEDES IGLESIAS RODRIGUEZ
5. DIEGO PERLINES GOMEZ
6. FRANCISCA GRANERO SANCHEZ
7. JUAN CARLOS OJEDA DORADO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CUBILLOS DEL PAN
Candidatura núm. 1: CANDIDATURA INDEPENDIENTE POR CUBILLOS (C.I.P.C.)
Titulares
1. ALVARO FERRERO ALVAREZ
2. CLARA BELEN ALVAREZ GONZALEZ
3. CARLOS VICENTE GIL
4. JUAN MARIA JULIAN MARTIN
5. FRANCISCO JAVIER SANJURJO JUNQUERA
6. OLGA MARIA JOAQUIN SUAÑEZ
7. LAURA PRIETO HERNANDEZ
Suplentes
1. VALENTIN PRIETO ALVAREDO
2. MARIA MANUELA MORILLO MATEOS
Candidatura núm. 2: POR ZAMORA (POR ZAMORA)
Titulares
1. ANTONIO JUANES GARCIA
2. RAFAEL LARGO DE LAS HERAS
3. RAMON ENRIQUEZ GONZALEZ
4. MARIA DEL CARMEN GARCIA SANDIN
5. MARIA ANTONIA FERNANDEZ DEL RIO
6. FERNANDO ARGUELLO RODRIGUEZ
7. JUAN JOSE ESTEBAN CEA
Suplentes
1. RAMON SALDAÑA GONZALEZ
2. ALBERTO JOSE LLAMAS DIEZ
3. MARIA MERCEDES HERNANDEZ APELLANIZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. RODRIGO DIEZ FERNANDEZ
2. MARIA PRIETO TEMPRANO
3. SERGIO RAMOS MONTALVO
4. RAMON DOMINGO FIDALGO RODRIGUEZ
5. CARLOS ALVAREZ MARTIAÑEZ
6. ADRIAN ANDRES PERAL
7. JOSE MARIA PEREZ PELAZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. FRANCISCO JAVIER AUNION ROBLES
2. CRISTIAN GARCIA GASCO RUIZ
3. MARC MORENO GONZALEZ
4. MIGUEL BERNAL VILLAR
5. RAFAEL AGREDANO CASTRO
6. MACARENA FERNANDEZ ALVAREZ
7. LUDIVINA SUAREZ PRIETO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CUBO DE LA TIERRA DEL VINO (EL)
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIA ASUNCION MARTIN ALVAREZ
2. BASILIO LEAL GAGO
3. OSCAR PEDRAZ PEDREGOSA
4. NOE ALVAREZ TAMAME
5. MARIA INMACULADA ARROYO SANCHEZ
6. CRISTIAN SANTOS HERNANDEZ
7. MARIA ROSARIO PEREZ SERRANO
Suplentes
1. PEDRO TAMAME SERRANO
2. BLAS HERNANDEZ TAMAME
3. ANTONIO MENDEZ CARREIRA
4. AGUSTIN FERNANDEZ ALFARAZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JUAN RAMOS GARCIA DE CASTRO
2. MARIA DEL CARMEN ARIAS LOPEZ
3. SALOMON GONZALEZ HERNANDEZ
4. JJUAN ANTONIO LORENZO CASAS
5. FLORENTINA BARTOLOME BARTOLOME
6. LOURDES GUADALUPE PEINADOR GALAN
7. MARIA TERESA MENDEZ CARREIRA
Suplentes
1. ANA MARIA FERRO MIGUEL
2. ANTONIO VICENTE TAMAME
3. FERMINA GARCIA RODRIGUEZ
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. FELIPE SANCHEZ BERMEJO
2. ANDRIA DA COSTA GONÇALVES
3. SANTOS GAGO BERMEJO
4. DANIEL ROJO HERNANDEZ
5. CONCEPCIÓN GARCIA GARCIA
6. AMARA ABAD PERALTA
7. TOMAS VILLALBA RATON
Suplentes
1. JUDITH ISIDRO SANCHEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CUELGAMURES
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. AVELINO LOSADA RODRIGUEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MANUELA PEREZ FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE BARTOLOME GARCIA
2. JOSE CARLOS PRIETO LOPEZ
3. JOSE ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ENTRALA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. RUBEN TUDA SUAÑA
2. DAVID SANTAMARIA HERNANDEZ
3. DANIEL TOMAS MORALES PRIETO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. JOSE PARRA RAFAEL
2. ISIDORO DEL CORRAL FRANCO
3. MARIA ISABEL ACEBEDO HUERGA
4. CRISTINA CARRASCAL SUAÑA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE LUIS GATO MORALES
2. FRANCISCO FLORENCIO SANTAMARIA SANTAMARIA
3. REBECA GONZALEZ SANTAMARIA
4. ALVARO GARCIA MARCOS
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: FARAMONTANOS DE TÁBARA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. AMARANTA RATON FRESNO
2. FUENCISLA FINCIAS LUIS
3. JUDIT NUÑEZ PEREZ
4. NEMESIO FINCIAS ALONSO
5. AMALIA MATELLAN GALENDE
6. ARGIMIRO ROMAN TEMPRANO
7. TOMAS ALONSO FINCIAS
Suplentes
1. ANTONIA CARNERO SANTIAGO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JACOBO FERRERO COLINO
2. MARIA DE LAS MERCEDES ALONSO PASCUAL
3. MARIA ARANZAZU MEZQUITA FERNANDEZ
4. ISIDORO FERNANDEZ REFOYO
5. NICOLAS GULLON ESPADA
6. ELIAS ROMAN CARRO
7. LUIS ANGEL PRIETO CARRO
Suplentes
1. CEFERINO BLANCO ALONSO
2. MARIA VANESA ESPADA DEL CAMPO
Candidatura núm. 3: PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
Titulares
1. VICTORIANO BLANCO ALONSO
2. JUAN BOYA FERNANDEZ
3. MARIA DEL PILAR PRIETO VARA
4. JOSE MANUEL MARTIN RIO
5. OIHANA FERNANDEZ CARRETERO
6. SALVADOR TOMAS DEL RIO
7. ANA BELEN RATON BLANCO
Suplentes
1. MIKEL DOMINGO ESNAL
2. MARIA JOSE DOCAMPO QUINTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: FARIZA DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIA JOSEFA SILVO CARRASCO
2. JOSE ANTONIO RENILLA MARTIN
3. PEDRO MARINO REDONDO
4. JOSE MANUEL DE LA IGLESIA UFANO
5. ALEXIS RIOS JOAO
6. ANTONIO COSME MORENO
7. MIGUEL ANGEL ARROYO MOZO
Suplentes
1. MANUEL DOMINGO FERNANDEZ GUERRA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MANUEL RAMOS PASCUAL
2. MANUEL ANGEL GUERRA TAPIA
3. JUAN CARLOS MANSO GOMEZ
4. ELVIRA TERESA TEJADO SILVO
5. DAVID FEIO FONTANILLO
6. BERNARDO SILVO SANTOS
7. FRANCISCO PASCUAL PORDOMINGO
Suplentes
1. ELOY PRIETO VILLAR
2. ALFREDO FERNANDES NUNES
3. MANUEL LISARDO TAMAME FERRERO
ENTIDAD LOCAL MENOR TUDERA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MIGUEL ANGEL ARROYO MOZO
Suplentes
1. MANUEL DOMINGO FERNANDEZ GUERRA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. FRANCISCO PASCUAL PORDOMINGO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. JOAQUIN GAGO DOMINGUEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: FERMOSELLE
Candidatura núm. 1: AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE FERMOSELLE ATRÉVETE
(AI-FA)
Titulares
1. JOSE MANUEL PILO VICENTE
2. JOSE ANTONIO TORRE BERDION
3. JOSE FLORES BERNARDO
4. MARIA NURIA PEÑA FERNANDEZ
5. ROBERTO CARLOS RAMOS MIRANDA
6. ESCOLÁSTICA FIDALGO LÓPEZ
7. JENSEN THYGE BENNED
8. LIDIA PEÑOS SECO
9. IGNACIO MARTINEZ DE TEJADA DE GARAIZABAL
Suplentes
1. JOSE MANUEL MACIAS VERDEJO
2. EVANGELISTA FLORES GONZALEZ
3. MARIA SORAYA CAMPOS DEL AMO
4. MARCELINO GARRIDO GOMEZ
5. MIGUEL VILA DE LA PEÑA
6. MANUEL FEIXO ROBLES
7. AFRODISIO CARRASCO SALGADO
8. HERMENEGILDO BARTOLOME MARCOS
9. RAFAEL CONDE GUERRA
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ALEJANDRO FERMOSELLE BERDION
2. MANUEL MOYA MARCOS
3. ANGELES DOMINGUEZ DE LA TORRE
4. FRANCISCO JAVIER DE JESUS DIEZ
5. JULIAN MIRANDA ROBLES
6. OSCAR DIEZ GOMEZ
7. AGUSTINA BARRUECO FERNANDEZ
8. ANGEL MAYOR PEÑA
9. CASANDRA MORO FUNCIA
Suplentes
1. JOSE BAZ MARTIN
2. UBALDO GONZALEZ FUNCIA
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. FELICIANO ARCE CUBERO
2. ANGEL JOAQUIN BAZ ROBLES
3. PAULA MIRANDA RAMOS
4. MARIA DEL ROSARIO NIETO SEJAS
5. MARIA CLARA BLANCO MATEOS
6. BEATRIZ SANTISO AGUILAR
7. ANTONIO LUIS IGLESIAS YEGUAS
8. MARIA CARMEN DEL RIO GARRIDO
9. ISABEL MARIA TEODORO HERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. SEGISMUNDO BARRUECO GOMEZ
2. ANDRES DE LA IGLESIA FLORES
3. ANGELA BARRUECO PEREZ
4. JUAN ANTONIO GARRIDO ROBLES
5. CONSUELO REGUILON FERRERAS
6. JOSE CALVO DEL REY
7. ANDREA CACHON MUÑIZ
8. GLORIA GONZALEZ ALVAREZ
9. JOSE ANTONIO LERA ALVAREZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: FERRERAS DE ABAJO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
Sin candidatos
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JESUS HERNANDEZ LOPEZ
2. LEOVIGILDO SANTAMARIA GONZALEZ
3. JULIO IGLESIAS GARCIA
4. ANTONIO ALONSO VARA
5. MARIA DEL PILAR DIEGO ROMERO
6. PABLO VILLALON MAYO
7. SIMON GARCIA TABOADA
Suplentes
1. MONICA TABOADA DIEGO
2. JUAN PABLO VARA DIEGO
3. ETELVINA CIFUENTES PARRA
4. ISABEL ANA DOMINGUEZ FERNANDEZ
5. ELISA ISABEL VARA FERRERO
ENTIDAD LOCAL MENOR LITOS
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JULIO IGLESIAS GARCIA
Suplentes
1. PABLO VILLALON MAYO
2. ETELVINA CIFUENTES PARRA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE MARTIN GARCIA
Suplentes
1. JOSE COLINO LOPEZ
2. JUAN JOSE CID FERNANDEZ
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. DANIEL MARTINEZ SASTRE
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: FERRERUELA DE TÁBARA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANGEL ROMAN RODRIGUEZ
2. MANUEL ESTEBAN LOPEZ FINEZ
3. AMBROSIO GARCIA DEL RIO
4. JUDIT REGUILON LOPEZ
5. ANTONIA FERRERO SANTOS
6. LAURA FERNANDEZ GAGO
7. JUAN FRANCISCO RIO PEREZ
Suplentes
1. ADRIAN DEL RIO RIO
2. FERNANDO FINEZ GARCIA
3. DOMINGO FERRERO ARIAS
4. MAXIMILIANO GARCIA CARRETERO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MANUEL DEL RIO PALACIOS
2. CATALINA ANDRES RATON
3. ISABEL MARTIN LOBER
4. ANGEL MORIES MANCEBO
5. JOSE PALACIOS FINEZ
6. GERMAN RATON RIO
7. MARIA DEL PILAR MARTIN PARRA
Suplentes
1. ANTONIO FERRERO FINEZ
2. MIGUEL ANDRES RIO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: FIGUERUELA DE ARRIBA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. CARLOS PEREZ DOMINGUEZ
2. CARLOS PEREZ SANABRIA
3. JOSE HIDALGO MUÑOZ
4. MARIANO MANJON RODRIGUEZ
5. LAUREANO FERRERO PRIETO
6. ROCIO BARRIGON VEIGAS
7. LUCIA CODESAL VILLOTA
Suplentes
1. JAVIER FERRERO DIEZ
2. SERGIO MIGUEL PRIETO
3. JULIAN FERRERA FUENTES
4. MARIA ANTONIA POMEDA PEREZ
5. CANDIDA HORCAJUELO CODESAL
6. CONSUELO PELAEZ PEREZ
7. VICTORIANO ALVAREZ DE LA FUENTE
8. ARSENIO FIDALGO FERNANDEZ
9. SANTIAGO MERCHAN RODRIGUEZ
10. PASCUAL RODRIGUEZ PRIETO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANGEL SANTAMARIA ROSON
2. MARIA SOLEDAD HERRERA BAUTISTA
3. JOSE JAVIER SANTOS AMIGO
4. RENATA RODRIGUEZ MORAIS
5. FEDERICO TOMAS RAMOS
6. MARTA PERLINES GUTIERREZ
7. LUIS MIGUEL PERLINES GUTIERREZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: FONFRÍA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. SANTIAGO SANTIAGO LOPEZ
2. GABRIEL GONZALEZ ARANA
3. FRANCISCO JAVIER AGUADO RODRIGUEZ
4. MANUEL MIGUEL VICENTE SANTIAGO
5. FRANCISCO GARCIA LORENZO
6. BALTASAR SANTIAGO TUNDIDOR
7. FRANCISCO PEREZ TEJERO
Suplentes
1. MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2. ANTONIO GONZALEZ RAMOS
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. SERGIO LOPEZ VAQUERO
2. IGNACIO MARTIN LIRA
3. MARTIN DEL RIO LORENZO
4. FRANCISCO PORTO FERNANDEZ
5. MARTA VICENTE PELAYO
6. BAUDILIO MARTINEZ POLO
7. MANUEL LUIS DIAZ
Suplentes
1. ABEL GAGO RAPADO
2. JESUS LIRA DEL RIO
3. JOSE ANTONIO VICENTE TURIEL
4. JOSE ANTONIO JULIAN NIETO
5. BELARMINO MIELGO GAGO
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. VALENTÍN MACHO DEIRO
2. MARIO CRIADO AGUADO (Independiente)
3. TOMÁS PORTO PÉREZ (Independiente)
4. JORGE FERNANDEZ TEJEIRO (Independiente)
5. MARTÍN GONZÁLEZ JULÍAN (Independiente)
6. JOSÉ LUÍS FONSECA MARTÍN (Independiente)
7. TOMÁS CALVO FERNÁNDEZ (Independiente)
Suplentes
1. JOSE CALVO FERNÁNDEZ (Independiente)
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: FRESNO DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. CARLOS VEGA BLANCO
2. JORGE NIETO MATEOS
3. MANUEL PANERO BLANCO
4. JOSE IGNACIO TUDA PEREZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. FRANCISCA TEODORO HERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: FUENTESAÚCO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. GASPAR CORRALES TABERA
2. PALOMA ANDRES DIEZ
3. OSCAR MARCOS JUANES
4. GEMA MARTIN MATEOS
5. MARIA ROSA GARCIA ALONSO
6. MANUEL ANGEL GONZALEZ MADRUGA
7. MARIA INMACULADA SANCHEZ BERMEJO
8. JUAN JOSE GONZALEZ ALEJANO
9. MARIA GONZALEZ CALZADA
Suplentes
1. CESAR PEDRO BUSTOS HERRERA
2. AGUSTIN HERNANDEZ PRIETO
3. RUFINO APARICIO VELASCO
4. JOSE FRANCISCO LOPEZ DIEZ
5. BLANCA NIEVES JUANES FRANCISCO
6. MANUEL VERDUGO TEJERO
7. JULIAN ANTON BECERRA
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. JOSÉ MARÍA RAMOS PEREZ
2. SELENE MARTÍN HERNANDEZ (Independiente)
3. JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
4. VALENTÍN JUSTO CANARIO
5. EMILIO MARTÍN HERNANDEZ
6. MIGUEL ANGEL PERLINES HERNANDEZ
7. YLENIA PRIETO ALONSO (Independiente)
8. JUAN IGLESIAS GONZALEZ
9. JOSE MARIA LILLO ÁLVAREZ
Suplentes
1. ALEJANDRO PEREZ ARGANDA
2. ÁLVARO AZABAL HERNÁNDEZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. EDUARDO FOLGADO BECERRA
2. FELISA TEJEDA TEJERO
3. LAURA HERNANDEZ GARCIA
4. ENCARNACION SANCHEZ HERNANDEZ
5. JESUS LUIS RAMOS CASAMAYOR
6. NIEVES GRANDE MORALES
7. SABINA CORRALES GONZALEZ
8. ENCARNACION DEL RIO LOPEZ
9. JOSE ANTONIO PERLINES ZAMORANO (Independiente)
Suplentes
1. EUSEBIO ARGANDA MAYA
2. RODRIGO GONZALEZ SANCHEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: FUENTESPREADAS
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JESUS ONOFRE ANDRES BENITO
2. JOSE MANUEL RODRIGUEZ AGUADO
3. ALICIA VICENTE ALONSO (Independiente)
4. VICTORINO GALENDE PEÑA
5. MARIA BELEN VASALLO MATOS
6. ARMANDO GONZALEZ FUENTES
7. FRANCISCO GUTIERREZ BENITO
Suplentes
1. RUBEN TAMAME TOME
Candidatura núm. 2: IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Titulares
1. ÁNGEL VICENTE VICENTE
2. DAVID VICENTE VICENTE
3. FERNANDO PRIETO ANDRES
4. MARÍA DEL CARMEN GALLEGO TOMÉ
5. MARÍA ISABEL GARCÍA MURIEL
6. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ FUENTES
7. ALFONSO GUTIÉRREZ ZAMORANO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANTONIO PABLO RODRIGUEZ PEÑA
2. MARIA DE LAS NIEVES SEIJAS FUERTES
3. MERCEDES RONCERO BARTOLOME
4. ANTONIO MANUEL APARICIO CORDERO
5. ANA VANESA APARICIO CORDERO
6. SANTIAGO DIAZ NIETO
7. JOSE LUIS HUERGA MELCON
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: GALLEGOS DEL RÍO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ALVARO BLANCO SALVADOR
2. OSCAR BLANCO LOPEZ
3. PAULINO TESO RIO
4. MARIA ISABEL BLANCO CRUZ
5. OSCAR RIVERA RODRIGUEZ
6. ROGELIO FERRERO CALVO
7. MARIA ROSA SALVADOR PRIETO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. PASCUAL BLANCO MARTIN
2. MANUEL CAMPESINO CARBAJO
3. LUIS BLANCO CASADO
4. ANDRES ALVAREZ GAGO
5. BERNARDINO TESO MARTIN
6. MARIA CARMEN ROMERO FERNANDEZ
7. JOSE ANTONIO PASCUAL TEJERO
Suplentes
1. DOMINGO SALVADOR RODRIGUEZ
2. PEDRO RIVERA SALVADOR
3. FERNANDO CALVO RODRIGUEZ
4. NURIA VARA CARBAJO
5. JOSE CARLOS MARTIN TESO
6. FRANCISCO SALVADOR SALVADOR
7. MANUELA GAGO VARA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: GAMONES
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. DAVID LUENGO PEÑA
2. JOSE MANUEL LUENGO PEÑA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. LAUREANO LORENZO RAMOS
2. JUAN JOSE MARTIN RAMOS
3. MIGUEL ANGEL PELAEZ MARTIN
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
Titulares
1. JOSE VICENTE MARTIN MARTIN
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MACARENA VICTORINA DOMINGUEZ FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: GEMA DEL VINO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ANGEL VASALLO SANCHEZ
2. ELENA VASALLO VIZAN
3. MARIA TERESA LOPEZ BRAGADO
4. JESUS RODRIGUEZ MARTIN
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. FLORENTINA DELGADO VILLAR
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MARCOS CASADO VAQUERO
2. MARIA JESUS VASALLO HERRERA
3. MARIA SOLEDAD HERNANDEZ RAMOS
4. ESCARLATA VAQUERO DOMINGUEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: GUARRATE
Candidatura núm. 1: UNIÓN POR GUARRATE (U.P.G.)
Titulares
1. RAFAEL SANCHEZ RIESCO
2. NOEMI RIESCO PEREZ
3. ALFREDO GARCIA GARCIA
4. LIDIA SÁNCHEZ PÉREZ
5. PEDRO TORIBIO MAYA
6. SARAI LOSA CUADRADO
7. RAUL RIESCO GOMEZ
Suplentes
1. LUIS FERNANDO PEREZ GARCIA
2. CLARA ISABEL GALACHE ASTUDILLO
3. JOSE ENRIQUE ASTUDILLO PEREZ
4. ALBA MARTIN HERNANDEZ
5. SANTIAGO MALMIERCA ANTON
6. OSCAR FONSECA COCO
7. JAIME RODRIGUEZ GARCIA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. PEDRO LUIS GALACHE DIOS
2. FATIMA DE DIOS RIESCO
3. MARIA TERESA SAEZ ROSON
4. REYES MUÑOZ ROSON
5. MMARIA ROSARIO TORRERO MACIAS
6. MANUEL ESTEBAN CALZADA ACOSTA
7. RUPERTO VANDUNCIEL GOMEZ
Suplentes
1. ANTONIO DE DIOS RIESCO
2. BEATRIZ BERNAL ROMAN
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. FRANCISCO HERNANDEZ SAEZ
2. ANA ISABEL PEREZ GARCIA
3. LUIS ANTONIO SAEZ VICENTE
4. LUIS JESUS RIESCO MANGAS (Independiente)
5. EDUARDO SASTRE HIDALGO
6. ALEJANDRO GALACHE ROSON
7. JUAN ALFONSO SAEZ RAMOS
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: HINIESTA (LA)
Candidatura núm. 1: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. RICARDO CASAS LORENZO
2. ANDRÉS PÉREZ NIEVES
3. JOSÉ RAMÓN TRIGUEROS AÑIBARRO
4. LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ ALONSO
5. DIEGO COCO RODRÍGUEZ
6. JOSÉ LUIS VICENTE RODRÍGUEZ
7. VIRGINIA PRIETO CASAS
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MANUEL RODRIGUEZ GARCIA
2. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
3. RAMON RAMOS MATEOS
4. EUGENIO GREGORIO SANTIAGO
5. MARTA GREGORIO MARTIN
6. MARIA JOSE BARTOLOME DOMINGUEZ
7. TERESA HERRERA RABANO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. LUIS RODRIGUEZ SAN LEON
2. CLEMENTE SANCHEZ GAGO
3. ANTIDIO FAGUNDEZ VIÑAS
4. LUCIA MARTIN NUÑEZ
5. FAUSTINO CARRERA OVIEDO
6. MARIA ANUNCIACION DURAN JOSE
7. LUCIA ALONSO MARTIN
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: JAMBRINA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. RAFAEL CALVO GARCIA
2. ALBERTO PRIETO ANTON
3. EUGENIA FRAILE GOMEZ
4. CARLOS LOPEZ ANDRES
5. ANA MARIA RODRIGUEZ CALVO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA DE LAS NIEVES MARTINEZ SANCHEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. LAURA GAGO DOMÍNGUEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: LOSACINO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ELOY VIÑAS RODRIGUEZ
2. MARIA JOSEFA PICHEL CALVO
3. DANIEL FUENTES BARTOLOME
4. MARIA CARMEN FERNANDEZ ALONSO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. CANDIDO BLANCO CRESPO
2. JOSE LUIS CRESPO LOBO
3. MARIA JESUS GALLEGO BELBER
4. JUAN JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. ONA SANCHEZ VALLE
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: LOSACIO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. SANTIAGO CAMPO ALFONSO
2. MANUEL FERNANDEZ CABALLERO
3. JOSE FERRERO FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. IGNACIO DE FUENTES BLANCO
2. JOSE GONZALEZ CRESPO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: LUELMO DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. DANIEL ANTON MIGUEL
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ELADIO DE PEDRO BLANCO
2. MIGUEL GARROTE BLANCO
3. OTILIO ANGELICO MAGARZO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PODEMOS (PODEMOS)
Titulares
1. MIGUEL ANGEL GUERRA COSME
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
Titulares
1. CAROLINO ESTEBAN VILLAR
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 5: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MARIA DELIA DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MADERAL (EL)
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. RAMON ROMO DURAN
2. MARIA DE LA ENCARNACION MATIAS BENITO
3. JUAN DE DIOS ROMO DEL POZO
4. JOSE MARIA MATIAS SANTOS
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JUAN LUIS MARTIN LUCAS
2. SUSANA BEATRIZ HONTORIA GONZALEZ
3. AARON MARTIN FERNANDEZ
4. ILDEFONSO TORIBIO TORIBIO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. LUCÍA GAGO DOMÍNGUEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MADRIDANOS
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ANGEL SANCHEZ HIDALGO
2. MARIA BEGOÑA LORENZO TEJEDOR
3. LUIS MIGUEL FERNANDEZ MARTIN
4. ALVARO LAPERAL MARGALLO
5. MARIA BEGOÑA VERDASCO VICENTE
6. JUAN RODRIGUEZ HERNANDEZ
7. JOSE LUIS MORALES DELGADO
Suplentes
1. ALBERTO HERNANDEZ ARIAS
2. VIRGILIO MARTINEZ HIDALGO
3. ATILANO CALZADA DOMINGUEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JESUS HERNANDEZ FERNANDEZ
2. ALEJANDRO FITO PEREZ
3. LUIS ALBERTO GOMEZ VALENCIA
4. MARIA DOLORES MARTINEZ FELIPE
5. ALBERTO SANCHEZ AGUILILLA UBEDA
6. MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ LUQUE
7. PEDRO HERNANDEZ BLANCO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. PEDRO VILLAFAFILA PRIETO
2. FRANCISCA FERRERO SANDIN
3. MARIA JOSE DIEZ FURONES
4. ANTONIO APARICIO JUAREZ
5. CELEDONIO DIEZ FURONES
6. ANA MARIA SANCHEZ GONZALEZ
7. CARLOS TORRIJOS PAREJA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MAHÍDE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ROBERTO CISNEROS SANABRIA
2. LAURENTINO PELAEZ LORENZO
3. IGNACIO VARA LORENZO
4. FLORENTINO GIL ROMERO
5. MARIA ASUNCION AUDINA LEAL FERNANDEZ
6. MOISES ALVAREZ ROMERO
7. VALERIANO PEREZ BLANCO
Suplentes
1. DIEGO JESUS REINA MARTINEZ
2. MANUEL PEREZ VAQUERO
3. DOMINGO MANJON MORAN
4. AQUILINA LORENZO MATA
5. LAUREANO PEREZ VAQUERO
6. MARIA TERESA MEZQUITA VICENTE
7. PRIMITIVO MACHO DEIRO
8. PIEDAD PINTO GRANDIOSO
9. NICOLAS VEGA SANTOS
10. JUAN GARRIDO CARBALLES
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANGEL CARBALLES DOMINGUEZ
2. JULIO MATA MANJON
3. RAUL GALVAN TOLEDANO
4. NICOLAS SILVA LOPEZ
5. MOISES PEREZ MANSILL
6. FERMINA BAZAL DOMINGUEZ
7. ANICETO GALVAN CASAS
Suplentes
1. TEODORO SANABRIA SANABRIA
2. CARLOS GALVAN TOLEDANO
3. PEDRO CISNERO CARBALLES
4. DIEGO BARRIOS CARBALLES
5. RAMIRO GALVAN TOLEDANO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MANGANESES DE LA LAMPREANA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JUAN CARLOS BUENO MARTIN
2. INES GOMEZ ALVAREZ
3. ERIKA JUSTO CALVO
4. ISIDORA ALONSO HERNANDEZ
5. FRANCISCO PABLO ANDRES CALVO
6. ANGEL FOLGADO MOZO
7. CAYO TEMPRANO GIL
Suplentes
1. DANIEL PEROY VEGA
2. MARCOS ASENSIO CALVO
3. JOSE ANTONIO ASENSIO GOMEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA RODRIGUEZ GARCIA
2. JOSE IGNACIO SANTOS GARCIA
3. MARIA LUISA CONEJO VELASCO
4. AMBROSIO RAYA HIDALGO
5. JONATAN JUNQUERA ORTEGA
6. MARIA ALCALA LUQUE
7. MARIA DEL PILAR RONCERO GARROTE
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MANZANAL DEL BARCO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. LUIS MIGUEL MEZQUITA GONZALEZ
2. ESTHER MEZQUITA SANTIAGO
3. ADRIAN ARGÜELLO CALVO
4. VICTOR PASTOR FERRERO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE ANTA FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MAYALDE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE ANTONIO BARTOLOME PEREZ
2. JUSTO GONZALEZ ALVAREZ
3. MARIA SOFIA MARTIN NIETO
4. MARIO ALVAREZ GARCIA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. FRANCISCO JAVIER CAMPO JUSTICIA
2. AXEL SANTOS FELIX
3. FRANCISCO CAMPO MATEOS
4. ALEJANDRO PASTOR GARRIDO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. NEREA BRAVO CEMBELLIN
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MOLACILLOS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE CARLOS REGUILON RODRIGUEZ
2. MARIA PAZ MATELLAN HERNANDEZ
3. EVA MARIA DIAZ GARCIA
4. EMILIO PASTOR DOMINGUEZ
5. JAVIER LEAL HERNANDEZ
6. FAUSTINO MANZANO MARTIN
7. MARIA LORETO REGUILON RODRIGUEZ
Suplentes
1. VALERIANO ZAMORANO MENDEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. BEATRIZ ARCE PUENTE
2. JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ
3. AZAHARA MARTIN MORENO
4. MARIA LUZDIVINIA POYO MARTIN
5. ANTONIO MARTIN VASALLO
6. JOSE FRANCISCO MARTIN LANDEIRA
7. CARLOS GUTIERREZ DE LA PRIETA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MONFARRACINOS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA ESTHER FELIPE ROSON
2. JESUS MIGUEL SANCHEZ GAGO
3. FELIX SANTAMARIA ALONSO
4. PEDRO MATELLAN FELIPE
5. SERGIO RAMOS LOPEZ
6. MARIA CLAUDIA SANCHEZ GAGO
7. JUSTO HERRERA MARTIN
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. OLVIDO GARCIA BARTOLOME
2. JAVIER ESTEBAN SAEZ
3. JULIAN VIDAL VALDES
4. ELISA ROSON MONTALVO
5. IVAN ALONSO COCO
6. ANTONIO XAVIER BARRIOS
7. FABRICIANO RIVERO RODRIGUEZ
Suplentes
1. ANA FERNANDEZ CARRACEDO
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MANUEL MARTIN PEREZ
2. CANDIDO MANUEL PEREZ MAYO
3. GREGORIO JOSE PASCUAL MARTIN
4. FELIPE ANTONIO GOMEZ GONZALEZ
5. GUILLERMO MARTIN SANCHEZ
6. EDUARDO MARTINEZ MARAÑA
7. JULIAN GAGO LORENZO
Suplentes
1. TEODOMIRO TURIÑO GOMEZ
2. FABRICIANO RIVERO MIGUEL
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MONTAMARTA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ROGELIO CONDE GARCIA
2. MANUEL ESTEBAN PEREZ
3. JOSE LUIS VICENTE HERNANDEZ
4. MONICA BARRIOS FOLGADO
5. IVAN ESTEBAN COCA
6. CRISTINA FERRERO FERNANDEZ
7. EMERENCIANO RODRIGO FERNANDEZ
Suplentes
1. PEDRO GARCIA COCA
2. ANTONIO ANDRES GAGO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. BENJAMIN HERNANDEZ NIETO
2. DANIEL SANTIAGO DIEGO
3. GREGORIO ALVAREZ MACHADO (Independiente)
4. SANDRA PEREZ LOZANO
5. SARA FOLGADO GAGO
6. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ
7. MARIA VICENTE FARIZA
Suplentes
1. SANTIAGO CONTRERAS CRESPO
2. BEATRIZ HERNANDEZ GAGO
3. ANTONIO GAGO CRELGO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MORAL DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. LIDIA ALONSO DOMINGUEZ
2. ANGEL LUENGO SILVA
3. PAULINO PASCUAL LORENZO
4. ROMAN MARTIN GONZALEZ
5. RODRIGO JORGE ISIDRO
6. MODESTO GONZALO SILVA
7. ROBERTO PARDAL FERNANDEZ
Suplentes
1. BERNARDO MIGUEL ROMERO
2. MARIA ISABEL PASCUAL MIGUEL
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. EMILIO LORENZO JORGE DE ANA
2. JOSE ANTONIO LEAL RODRIGUEZ
3. MONTSERRAT ISIDRO DIEGO
4. CARLOS CAROLINO DE PEDRO LUENGO
5. JAVIER FRANCISCO SALVADO AYET
6. OVIDIO MIGUEL SASTRE
7. VERONICA JORGE GARCIA
Suplentes
1. EMILIO SILVA NIETO
2. JESUS LUIS DE ANA JORGE
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. FUENSANTA DE LOS ÁNGELES JORGE BARBERO
2. ESTEBAN MARTÍN ENCALADO (Independiente)
3. LETICIA GARCÍA CORRAL (Independiente)
4. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRASCAL BLANCO (Independiente)
5. FERNANDO ISIDRO DOMÍNGUEZ (Independiente)
6. NURIA MARÍA DE VEGA BARRIOS (Independiente)
7. FRANCISCO DOMÍNGUEZ JORGE (Independiente)
Suplentes
1. ÓSCAR JORGE FERNÁNDEZ (Independiente)
2. MARÍA DEL PILAR ALONSO MORALEJO (Independiente)
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MORALEJA DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. SAMUEL MAYOR VICENTE
2. FABIAN GAGO DE LA MANO
3. MERECEDES CAMPO BRAGADO
4. ANTONIO DEL ARCO DEL ARCO
5. LORENA MARIA MARTIN BARTULOS
6. SERGIO BARTULOS MARTIN
7. FERNANDO PERRINO DEL ARCO
Suplentes
1. CESAR VICENTE GAGO
2. ISABEL MARIA GAGO FERNANDEZ
3. JUAN CARLOS DEL ARCO ANTONIO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE MANUEL DEL ARCO ANTON
2. ANTONIO BARTULOS ENCINAS
3. FRACISCO SANCHEZ BARTOLOME
4. JOSE ANTONIO BENEITEZ VAQUERO
5. JESUS JAVIER BARTULOS MANGAS
6. JOSE AGUSTIN BARTULOS GONZALEZ
7. ADRIAN DEL ARCO BENITEZ
Suplentes
1. JESUS BARTULOS CAMPOS
2. JOSE NOTARIO GARCIA
3. LUIS CARLOS ANTON NUÑO
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. ANGEL VILLAMOR TURRION
2. JOAQUIN TORRES MARTIN
3. MARTA VILLAMOR GUERRA
4. VALERIANO GOMEZ HERNANDEZ
5. FABRICIANO ESTEBAN BARTULOS
6. MARTA MARTIN FERNANDEZ
7. RAFAEL TORRES BAZ
Suplentes
1. SANTIAGO GAGO DE LA MANO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MORALEJA DEL VINO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. EVA MARIA CALVO PACHO
2. ANA BELEN MORIN CALVO (Independiente)
3. RAMON RODRIGUEZ ROALES
4. SERGIO DOMINGUEZ PEÑA (Independiente)
5. EVA MARIA PEREZ DELGADO (Independiente)
6. AGUSTIN MARTIN RAMOS
7. ESTHER PEREZ CABEZAS
8. MANUEL LOPEZ BERNARDEZ
9. REBECA MARTINEZ ARIAS
Suplentes
1. CONRADO COLINO WOLGESCHAFFEN
2. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GARRIDO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA NIEVES GARCIA GALAN
2. MARIA INMACULADA GARCIA RIOJA
3. JUAN MIGUEL MENDEZ PEÑA
4. MANUEL BARROSO MUÑOZ
5. JAVIER DEL RIO ORTEGA
6. SOLEDAD GARRIDO ARENAS
7. SALVADOR PEREZ GARCIA
8. DAVID ALVAREZ JAMBRINA
9. JOSE IGNACIO SERRANO LUIS
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MORALES DEL VINO
Candidatura núm. 1: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. RAQUEL CARRASCAL RODRIGUEZ
2. PEDRO DOMINGUEZ CAMARA (Independiente)
3. MARCIAL FELIPE PANIAGUA (Independiente)
4. MARIA TERESA ALVAREZ GIRON (Independiente)
5. MANUEL CASTRILLO RODRIGUEZ (Independiente)
6. RAUL PEREZ PINILLA (Independiente)
7. ROBERTO GIRON PARADA (Independiente)
8. MONICA RATON DEL RIO (Independiente)
9. FRANCISCO JAVIER BARRIOS MIGUEL (Independiente)
10. VANESSA CARRASCAL RODRIGUEZ (Independiente)
11. JAVIER BARRIOS GALVAN (Independiente)
Suplentes
1. LISARDO MIGUEL GARROTE DE PEDRO (Independiente)
2. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ REVUELTA (Independiente)
3. ANA MARIA PEREZ LORENZO (Independiente)
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MARTA VICENTE DOMINGUEZ
2. DANIEL DE MENA BARTOLOME
3. ANA REY CALLE
4. JACINTO MARTIN IGLESIAS
5. MONSERRAT VILCHES ZAPATA
6. BASILIO DE LA IGLESIA SIERRA
7. ANDREA FRAILE PARDAL
8. ANA BELEN HIDALGO NIETO
9. JESUS MANUEL FERNANDEZ RAMOS
10. TOMAS GARCIA VICENTE
11. JOSE RAMON MIRA SANCHEZ
Suplentes
1. ANA BELEN FULGENCIO BLANCO
2. ANA BELEN DE LA IGLESIA FERNANDEZ
3. ESTIBALIZ PEREZ SERRANO
4. NATIVIDAD VARA FERNANDEZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. CARMEN LORENZO COCA
2. JOSE MARIA BARRIOS TEJERO
3. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ
4. RUBEN GARCIA PEDRUELO
5. JUAN MANUEL PEDRON ALFONSO
6. SANDRA MIGUEL DE MENA
7. DAVID REDONDO MARTIN
8. ELIZABETHE BERDASCO VICENTE
9. MARIA DE LOS DOLORES LOPEZ RODRIGUEZ
10. FRANCISCO JOSE TEJERO ALVAREDO
11. ANA MUELAS CECILIO
Suplentes
1. JOSE LUIS RAMOS HERNANDEZ
2. ALVARO MAYORAL SAN FRUTOS
3. LAURA CODON BENEITEZ
4. LAURA ESCUDERO RUIZ
Candidatura núm. 4: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. CARLOS FIDALGO MARTIN
2. MARIA LUDIVINA PEREZ HERNANDEZ
3. MATIAS OLMO LLAMAZAREZ
4. CARLOS GIRON PARADA
5. JOSE AGUSTIN HIDALGO RODRIGUEZ
6. MARCOS HIDALGO GONZALEZ
7. RAQUEL VIVAS MARTINEZ
8. CARMEN GAGO LOZANO
9. FRANCISCO DE SALES JAVIER ROMERO ALONSO
10. LAURA FENANDEZ TORIO
11. ANA MARIA DE AVILA RODRIGUEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MORALINA DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. IVAN MORALES DOS ANJOS
2. LUIS BERNABÉ PASCUAL
3. JOSE FLORES PARDAL
4. PAULINO PERDIGON BLANCO
5. DIMAS LUENGO BLANCO
6. AURELIA PASCUAL SANTIAGO
7. MARIA ISABEL TAMAME PRIETO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MANUEL NIETO GONZALO
2. JOSE ANDRES NIETO GONZALO
3. CARMEN NIETO GONZALO
4. TERESA GONZALO RODRIGO
5. MARIA PURIFICACION GONZALO RODRIGO
6. MAGDALENA NIETO GONZALO
7. FERNANDO JOAO SANTOS
Suplentes
1. GEMA MARTA MARTIN FERNANDEZ
2. MARIA TERESA SANCHEZ VIÑAMBRES
3. MARIA ESPINO GARCIA ALONSO
4. ALBERTO GOMEZ LOZANO
5. LUIS MIGUEL GARCIA MARTIN
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. OBDULIO CABEZAS PASCUAL (Independiente)
2. JUAN MARIANO TOLEDO LORENZO (Independiente)
3. SUSANA LASTRA RODRIGO (Independiente)
4. MANUEL RODRIGO BLANCO (Independiente)
5. CARLOS MIGUEL GALVAN HUERTOS (Independiente)
6. MIGUEL RODRIGO GONZALO (Independiente)
7. ANDRES HUERTOS PASCUAL (Independiente)
Suplentes
1. ALBA LORENZO LASTRA (Independiente)
2. ELENA FORMARIZ BERNABE (Independiente)
3. ANGEL LORENZO BERNABE (Independiente)
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MORERUELA DE LOS INFANZONES
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA ADELINA LORENZO GAGO
2. ADELA GONZALEZ LOPEZ
3. ANGEL MIGUEL VICENTE
4. ROBERTO VICENTE AGUADO
5. MATEO VAQUERO RODRIGUEZ
6. ISAAC ALVAREZ JODRA
7. MARIA DE LA CONCHA FARIZA RODRIGUEZ
Suplentes
1. AZUCENA GONZALEZ LOPEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIA MANUELA CRESPO CALLES
2. ANGEL JULIAN CALVO TURIÑO
3. ROBERTO HEREDERO FERNANDEZ
4. MARIA DEL ROSARIO CRESPO NIETO
5. MANUEL ALVAREZ BORDEL
6. MARIA DEL ROSARIO MARTIN PRIETO
7. ALBERTO JOAQUIM DOS SANTOS
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MORERUELA DE TÁBARA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. SANTIAGO GONZALEZ CALVO
2. MARIA JESUS FERNANDEZ LOZANO
3. AURELIO ROMAN DIEZ
4. JOSE VIDAL RAMOS ESPADA
5. ISAAC PRIETO MATELLAN
6. ALFONSO TEJERINA GOMEZ
7. JUAN CARLOS DE LA FUENTE GONZALEZ
Suplentes
1. JAVIER ANGEL JORGE LOZANO
2. JUAN ANTONIO ROMAN DIEZ
3. EUSTAQUIO VILLALBA VILLAREJO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. EDMUNDO GONZALEZ VILLAREJO
2. LORENZO CARRO CARRO
3. LETICIA FERRERO RODRIGUEZ
4. MANUEL ROBERTO FERNANDEZ FIGUEROA
5. ALFREDO TEJERINA MACHADO
6. MARIA ROSARIO MATELLAN VARA
7. MARIO FINCIAS GOMEZ
Suplentes
1. SERADIO FERNANDEZ LEON
2. MIGUEL ANICETO FERNANDEZ GAGO
Candidatura núm. 3: UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
Titulares
1. JOSE ANGEL CHABAU PRIETO
2. RAMIRO MARTIN GONZALEZ
3. MANUELA VARA DIEGO
4. ABEL SANTOS GAGO
5. SARA ISABEL CLEMENTE RODRIGUEZ DE ROBLES
Suplentes
1. JOSE MANUEL GONZALEZ GARCIA
2. FRANCISCA MACHADO MARTÍN
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MUELAS DEL PAN
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. LUIS ALBERTO MIGUEL ALONSO
2. JOSE MANUEL MARTINEZ BARTOLOME (Independiente)
3. MARIO CARBAJO LARGO
4. ANDRES BARROSO LORENZO
5. JUDIT MORAN MARTIN
6. ANGEL BADAS MIGUEL
7. TOMAS DIEZ DOMINGUEZ
Suplentes
1. VERONICA GATO BARROSO
2. PATRICIA EXPOSITO NIETO
3. FRANCISCO JOSE CUESTA GARCIA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. IGNACIO RODRIGO BARTOLOME
2. ANGEL RAPADO ALONSO
3. BENJAMIN LORENZO GALLEGO
4. BERNARDITA CODESAL BARROSO
5. MARIA ANGELES MARTIN DE MENA
6. JOSE ANTONIO RODRIGO MUÑOZ
7. LUIS MIGUEL MARTINEZ ROJO
Suplentes
1. MARIA ISABEL FALERO JIMENEZ
2. JOSE LUIS CASADO RODRIGUEZ
3. ANTONINO RAPADO MARTINEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MUGA DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIA DORA HERRERO DUQUE
2. DOMINGO FONTANILLO GARROTE
3. CARLOS EUSEBIO SAN MIGUEL PASCUAL
4. ANTONIO GARROTE MARINO
5. MARIA JOSE FONTANILLO RAMIREZ
6. CHRISTIAN GEJO GEJO
7. CLEMENTE PANIAGUA IGLESIAS
Suplentes
1. ANA MARIA GARROTE ELENO
2. OLGA FERNANDEZ RAMOS
3. JESUS MARIA RODRIGUEZ ALBERCA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA DEL PILAR FELIPE FONTANILLO
2. VICENTE FONTANILLO FONTANILLO
3. MARIA BEGOÑA PASCUAL MARTIN
4. ALICIA MARTIN ANTON
5. ANGEL PASCUAL SAN MIGUEL
6. MANUEL JESUS HUELMOS PEREZ
7. FACUNDO FONTANILLO LASTRA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: OLMILLOS DE CASTRO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE LUIS PEREZ LUCAS
2. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ TORRADO
3. DOMINGO PASTRIAN FINCIAS
4. JUAN MIGUEL PELAEZ FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ISMAEL PEREZ GAGO
2. JOSE MARIA SUTIL PEREZ
3. MANUEL RODRIGUEZ TORRADO
4. MIGUEL RIO RATON
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. SANTIAGO LEON LUCAS
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. MANUEL PRIETO PEREZ (Independiente)
2. TEODORO DIAZ PINO (Independiente)
3. EMILIANO PEREZ RATON (Independiente)
4. AURELIO SOTO MATELLAN (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PAJARES DE LA LAMPREANA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA ANGELES CAMARON DE JESUS
2. MARIA INMACULADA GALLEGO LOPEZ
3. OSCAR GONZALEZ GOMEZ
4. MANUEL LOPEZ GAGO
5. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MIGUEL
6. HIGINIO CALVO RODRIGUEZ
7. MARIA ASUNCION LOPEZ DEL BARRIO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. OLGA VICTORIA GALLEGO SALVADOR
2. ANA LUZ PEREZ MARTINEZ
3. FRANCISCO TEMPRANO TURIÑO
4. LUIS MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ
5. JULIO REGUILON GALLEGO
6. ANGELES LUELMO AVEDILLO
7. MARINA GALLEGO MIGUEL
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PALACIOS DEL PAN
Candidatura núm. 1: JUNTOS POR PALACIOS (JUPAL)
Titulares
1. LIDIA DE LOS ANGELES PECHERO LOZANO
2. TOMAS LORENZO ALONSO
3. ANTONIO DE JOSE PRADA
4. ALBA GONZALEZ MARTIN
5. CRISTINA DOMINGUEZ FERNANDEZ
6. JESUS LORENZO RUIZ
7. ANA ISABEL SANCHEZ CHIMENO
Suplentes
1. JACINTO FERNANDEZ REFOYO
2. ESTER CALVO PARDAL
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. PASCUAL IGLESIAS MENDEZ
2. JOSE LUIS DURAN HERNANDEZ
3. LEANDRO PRIETO REFOYO
4. DOMINGO RODRIGUEZ MACIAS
5. RAIMUNDO MACIAS MIGUEL
6. SATURNINO FERNANDEZ REFOYO
7. FRANCISCO DEIBE FERNANDEZ
Suplentes
1. MARIA LUCINDA COLLAZO ROMAR
2. MONTSERRAT REFOYO BRAVO
3. SUSANA ANIDO ALEJO
Candidatura núm. 3: IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Titulares
1. JESÚS DE LA IGLESIA MATOS
2. JESÚS GALLEGO GARCÍA
3. FRANCISCO JAVIER ZAPATERO MORENO
4. ÁNGEL HIDALGO ALONSO
5. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
6. MANUEL LUIS SÁNCHEZ MIRANDA
7. CARMEN HERNÁNDEZ GÓMEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIANO ALVAREZ GARCIA
2. ISMAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
3. CARLOS MACIAS VELASCO
4. FREDESVINDA VACAS MONTER
5. INMANCULADA CONCEPCION RAMAJO PRADA
6. MARIA ASUNCION ANDRES JUNQUERA
7. PABLO PEREZ VILLALON
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PEGO (EL)
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. EDUARDO APARICIO VALLE
2. ALEJANDRA MANZANERA RODRIGUEZ
3. MARIA ISABEL CORDERO GUERRA
4. CELINA HERNANDEZ RIESCO
5. ESTELA SANTAREN BENITO
6. GUILLERMO HERNANDEZ ESTEBAN
7. ALVARO PEREZ MARTIN
Suplentes
1. BEATRIZ BENITO CRESPO
2. ROSALIA APARICIO GONZALEZ
3. FELIX BENITO SANCHEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA AMAYA SANTOS AMIGO
2. CRISTOBAL MARQUEZ CARRASCO
3. JESUS RAMIRO CAÑAMERO
4. DAVID GARCIA MARTIN
5. INVENCION DE LA IGLESIA RODRIGUEZ
6. EMILIO JOSE GONZALEZ BLANCO
7. HUGO FERNANDEZ FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. JOAQUIN GAGO DOMINGUEZ
2. AGUSTINA DOMINGUEZ FERNANDEZ
3. JUAN CARLOS BRAGADO GOMEZ
4. ALBERTO ESTEBAN RIOS
5. JAVIER FERNANDEZ MORILLO
6. NESTOR SEGURADO TOSTON
7. MARIA INMACULADA CONCEPCION DOMINGUEZ FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PELEAS DE ABAJO
Candidatura núm. 1: AGRUPACION DE ELECTORES EL PUEBLO PARA EL PUEBLO (A.E.P.)
Titulares
1. FELIX RONCERO GARROTE
2. ISIDRO JAVIER PRIETO DE CASTILLA
3. SANTIAGO JOSE GARROTE LOPEZ
4. JOSE MARIA PASCUAL MATEOS
5. MARIA TRANSITO GARCIA PEREZ
6. MARIA MONSERRAT GARROTE LOPEZ
7. JESUS ANDRES SALAZAR
Suplentes
1. ANTONIO MATELLAN FERRERAS
2. CARLOS MUÑOZ MARTIN
3. VICTORINA VELASCO GARROTE
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MIGUEL ANGEL RAMOS COSO
2. ANGEL RAMOS LORO
3. GERARDO DEL BURGO PASAMONTES
4. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ
5. EDUARDO DE LA GUERRA SANZ
6. ALEJANDRO COBO GARRIDO
7. MARIA AROA BARTOLOME DE LA IGLESIA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: POR ZAMORA (POR ZAMORA)
Titulares
1. MIGUEL VECINO CORDERO
2. MARÍA JOSÉ VECINO CORDERO
3. FRANCISCO JOSE MARTIN RODRIGUEZ
4. JOSE ANTONIO SEISDEDOS VIZAN
5. MIGUEL FONSECA DE ANTA
6. ALBERTO MORALES CARBAJO
7. IOSEBA ANDONI GOMEZ RUIZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. AMAYA FIDALGO SANTIAGO
2. TAMARA MULAS LORENZO
3. CLAUDIO JOAQUIN HERNANDEZ NIETO
4. BEGOÑA VEGA LLAMAS
5. DAVID FONSECA ESCRIBANO
6. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BORREGO
7. NURIA SEVILLANO PRIETO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PEÑAUSENDE
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JAVIER VIÑUELA SERRANO
2. AMADOR PEREZ VIÑUELA
3. AUREA SANTOS DE LAS ERAS
4. JOSE LUIS SERRANO CANELAS
5. MARIA ANGELES GARCIA SAMPEDRO
6. CRISTINA MARCOS CRISTOBAL
7. EVA MARIA CRISTOBAL ARRIBAS
Suplentes
1. FRANCISCO PEREZ MANZANO
2. JUAN MANUEL DE SAN MANUEL ESTEBAN
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MANUEL ALFONSO RIVERA SASTRE
2. JUAN CARLOS VIÑUELA GONZALEZ
3. MANUEL FERNANDO ALBERCA GONZALEZ
4. MARIA SOLEDAD PRIETO RODRIGUEZ
5. ANDRES VAQUERO DELGADO
6. OLIVIA SASTRE PANDO
7. LUIS MIGUEL RODRIGUEZ RUIZ
Suplentes
1. ROBERTO HERRERO MONTERO
2. MIGUEL DELGADO CANELAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PERDIGÓN (EL)
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. PEDRO DOMINGUEZ GUERRA
2. ROBERTO GARCIA ALONSO
3. LUIS VICENTE MARTIN
4. ANDRES PEREZ PEREZ
5. FELIX NORBERTO LOZANO GARCIA
6. ANA BEATRIZ BUENO CANELAS
7. MANUEL VICENTE MARTIN
Suplentes
1. JESUS VILLAR HERNANDEZ
2. AURELIA HIERROS DELGADO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANGEL CALLEJA GOMEZ
2. MARIA MERCEDES VICENTE RODRIGUEZ
3. ROSA MARIA RONCERO HERNANDEZ
4. GRACIANO VICENTE MARTIN
5. MARIA LUISA RODRIGUEZ MARTIN
6. JESUSA BARRIO VICENTE
7. MARGARITA CARRASCAL UFANO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PERERUELA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. FRANCISCO JESUS CARNERO FELIPE
2. JOAQUIN DE LAS HERAS MARTIN
3. ANDRES SEGURADO ROSON
4. DAVID ANTON CARNERO
5. MARIA BERNARDA MARCOS HERAS
6. MARIA JESUS TAMAME PEREZ
7. JOSEFA MARTINEZ PELAEZ
Suplentes
1. ESTEBAN CHAPADO RAMOS
Candidatura núm. 2: IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Titulares
1. ÓSCAR REDONDO PASCUAL
2. JAIME RAMOS MERINO
3. RAQUEL MORILLO RAMOS
4. JORGE FERRÓN RÁBANO
5. INÉS NIEVA REDONDO
6. JOSÉ LUIS REDONDO VELASCO
7. CRISTIAN HUERTAS PASCUAL
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. DAVID LAGAREJOS ALONSO (Independiente)
2. MARIO RAMOS RIVERA (Independiente)
3. ROCÍO FERRERO PRIETO
4. ÁLVARO DE LA IGLESIA RODRÍGUEZ (Independiente)
5. JAIRO ANTÓN PACHO (Independiente)
6. IVAN HUERTAS PASCUAL (Independiente)
7. ANDREA DE LA IGLESIA RODRÍGUEZ (Independiente)
Suplentes
1. PAULA PRIETO LUIS (Independiente)
2. JOSÉ LUIS GALÁN DOMINGUEZ (Independiente)
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. LUIS EMILIO PUENTE VIDAL
2. MARIA MANUELA TAMAME MERINO
3. SERGIO SALINERO JABONERO
4. ANTONIO SANTIAGO DE LA FUENTE
5. ELOY ISIDRO BECERRIL
6. MARIA DEL CARMEN MARTIN MARTIN
7. ANTONIO DE MENA GARCIA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PERILLA DE CASTRO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA LIBERTAD PEREZ LOBO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE GONZALO VELASCO MIELGO
2. MARIA CARMEN PEREZ SANTIAGO
3. MARIA TERESA MARTIN BLANCO
4. JUAN JOSE FERRERO CEREZAL
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MARIA LUISA MARTIN ARRIBAS
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PIEDRAHÍTA DE CASTRO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JORGE DE DIOS ALVAREZ
2. JACINTO MASERO MARTIN
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA LUISA WIC SERRANO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. FRANCISCO SALVADOR SANTIAGO (Independiente)
2. PATRICIA MIGUEL GÓMEZ (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MARIA TERESA LOPEZ ANDREO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PINO DEL ORO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JESUS ANGEL ANTON RODRIGUEZ
2. DOMINGO PEREZ ALONSO
3. ROCIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ
4. MANUEL JOSE CARBAJO PRIETO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. PEDRO RODRIGUEZ ALFONSO
2. DAMASO GARZON CABEZAS
3. GUSTAVO SAN BERNARDO DIEZ
4. JULIO CALVO SANTOS
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. SHEILA DOMINGUEZ GARCIA
2. ENRIQUE PASTOR NOGUEIRA
3. ALMUDENA HERNAN FERMOSELLE
4. VICTOR DOMINGUEZ MARCOS
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PIÑERO (EL)
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ALEJANDRO GONZALEZ IMAZ
2. MANUEL PEREZ GARCIA
3. VICTORINO PEREZ ANDRES
4. MARIA ISABEL PEÑO CRESPO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE LUIS RIEGO FERRERO
2. MARIA DE LOS ANGELES HERRERA GALLEGO
3. SARA RIEGO HERNANDEZ
4. MANUEL SANCHEZ MERCHAN
5. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: POZUELO DE TÁBARA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JESUS ANGEL TOMAS PINO
2. ANGEL DE LA MANO GALVES
3. PAULA TOMAS PARADA
4. YOLANDA RIO RATON
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ISIDRO TOMAS FERNANDEZ
2. JOSE MARIA CLEMENTE VASALLO
3. CEFERINO LEGIDO DE LA FUENTE
4. FRANCISCA DIAZ BELVER
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: RABANALES
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. SANTIAGO MORAL MATELLAN
2. ANTONIO JESUS BLANCO MARTIN
3. JESUS CEREZAL GAGO
4. MARIA MARGARITA LOPEZ CALVO
5. RUBEN GABELLA MARTIN
6. JOSE CRUZ MATEO
7. FELIPE GONZALEZ MARTIN
Suplentes
1. TEODORA LOPEZ VARA
2. EUGENIO MARTIN JUSTO
3. JESUS MATELLAN MANZANAS
4. SERGIO FERNANDEZ GAGO
5. MARIA JUDITH CEREZAL GALLEGO
6. DIEGO GABELLA RODRIGUEZ
7. BEGOÑA CALVO DEL RIO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. SATURNINO RODRIGUEZ GALAN
2. JULIO TAMES SORDO
3. SARA ALONSO MARTINEZ
4. FRANCISCO JAVIER SANTOS HERNANDEZ
5. ERICA RODRIGUEZ MORAIS
6. JOSE FERNANDEZ MAESTRE
7. TERESITA DEL NIÑO JESUS PELAEZ VEGA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: RÁBANO DE ALISTE
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. FERNANDO FUENTES FUENTES
2. MARIA VICENTA FERREIRA ALONSO
3. DOMINGO POYO GUITERIA
4. FLORENTINO OLIVERA OLIVERA
5. ARGIMIRO BERMUDEZ FAUNDEZ
6. CARMEN OLIVERA OLIVERA
7. JOSE MARIA TURIEL OLIVERA
Suplentes
1. JESUS RAMOS VICENTE
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. CARINA NEPOMUCENO GAGO
2. SONIA MARTIN PEREZ
3. SANTIAGO MANIAS MEZQUITA
4. MARCELINO FERRERO TEJERO
5. JOSE PEDRO GONZALEZ RAMAJO
6. REBECA MEZQUITA GALAN
7. FRANCISCO BOYANO RODRIGUEZ
Suplentes
1. JOSE LUIS BERMUDEZ LORENZO
2. CARLOS MANIAS FERNANDEZ
3. JESUS LORENZO GOMEZ
4. SEVERINO FIDALGO RAMAJO
5. PATRICIA GAGO FERNANDEZ
6. RAUL MARTIN PEREZ
7. ANA ISABEL GARCIA PEREZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: RIOFRÍO DE ALISTE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. GERMAN MATELLAN FERNANDEZ
2. JOSE MIGUEL BLANCO GONZALEZ
3. JOSE RIO MEZQUITA
4. CASIMIRO RODRIGUEZ MORAN
5. PABLO REGUERO PELAEZ
6. FRANCISCO JAVIER LORENZO FERNANDEZ
7. ESTER VARA FERNANDEZ
Suplentes
1. SERAFIN RODRIGUEZ VARA
2. JOSE MANUEL RIO RIO
3. MARIA DEL SOL MOLINERO BALADRON
4. ALFREDO RODRIGUEZ GALLEGO
5. RAQUEL RIOS GALLEGO
6. JONATAN SILVA LOPEZ
7. ESTER LORENZO MARTINEZ
8. MIGUEL CASAS CASAS
9. PATRICIA DEL RIO FERNANDEZ
10. CIPRIANO CASAS FERNANDEZ
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. FLORENTINO CASAS DEL RÍO
2. GIL ALONSO RÍOS (Independiente)
3. LUÍS FERNÁNDEZ ARIAS (Independiente)
4. SERAFÍN ESCALERO GAGO (Independiente)
5. ALBERTO VARA GALLEGO (Independiente)
6. SERAFÍN ÁNGEL MACHO RODRÍGUEZ (Independiente)
7. IVÁN FERNÁNDEZ SANTIAGO (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA PILAR MAJADO CID
2. JOSE ANGEL HERRERA RODRIGUEZ
3. MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ PEÑA
4. JOSE MARIA FERRERO GATO
5. MARIA DEL CARMEN VALLEJO DEL CAMPO
6. MOHAMED EL BOUGRAINE CHADAD
7. FRANCISCO GARCIA LUQUE
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MARIA ANTONIA VILLAR FERNANDEZ
2. FRANCISCO JAVIER PEREZ MATELLAN
3. PLACIDO FERNANDEZ RIO
4. MIGUEL ANGEL CANAS GALLEGO
5. BRIGIDA CASAS VILLAR
6. HECTOR RIOS CASAS
7. JOAQUIN ANDRES FERNANDEZ HERNANDEZ
Suplentes
1. JUAN CANAS GALLEGO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ROALES DEL PAN
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. AGUSTIN FERNANDEZ PRIETO
2. PABLO MARTIN MARTIN
3. JOSE SANTIAGO MARTINEZ MARTIN
4. JOSE LUIS MANUEL CASAS
5. VICTOR JULIAN MARTIN
6. VICENTE VECILLA FRADEJAS
7. FRANCISCO DOS SANTOS DA VEIGA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE ANGEL GALLEGO MARIN
2. JOSE LORENZO RUIZ
3. OSCAR MIRANDA CARBAJO
4. MARIA ENCARNACION VILLARREAL GOMEZ
5. JULIO ALBERTO HERNANDEZ GASPAR
6. ESTELA ALVAREZ LOPEZ
7. MARIA SUSANA HERNANDEZ TOME
Suplentes
1. MARIA FERNANDEZ ROALES MARTIN
Candidatura núm. 3: VOX (VOX)
Titulares
1. DAVID GARCIA MONTES
2. MARCELA DEL ROSARIO MANSILLA FRIAS
3. FRANCISCO JESUS RODRIGUEZ REFOYO
4. JUAN BARTUAL MAGRO
5. JUANA VILLACORTA CAYETANO
6. FERNANDO PABLO RODRIGUEZ COTRINA
7. MARTA CRISTINA RODRIGUEZ IBAÑEZ
Suplentes
1. ANTONIO MANZANO LOPEZ
2. DAVID ALONSO MARTINEZ
3. LAUREANO ISMAEL MORIANO PAULE
Candidatura núm. 4: POR ZAMORA (POR ZAMORA)
Titulares
1. BERNARDA MIGUEL MARCOS
2. LUIS ALBERTO GONZALEZ PEREZ
3. RAUL CENTENO HERNANDEZ
4. MANUEL SOBRINO JAMBRINA
5. JESUS RODRIGO VAQUERO
6. MARIA JOSE GONZALEZ GONZALEZ
7. IGNACIO GARCIA VICENTE
Suplentes
1. PEDRO HERNANDEZ GARCIA
2. ANDREA FERRERO MORENO
3. ALEJANDRO MORÁN PRIETO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ROELOS DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JULIO CESAR MORALEJO PASCUAL
2. PORFIRIO GALLEGO ALONSO
3. MARIA TRANSITO FERRERO GARCIA
4. GERMAN VICENTE MARINO MORENO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MANUEL HERNANDEZ CASADO
2. ANGEL SAN MIGUEL ESTEBAN
3. JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ
4. JOSE ANTONIO GARCIA PEREIRA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. IGNACIO PRIETO HERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SALCE DE SAYAGO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. RUBEN GOMEZ GONZALEZ
2. JOSE ANTONIO ESTEBAN PEÑAS
3. ADRIAN LLADO RAMON
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. ANGEL GONZALEZ BENEITEZ
2. MARINA GONZALEZ PINTO
3. JAIME MATEOS MORALEJO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. JORGE SEGURADO MORALEJO (Independiente)
2. LUIS GARCIA ALVAREZ (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. DAVID GONZÁLEZ TEIXEIRA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SAMIR DE LOS CAÑOS
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. FRANCISCO BELVER CRESPO
2. NICOLAS SANTIAGO FERNANDEZ
3. MIGUEL PRADA RIO
4. VENTURA BLANCO FERNANDEZ
5. DOMINGO MIGUEL PEREZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MONICA GALAN GUTIERREZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MARIA LUISA CUERVO FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SAN CEBRIÁN DE CASTRO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARCIANO LEON ARIAS JUAREZ
2. MARIANO LOPEZ HERNADEZ
3. JOSUE MAYO MARTIN
4. IGNACIO JULIAN ARIAS ROMAN
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. FRACISCO JAVIER AGUADO HERNANDEZ
2. JESUS AMADO ARIAS RUIZ
3. URBANO DE LA PRIETA GAGO
4. AGUSTIN RUIZ ALONSO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MARIA JOSEFA RODRIGUEZ LIEDO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. LUIS FRANCISCO GARCIA JUNQUERA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SAN MIGUEL DE LA RIBERA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. RAQUEL PASCUAL BLANCO
2. BERNARDINO GONZALEZ TOMAS
3. BEGOÑA GOMEZ ROMERO
4. DANIEL GALAN GUTIERREZ
5. MARIA ANTONIA RONCERO MARTIN
6. PABLO TOMÁS RODRIGUEZ
7. ALICIA MIRANDA GONZALEZ
Suplentes
1. MARIA PILAR SANCHEZ GONZALEZ
2. AMALIO HERRERA GALLEGO
3. OSCAR JAVIER RAMOS DOMINGUEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIA SAGRARIO DE LA PARTE GARCIA
2. CAROLINA LAZARO RODRIGO
3. ASUNTA JAMBRINA MARTIN
4. MARIA SONIA ROLDAN ALISTE
5. JOSE ANTONIO PASCUAL AVEDILLO
6. MARIBEL GONZALEZ HERNANDEZ
7. MERCEDES BERNAL VILLORIA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SAN PEDRO DE LA NAVE-ALMENDRA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. BRAULIO PRIETO MACIAS
2. ESTEBAN FERNANDEZ LUIS
3. DAVID ENRIQUEZ SERRANO
4. GREGORIO MARTIN IGLESIAS
5. ILUMINADA ENRIQUEZ BARTOLOME
6. ANA BELEN MATEOS ROMERO
7. JUAN ANTONIO CORCERO CORCERO
Suplentes
1. JUAN JOSE LUIS PEREZ
2. BONIFACIO MARTIN GREGORIO
3. GEMA DIEZ SEJAS
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. SANTIAGO MASCARO CARDONA
2. MARIA TERESA GARCIA GOMEZ
3. SABINA VILLAR GAMAZO
4. OTILIA PRADA FERNANDEZ
5. FRANCISCO GONZALEZ SAN JULIAN
6. CARMELO RUIZ LOPEZ
7. MANUEL DIEZ VICENTE
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. NURIA ALVAREZ RODRIGO (Independiente)
2. DIANA GOMEZ FERNANDEZ (Independiente)
3. ANGEL SEGURADO LUIS (Independiente)
4. MARCELINO RAMAJO RODRIGO (Independiente)
5. ANGEL BARTOLOMÉ ANTÓN (Independiente)
6. GEMMA SILVIA ROMÁN RAMOS (Independiente)
7. SUSANA GARCÍA CALLEJA (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SAN VICENTE DE LA CABEZA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
2. SANTOS VAQUERO VAQUERO
3. CELESTINO BLANCO GARRIDO
4. JOSE JAVIER PEREZ DEL RIO
5. DIEGO PEREZ PEREZ
6. LETICIA RODRIGUEZ DEL RIO
7. ANTONIO FERNANDEZ PEREZ
Suplentes
1. MARIA BELEN BLANCO LORENZO
2. DAMASO VARA GARRIDO
3. JUAN MANUEL FERNANDEZ CHIMENO
4. EUGENIA PEREZ BLANCO
5. MARIA JOSEFA SANTIAGO GALLEGO
6. LOREA BLANCO BLANCO
7. CELESTINA MARTIN FERNANDEZ
8. VIRGINIA FERRERO ANGUITA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ERNESTO JAVIER FERNANDEZ ESCUDERO
2. MARIA DOROTEA SANCHEZ MARTIN
3. DANIEL FERNANDEZ SANCHEZ
4. IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ
5. CRISTINA PRIETO SANCHEZ
6. MANUEL GALVEZ RUEDA
7. JULIO REAL AMAYA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
2. DOMINGO FERNÁNDEZ ALONSO (Independiente)
3. GONZALO MATA GABELLA (Independiente)
4. FLORENTINO MARTIN GARRIDO (Independiente)
5. VICTOR FERNÁNDEZ CABALLERO (Independiente)
6. MIGUEL ANGEL ESCALERO BLANCO (Independiente)
7. VANESA PÉREZ CASAS (Independiente)
Suplentes
1. JENIFER GUILLERMO MATA (Independiente)
2. EUGENIO BLANCO FERNÁNDEZ (Independiente)
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SAN VITERO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE TOLA RAMOS
2. AGUSTIN MANZANAS CEREZAL
3. FELISA DEL BUEY GONZALEZ
4. DOMINGO CABALLERO FUENTES
5. CRISTIAN MATIN GARCIA
6. MARIA SOCORRO CALVO FERNANDEZ
7. ALBERTO PEREZ GALVAN
Suplentes
1. ALFREDO VARA MEZQUITA
2. MARIA NATIVIDAD PEREZ GONZALEZ
3. JESUS MANZANAS DEL BUEY
4. SANTIAGO LORENZO GARCIA
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. LAURA VANESA MEZQUITA MEZQUITA
2. RAFAEL CABALLERO ALONSO (Independiente)
3. IVAN SANTIAGO HURTADO
4. JOSE MARTIN GARCIA
5. TERESA FERNANDEZ DEL BUEY
6. FLORENTINO PEREZ FAUNDEZ
7. MARIA AMPARO LORENZO FERNANDEZ
Suplentes
1. MIGUEL ANGEL CANAS FERNANDEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SANTA CLARA DE AVEDILLO
Candidatura núm. 1: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. TERESA LLAMAS PEREZ
2. MANUEL VALCARCEL YEGUAS
3. RICARDO TOME GARCIA
4. FRANCISCA GARCIA AMIGO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PUEBLO.ES (PUES)
Titulares
1. ANTONIO GARCIA GARCIA
2. MARCELINA PECHERO CHAMORRO
3. ANTONIO AMIGO GONZALEZ
4. MARIA DEL CARMEN TOME AMIGO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. CRISTINA REMESAL ESCALERO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. OLIVIA GARCIA TAMARIT
2. ANTONIO LASO AMIGO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SANTA EUFEMIA DEL BARCO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ALBERTO ALFONSO BERNARDEZ
2. MARIA BEGOÑA CRESPO GONZALEZ
3. JOSE MATELLAN MIGUEL
4. MANUEL FIDALGO MAYO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE ANTONIO CALVO FIDALGO
2. ALBA GAGO MIGUEL
3. ROCIO PASTOR RODRIGUEZ
4. CRISTINA MARCOS ESCALERO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MANUEL ARRIERO CRESPO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. RAUL CRESPO BARRIGON
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: TÁBARA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANTONIO JUAREZ NUÑEZ
2. AGUSTIN VILLALÓN BALLESTERO
3. FRANCISCA GUTIERREZ DEL RIO
4. TOMAS DE DIOS CASAS
5. PEDRO VARA MONTESO
6. ANA BELEN FERNANDEZ CAMPO
7. MIGUEL LOZANO GALAN
Suplentes
1. JOSE CASAS CLEMENTE
2. PEDRO MONTESO FERRERO
3. JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERRERO
4. DANIEL BALLESTERO ARIAS
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE RAMOS SAN PRIMITIVO
2. SANTIAGO ANDRES FRESNO
3. MARIA LUISA VILLALON BALLESTERO
4. BEGOÑA MARGARITA ARIAS GALLEGO
5. JUAN MANUEL RODRIGUEZ HUIDOBRO (Independiente)
6. ALICIA HERNANDEZ CASADO
7. JOSE ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ
Suplentes
1. JOSEFA VILLALON MATELLAN
2. PEDRO VEGA ALONSO
3. ALVARO DE LA PRIETA CASADO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: TORREGAMONES
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ANA PANERO BLANCO
2. TOMAS GONZALEZ MATELLANES
3. NATIVIDAD CARNEADO DEL CAMPO
4. ANGEL SANCHEZ ORTIZ
5. ARACELI APARICIO CARBAJO
6. MIRIAM CABALLERO BERROCAL
7. BERNARDO LOPEZ FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JULIO PASCUAL LORENZO
2. ANTONIO MIGUEL ALFONSO CARRASCAL
3. FRANCISCO BARRIOS CARRERO
4. MANUEL ANGEL VILLAR DE SAN ANTONIO
5. JESUS IGLESIAS PRIETO
6. LUIS CARRERO PASCUAL
7. ANTONIO HERNANDEZ PERERIRA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: TORRES DEL CARRIZAL
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. PEDRO DOMINGUEZ GARCIA
2. ROBERTO PRIETO LORENZO
3. ELISA MARTIN ROMERO
4. MARIA ESTER JODRA MIRANDA
5. GERARDO SERRANO PRIETO
6. AGUSTIN VICENTE PASCUAL
7. JOSE IGNACIO GOMEZ GOMEZ
Suplentes
1. LETICIA MIRANDA ARIAS
2. MARIA VICENTE GOMEZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. AURELIO IGLESIAS MORENO
2. FERNANDO ENRIQUEZ VIRGALA
3. MARIA TERESA LLAMAS CONDE
4. BEGOÑA GARCIA AGUADO
5. PEDRO JESUS SANCHEZ DIEZ
6. JAVIER ANGEL JODRA SANCHEZ
7. ROBERTO VECINO CHILLON
Suplentes
1. ANASTASIO PRIETO SANTOS
2. ALBERTO VAZQUEZ DIEGO
3. JOSE ANTONIO VECINO CHILLON
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: TRABAZOS
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JUAN ANTONIO MENDEZ BORGES
2. ESTEBAN PEREZ PEÑA
3. BLAS FERNANDEZ ALONSO
4. LUIS SENANDE FAUNDEZ
5. JOSE VICENTE VICENTE
6. JOSE LUIS MARTIN FERNANDEZ
7. MORAIMA TORRES GARCIA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JAVIER FAUNDEZ DOMINGUEZ
2. MANUEL DOMINGUEZ MENDEZ
3. JOSE ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ
4. BENITA FERNANDEZ DOMINGUEZ
5. ANTONIO SANTIAGO MORAN RIVAS
6. GABRIEL BLANCO RODRIGUEZ
7. MIGUEL TERRON MANIAS
Suplentes
1. DANIEL SESNANDEZ POYO
2. MERCEDES ZURITA SAN JOSE
3. JOSE ANTONIO RAMOS MACHO
4. AUREA VICTORIA DOMINGO DELGADO
5. JOSE ANGEL LEAL PEREZ
6. ALBERTO RATON FERNANDEZ
7. RICARDO TAVARES RUIZ
8. MIGUEL PEREZ TERRON
9. LUIS MARTIN RATON
10. MANUEL LORENZO MARTIAÑEZ
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VADILLO DE LA GUAREÑA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. CARLOS JAVIER MARTIN LOSA
2. AMADOR MENDEZ MARTIN
3. VICTOR DELGADO CABALLERO
4. MARIA DEL CARMEN GARCIA RUIZ
5. ENRIQUE FERNANDEZ MENDEZ
6. RICARDO LUCERO ROMAN
7. JOSE FRANCISCO MARTIN SECO
Suplentes
1. VICTOR TORRADO LOSA
2. DANIEL HERNANDEZ VIRUEGA
3. ALBERTO GALLEGO GONZALEZ
4. JESUS JAVIER FULGENCIO ROMAN
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARIA SONIA GONZALEZ COSME
2. DANIEL IGNACIO GOMEZ CARRO
3. SERGIO DIESTRO MENACHO
4. ANA GLORIA GIRELA MURCIA
5. MARIA ISABEL GONZALEZ BUELGA
6. MARINA ELENA GONZALEZ MARTINEZ
7. CARLOS GONZALEZ PEON
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VALCABADO DEL PAN
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. VALERIANO RODRIGUEZ NIETO
2. HECTOR PASCUAL DE LAS HERAS
3. JOSE LUIS MULAS DIEZ
4. JOSE FRANCISCO MARTIN MARTIN
5. PEDRO LARGO JUAN
6. DAVID PEREZ GONZALEZ
7. FERNANDO RAFAEL PEREZ
Suplentes
1. JOSE RODRIGUEZ MARTIN
2. ANGEL PASCUAL LARGO
3. MIGUEL VIÑUELA RODRIGUEZ
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. JORGE FERNANDEZ RUIZ
2. RUBEN CAMPOS YEGUAS
3. MARIA JESUS MORILLO VIZAN
4. MARIA ALMEIDA LAGO
5. JAVIER TAMAMES PEREZ
6. LUCIA PEREZ ESTEBAN
7. OLGA GONZALEZ CASTELLANO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE JAVIER FERNANDEZ HERRERA
2. ENCARNACION FERNANDEZ SALAZAR
3. FRANCISCO JOSE CONDE CAMBERO
4. ENRIQUE MUÑOZ CAMPO
5. CARLOS MUÑOZ CAMPO
6. DAVID CAMPO CAMPO
7. SANDRA PEREZ FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VALLESA DE LA GUAREÑA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. RAQUEL PORTILLA CASADO
2. FERNANDO PORTILLA HOYOS
3. SILVIA SIERRA GARCIA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. AZUCENA HERNANDEZ NIETO
2. MANUEL LISARDO PIRIZ SILVESTRE
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. CLEMENTE PERAL FURONES
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VEGALATRAVE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIA ISABEL ALVAREZ GENICIO
2. BENAJAMIN REY RODRIGUEZ
3. JUAN ANTONIO LORENZO RATON
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. DANIEL GALAN COSME
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VIDEMALA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. FRANCISCO JOSE RODRIGO VAQUERO
2. GUILLERMO DOMINGUEZ LORENZO
3. OSCAR RAMAJO PRADA
4. MANUEL RAMAJO FERNANDEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. FELIX LOPEZ RODRIGUEZ
2. FRANCISCO LOPEZ RAMAJO
3. VANESA DOMINGUEZ SANCHEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLADEPERA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE MANUEL MATEO LOPEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE IGNACIO ISIDRO ISIDRO
2. JENNIFER NIETO RODRIGUEZ
3. ANTONIO IGLESIAS HUERTOS
4. JORGE ANDRES PASCUAL
5. JOSE ANTONIO DIEGO NIETO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. LUIS MANUEL NIETO IGLESIAS (Independiente)
2. JESUS ANGEL PASCUAL CABEZAS (Independiente)
3. VICTOR IVAN JORGE PINTADO (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLAESCUSA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JUAN CARLOS PRIETO GONZALEZ
2. MARIA NOELIA GONZALEZ MARCOS
3. NOEMI GONZALEZ HERNANDEZ
4. JAVIER PEREZ HERNANDEZ
5. SERGIO DE LA CRUZ RUIZ
6. ANDREA BRENA HERNANDEZ
7. JOSE ANGEL RUIZ CORRALES
Suplentes
1. BEATRIZ HERNANDEZ SANCHEZ
2. VIRGINIA RUIZ BLANCO
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. JOSE MANUEL PEREZ HIDALGO
2. JESUS DIEGO PEREZ GONZALEZ
3. MIGUEL FERNANDEZ GONZALEZ
4. MARIA DEL CARMEN DIEZ GONZALEZ
5. MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
6. DULCE NOMBRE SANCHEZ MARTÍN
7. ENRIQUE LORENZO BLANCO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JUAN MIGUEL COLINO ANDRES
2. SELENE RAMOS DOMINGUEZ
3. MARIA ANGELES OLIVA ZAMORA
4. JAIME HERNANDEZ SANTOS
5. ANTONIO FRANCISCO CASTRONUÑO BRUNO
6. ROBERTO GARCIA MORIS
7. ANA REYES DIAZ MUÑIZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLALAZÁN
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANTONIO HERRER GARCIA
2. CARMELO VAL GARCIA
3. MANUEL PEREZ LEON
4. JUAN MINCHON GONZALEZ
5. LUIS MIGUEL SERRANO LOPEZ
6. IVAN TORRES COSTA
7. ALFONSO MOLERO GUIJO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. VICTOR AVEDILLO PRIETO
2. MARIA ISABEL PERERO LLAMAS
3. ALCIDES MARCOS GARCIA
4. ALFREDO MARTIN RAMOS
5. MARIA INMACULADA VILLAR RODRIGUEZ
6. JOSE MANUEL ALONSO LLAMAS
7. MARCOS ALEJANDRE LAPERAL
Suplentes
1. ESTEBAN ANTONIO MURCIA PERIAÑEZ
2. JULIA PACHO MARTIN
3. MARIA PILAR GIMARE BLAZQUEZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JUAN DEL CANTO SEVILLANO
2. ALVARO RAMOS ALONSO
3. CESAR CALZADA MARGALLO
4. RAQUEL MARTIN PEREZ
5. LORENZO CALZADA HERNANDEZ
6. PABLO PEREZ PALACIOS
7. ENRIQUE RUBEN CASAS MURCIA
Suplentes
1. GONZALO DEL CANTO SEVILLANO
2. MANUEL ALONSO PEREZ
3. FRANCISCO JAVIER CALZADA JUNQUERA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLALCAMPO
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MIGUEL ANGEL MIGUEL MARTIN
2. JOSE AGUSTIN COCO MORETON
3. ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ
4. MARIA RODRIGUEZ BARTOLOME
5. MARCELINO BARROSO NIETO
6. SANDRA ALMENA CONTRA
7. OLGA RAPADO TURUELO
Suplentes
1. LORENA GARZON MIGUEL
2. FLORENTINO RODRIGUEZ GOMEZ
3. DOMINGO SEGOVIA DOMINGUEZ
Candidatura núm. 2: POR ZAMORA (POR ZAMORA)
Titulares
1. VALENTIN CORIA MATEOS
2. MARIA TERESA CODESAL BOLLO
3. SONIA JUAN LORENZO
4. ISIDRO LORENZO DOMINGUEZ
5. MARIA ANGELES TESORO GONZALEZ
6. MANUEL DIEZ SANCHEZ
7. TOMASA DOMINGUEZ MIGUEL
Suplentes
1. DOMINGO PARDAL MANZANAL
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. ERNESTO RÍOS LORENZO
2. FRANCISCO BARTOLOMÉ CALVO
3. FRANCISCO GATO FERNÁNDEZ
4. CARMEN DOMINGUEZ MIGUEL
5. MARÍA DEL PILAR GAGO MORAIS
6. MANUEL GARZÓN DOMINGUEZ
7. ALFONSO BLANCO LARGO
Suplentes
1. ANGEL CALVO LORENZO
2. VICENTE PARDAL MANZANAL
3. JOSÉ LUUIS BOLLO CALVO
Candidatura núm. 4: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MANUEL CONTRA ALONSO
2. JOSE LORENZO MANTECA
3. JUAN PARDAL MANZANAL
4. VINICIO JUAN MARTIN
5. TERESA LORENZO BERROCAL
6. TOMAS CALVO MORIN
7. LUIS CHARRO RODRIGUEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIBEL ESCRIBANO HERNANDEZ
2. MARIA ROCIO LEDESMA SANCHEZ
3. EMILIO HERNANDEZ MARTIN
4. ANA MARIA FRADES HIDALGO
5. ANA BELEN VICENTE MIRANDA
6. VICTOR HERNANDEZ LASO
7. ANTONIO DURAN GARCIA
Suplentes
1. ANA BELEN GARCIA AYUSO
2. ISIDORO LOZANO DEL BRIO
3. MAXIMINO GALLEGO CASADO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. NURIA MARIA DOMINGUEZ VICENTE
2. CLARA ISABEL FAGUNDEZ CAMPO
3. MILAGROS FERNANDEZ ALONSO
4. JUAN RODRGUEZ SERRANO
5. MARIA CARMEN SANCHEZ AGUILILLA UBEDA
6. MARIA GOMEZ SANCHEZ AGUILILLA
7. MARINA SANTAMARIA ROMINGUERA
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLANUEVA DE CAMPEÁN
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ANGELA ALONSO GONZALEZ
2. RAQUEL ADELA HERNANDEZ BORREGO
3. NATALIA LOPEZ AMIGO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE MARIA PRIETO MARCOS
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. INMACULADA LOPEZ VILLAR
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLAR DEL BUEY
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE MARIA NIETO VAQUERO
2. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ
3. TEOFILO MORALEJO BENEITEZ
4. RICARDO MAGARZO FERNANDEZ
5. JOSE MARIA BENEITEZ ALONSO
6. JULIAN MIGUEL TEJADO
7. MARGARITA PEREZ CHICOTE
Suplentes
1. JUAN CARLOS BLANCO REDONDO
2. SANTIAGO ROBLES BENEITEZ
3. CELSO CARRASCAL BLANCO
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. MARGARITA GARCIA MORALEJO
2. MARIA JESUS DOMINGUEZ DOMINGUEZ
3. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ
4. FERNANDO FORMARIZ PORRIS
5. BERNARDO PEREZ TEJADO
6. ANGELICA CONDE GONZALEZ
7. MARINA ALVAREZ LOPEZ
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLARALBO
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE HERNANDEZ GONZALEZ
2. JUAN IGNACIO LOBO SANCHEZ
3. SERGIO BARRIOS MARCOS
4. ISABEL BARRIOS SEBASTIAN
5. JUAN MANUEL CAMPOS RIVERA
6. JUAN MANUEL BRAGADO MOLINA
7. ANA ISABEL SANTOS PEREZ
8. JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ
9. JOSE MANUEL GONZALEZ BLANCO
Suplentes
1. JUAN JOSE BRAGADO ARRIBAS
2. ROSA MARIA ARRIBAS GONZALEZ
Candidatura núm. 2: IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Titulares
1. ANA BELÉN GONZÁLEZ ROGADO
2. JOSÉ ANTONIO ALONSO MURIEL
3. ALFONSO GARCÍA SAN JOSÉ
4. ANTONIO TURRIÓN PÉREZ
5. MARÍA ISABEL PÉREZ DACOSTA
6. MIGUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
7. ESTER MARQUÉS VALDÉS
8. MAURO RODRÍGUEZ GATO
9. MARIANO MARTÍN BOYANO
Suplentes
1. EVA MARÍA PÉREZ HERNÁNDEZ
2. TOMÁS GALLEGO PERERO
3. REBECA MARTÍN REVILLA
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. SANTIAGO LORENZO PELAEZ
2. JUAN RAMON SALUDES ZUÑIGA
3. MANUEL CARRILLO GATO
4. MARIA DEL PILAR GALLEGO ROMAN
5. MARIA ESTHER PELAZ BRAGADO
6. ANDRES DEL TESO LUELMO
7. MARTA MARTIN MANTECA
8. PEDRO RAMON NUÑEZ
9. CARLOS JAVIER RODRIGUEZ BALLESTEROS
Suplentes
1. MIGUEL LUIS BRAGADO
2. ALBERTO FERRON RUBIO
3. IVAN MARQUES PALACIOS
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. LAUDELINA CELIA SANTOS POZA
2. ANA ESTEBAN FRADEJAS (Independiente)
3. DAVID RODRIGUEZ RAMOS (Independiente)
4. JOSÉ ANTONIO JULIAN PELAYO (Independiente)
5. JUAN JOSE RIVERA PELAYO (Independiente)
6. ESPERANZA PEREZ FERNANDEZ (Independiente)
7. MARÍA DE LAS MERCEDES LOBO LIEDO (Independiente)
8. MANUELA MARTÍNEZ LLAMAS (Independiente)
9. YOLANDA SOLA SANTOS (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JOSE LUIS RODRIGO FERNANDO
2. SILVIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ
3. MARGARITA MIFSUT ALVARO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Titulares
1. PAULINO RODRIGO PABLO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. CARLOS FERRERO NUÑEZ
2. MANUEL ANTONIO ALFONSO ALFONSO
3. MARIA LUISA PABLO PABLO
4. MARIA LUISA VELASCO FERNANDO
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLASECO DEL PAN
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. FELIPE CUESTA GONZALEZ
2. ENRIQUE ARGÜELLO LUIS
3. MARIA AMAYA MARCOS MIÑAMBRES
4. LORENZO MARTIN GONZALEZ
5. FILOMENA MARCOS PEDRON
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JUAN JOSE GARCIA SOBABERAS
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VIÑAS DE ALISTE
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. BERNARDO CASADO FERNANDEZ
2. MIGUEL CARBALLES FERNANDEZ
3. BELARMINO CALVO CALVO
4. AGUSTIN DEL PRADO SANTOS
5. FRANCISCO FIDALGO DOMINGUEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. CRISTINA RODRIGUEZ YEGÜAS
Suplentes
Sin candidatos
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ZAMORA
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIA TERESA MARTIN POZO
2. JESUS MARIA PRADA SAAVEDRA
3. ROSA GARCIA ALVAREZ (Independiente)
4. VICTOR LOPEZ DE LA PARTE
5. DAVID ANGEL HERNANDEZ BERNAL
6. MARIA ESPERANZA SAAVEDRA GUTIERREZ
7. ANGEL CARLOS HERRERO LASTRA
8. ANA DIEZ FERNANDEZ
9. EVA VICTORIA ARIZA VARA
10. ANGEL BARBA DIAZ
11. JOSE LUIS PEÑAS RODRIGUEZ
12. PEDRO CONDE DE CASO
13. ANA CONVADONGA CODESAL MARTIN
14. ANTONIO SASTRE GAGO
15. ANA BELEN BAEZ MARIN
16. SERGIO PEREZ MARTIN
17. MARIA BEGOÑA DIEGO DIEGO
18. MARIA SOLEDAD TEMPRANO PEÑIN
19. MARIA EUGENIA MARTIN VASALLO
20. JUAN PEDRO NIETO MORENO
21. ELVIRA PEREZ PELAZ
22. ENRIQUE CALVO SAMPEDRO
23. MARIA DEL ALBA ESTEBAN SAEZ
24. SARA FERNANDEZ JIMENEZ
25. TOMAS GESTOSO MATEY
Suplentes
1. RICARDO HERNAEZ ALVAREZ
2. CARMEN FERNANDEZ GOMEZ
3. LUIS GOMEZ VICENTE
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. ANTIDIO FAGUNDEZ CAMPO
2. MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ LOPEZ
3. JESUS IÑAKI GOMEZ DOMINGUEZ
4. IRENE QUEIPO URBIETA
5. DAVID GAGO RUIZ
6. ANA GARCIA GARCIA
7. EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
8. MARIA CRUZ HERNANDEZ GONZALEZ
9. CARLOS FERNANDEZ HERRERA
10. MONICA SILVA MARTIN
11. DANIEL MARTIN DEVESA
12. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ
13. JORGE SIERRA VELOSO
14. MARIA JOSE DE LA IGLESIA RODRIGUEZ
15. Alberto Rodríguez Yeguas
16. MARIA DEL CARMEN ALEJANDRE RAMOS
17. JOSÉ CAMPO SANTIAGO
18. ROSA MARIA SANCHEZ ALONSO
19. RUBEN JIMENO GARCIA
20. ISABEL HERNANDEZ PRIETO
21. MANUEL ARRIBAS REDONDO
22. FRANCISCA BAZ ALVAREZ
23. JOSE LUIS VICTOR DE DIOS MAILLO
24. MARIA DE LOS ANGELES PALMERO FERNANDEZ
25. ANDRÉS LUIS CALVO
Suplentes
1. EUGENIA FAGUNDEZ VIÑAS
2. ALFONSO ALVAREZ VAQUERO
3. GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ
4. JULIÁN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Candidatura núm. 3: AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)
Titulares
1. MANUEL FUENTES LOPEZ
2. MARIA DEL CARMEN GUIL FERNANDEZ
3. LORENZO DE LOS DOLORES SANTOS VALVERDE
4. MARIA BEGOÑA SANCHEZ GIRALDO
5. MARIO ALEJANDRO PEREDA SALAZAR
6. MARIA CONCEPCIÓN TRUFERO HERVELLA
7. JOSE LUIS HERNANDEZ JUSTEL
8. MARIE CLAIRE MATEOS HATJIIOANNOU
9. IVAN ESTEBAN GARCIA
10. MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ CAMPOS
11. EMILIO MARTIN VELASCO
12. ESTELA MARIA ZAMARREÑO MORENO
13. JOSE MARCOS FERNANDEZ MEDINA
14. MARIA ANGELES CASQUERO MURADAS
15. ADELAIDO OBREGON SAN MIGUEL
16. MARIA ANDREA IBAÑEZ PARDAL
17. JUAN MANUEL MATEOS BERMEJO
18. MARIA JOSEFA SUAREZ BARREIRO
19. DAVID BARRIO PRADA
20. MARIA CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ
21. JOSE LUIS FERRERO GARRIDO
22. MARIA LUISA VERGARA CHILLON
23. ROGELIO NUÑEZ MARTINEZ
24. AMPARO CRESPO NIETO
25. ANA MARIA BRIME FIDALGO
Suplentes
1. MONICA ARRIERO CALVO
2. MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ URRUTIA
3. MARIA DEL CARMEN AGUADO SECO
Candidatura núm. 4: PODEMOS (PODEMOS)
Titulares
1. FERNANDO JOSÉ MARTOS PARRA
2. MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ TOBAL
3. ALEJANDRO RODRÍGUEZ PÉREZ
4. MARÍA TERESA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
5. LUIS RAMOS DE LA TORRE
6. BERNARDA DE LA IGLESIA VICENTE
7. FERNANDO BARRIO ÁLVAREZ
8. CARMEN CUESTA BENAVIDES
9. LUIS FERNANDO DEL CAMPO SÁEZ
10. MARINA BENÉITEZ PRIETO
11. MARINA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
12. JUAN IGNACIO BELTRÁN MATEOS
13. VICENTA PICAZO PINO
14. DOLORES VICTORIA DÍEZ BÉCARES
15. ROBERTO ÓSCAR DÍEZ ÁLVAREZ
16. ARGELINA FERNÁNDEZ LERA
17. RAFAEL PRIETO MARTÍN
18. MARÍA ELENA GUTTIÉRREZ SEBASTIÁN
19. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
20. MARÍA BELÉN ESTEBAN ALONSO
21. ABEL MARTÍN GARCÍA
22. PILAR PÉREZ PASTOR
23. ÁNGEL ARGANDA IGLESIAS
24. MARÍA INMACULADA VALDIVIA PABLO
25. FRANCISCO JAVIER IGLESIAS PELÁEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 5: PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
Titulares
1. FRANCISCO IGLESIAS CARREÑO
2. TERESITA LORETO ALVAREZ PEREZ
3. JOSE MIGUEL TRUFERO BARRIOS
4. JOSEFA GONZALEZ CENTENO
5. EDUARDO RAMOS HERNANDEZ
6. MARIA PAZ FERNANDEZ VILLAR
7. ROBERTO EXPOSITO LARGO
8. EMMA RODRIGUEZ CENTENO
9. JOSE FRANCISCO IGLESIAS BRAGADO
10. TOMASA MARTIN MARTIN
11. JOSE GONZALEZ LUENGO
12. MANUELA IGLESIAS CARREÑO
13. JOAQUIN SAMPEDRO SANCHEZ
14. LUISA PEREZ PASTOR
15. ALONSO SANTIAGO GONZALEZ
16. MARIA ISABEL LOZANO MACIAS
17. PEDRO MARTIN ALONSO
18. MARIA DEL AMPARO LOZANO LOZANO
19. FRANCISCO JAVIER LUCAS ANTONIO BORREGO ALONSO
20. MARIA VICTORIA CALVO HERNANDEZ
21. LUIS CARLOS IGLESIAS SIENRA
22. MARIA TERESA REGUERAS BERMEJO
23. FERNANDO HUELMOS SANCHEZ
24. MARIA BEGOÑA ORTEGA PEREZ
25. FRANCISCO JOSE JAMBRINA GALAN
Suplentes
1. CONCHA GONZALEZ CENTENO
2. MIGUEL ANGEL LOPEZ VALLE
Candidatura núm. 6: IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Titulares
1. FRANCISCO GUARIDO VIÑUELA
2. MIGUEL ÁNGEL VIÑAS GARCÍA
3. LAURA DOMNINA RIVERA CARNICERO
4. MARÍA EUGENIA CABEZAS CARRERAS
5. MANUEL ALESANDER ALONSO ESCRIBANO
6. ROMUALDO FERNÁNDEZ GÓMEZ
7. CHRISTOPH KARL ALBERT KASPAR STRIEDER
8. MARÍA CONCEPCIÓN ROSALES DE MIGUEL
9. MARÍA INMACULADA LUCAS BARAJA
10. SERGIO LÓPEZ GARCÍA
11. DIEGO BERNARDO ROSAS
12. PABLO NOVO ESPIÑEIRA
13. MARÍA DEL CARMEN TURIEL GAGO
14. DAVID VIÑAS GARCÍA
15. MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ MODROÑO
16. MARÍA MERCEDES RIVERA VIÑAS
17. JAVIER NOVO ESPIÑEIRA
18. VIRGINIA VALDÉS RODRÍGUEZ
19. FRANCISCO JAVIER MARTÍN BARRIOS
20. MARÍA JOSÉ ESTEBAN RODRÍGUEZ
21. MARÍA CONCEPCIÓN OJEA RODRÍGUEZ
22. MARÍA BECARES MARTÍN
23. SERGIO ALEJANDRO PEREYRA CHARRAS
24. LUIS POSADO DOMÍNGUEZ
25. JOSÉ ALMAGRO NISA
Suplentes
1. MARINA VALDÉS RODRÍGUEZ
2. MARCELINO ISIDORO MARTÍN BARRIOS
3. JONATAN DE ANTA PÉREZ
Candidatura núm. 7: VOX (VOX)
Titulares
1. CARLOS JAVIER PEREZ BAZ
2. JAVIER FERNANDEZ RIVAS
3. SUSANA SANCHEZ ALONSO
4. MIGUEL BARRIOS RAMOS
5. MARIA LUZ VAQUERO PLANELLAS
6. ANGEL GUTIERREZ HERNANDO
7. FERNANDO LOZANO EGIDO
8. RAFAEL LUIS OÑATE REGOJO
9. NEREA GONZALEZ BEJARANO
10. ELENA MAYOR FERNANDEZ
11. RICARDO DE LA IGLESIA LOPEZ
12. MANUEL COLINO ARES
13. ANTONIA SAN SEGUNDO MALDONADO
14. MARGARITA VEGA MORENO
15. MARCELINO ALONSO ALVAREZ
16. MARIA DEL MAR BLANCO RODRIGUEZ
17. MANUEL LAGO PEDRUELO
18. PAULA DOMINGUEZ VILLACORTA
19. DAVID MANSO GARROTE
20. JORGE POLO HERNANDEZ
21. ZURIÑE CARRERA FERNANDEZ
22. JUDIT HERRERO SUAREZ
23. MARCO ANTONIO PASCUAL MANIEGA
24. INMACULADA BENITEZ GUTIERREZ
25. FRANCISCO JAVIER ALCINA RODRIGUEZ SAN LEON
Suplentes
1. JONATAN FRANCISCO MIRANDA ESTEBAN
2. RAMON COOMONTE JUSTEL
3. MARIA DEL TRANSITO DEL RIO PRIETO
Candidatura núm. 8: UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
Titulares
1. GUSTAVO ADOLFO RUBIO PEREZ
2. MARÍA NURIA PABLOS MARTÍN
3. FRANCISCO ALFONSO MARTINEZ MARTIN
4. MANUEL VICENTE BOYANO
5. ESTHER REFOYO AGUIAR
6. FERNANDO ANTONIO YEGUAS GARRIDO
7. ANTONIO HERNANDEZ PEREZ
8. RUBEN PEREZ FERNANDEZ
9. MARIA ASUNCION MARTIN SANTILLANA
10. MARIA DEL SAGRARIO GOMEZ VASALLO
11. ANA MARIA ESTEBAN VARA
12. ANARBELLA ALONSO RODRIGUEZ
13. PEDRO MORAN GONZALEZ
14. JOSE LUIS DE LA CALLE ESTEBAN
15. ALVARO ALVAREZ DOMINGUEZ
16. NATALIA BLANCO MARTINEZ
17. MARIA MAGDALENA ESTUPIÑAN CEDEÑO
18. CARLOS JULIAN DE VEGA
19. AURORA ILLAN YEGUAS
20. CARLOS JOSE MARIA MARTIN TEMPRANO
21. MARIA DE LOS ANGELES RIVERA MARTIN
22. AMADA JOSEFA MARTINEZ MORA
23. ANA BELEN GARCIA RIVERA
24. JOSE YEGUAS CASAS
25. ROBERTO YEGUAS ILLAN
Suplentes
1. JUDIT MARTIN MARTIN
2. MARIA ISABEL HERRERO ALONSO
3. EMILIANA ESTEBAN DELGADO
Candidatura núm. 9: POR ZAMORA (POR ZAMORA)
Titulares
1. ANGEL MACIAS SALVADOR
2. LUIS FELIPE DELGADO DE CASTRO
3. ESTIBALIZ DE FRIAS MADERO
4. NURIA JOSE CORNEJO MARTIN
5. TOMAS LUIS FERNANDEZ MORO
6. MARIA ISABEL CURIEL TURIEL
7. SARA MARTIN ALONSO
8. ANTONINO CAMPESINO TEMPRANO
9. JOSE CARLOS RAMOS MARTIN
10. ISABEL CAMPOS RODRIGUEZ
11. IGNACIO CORREA VAREZ
12. CELIA FERNANDEZ ROMAN
13. JOSE MARIA MIRA DE CABO
14. MARIA ELENA DE DIOS PEÑIN
15. CARMEN SUTIL HERNANDEZ
16. ESTIBALIZ SANTIAGO COLINA
17. CARMEN RAMOS PRIETO
18. LUIS JUAN CASADO
19. JOSE MARIA PAYO SANCHEZ
20. JUAN MARIA MURADAS MARTIN
21. ROSA MARIA DOMINGUEZ HERNANDEZ
22. CARLOS VIDAL CARRACEDO
23. MARIA DE LA O MARTIN CASTAÑO
24. JUAN ROBERTO GOMEZ CALLES
25. DELFIN RODRIGUEZ LOPEZ
Suplentes
1. ANA MARIA RIESCO MARTINEZ
Candidatura núm. 10: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. FRANCISCO JOSÉ REQUEJO RODRÍGUEZ
2. MARÍA CRUZ LUCAS CRESPO (Independiente)
3. ELOY ALEJANDRO TOMÉ GONZÁLEZ
4. PABLO AMIGO GONZÁLEZ
5. MARÍA BEGOÑA GARROTE CRESPO
6. LUÍS MARTÍN MARTÍN
7. ANITA FERNANDEZ CRESPO (Independiente)
8. SERGIO COLINO MARTÍNEZ
9. MIGUEL ÁNGEL VEGAS SOTO (Independiente)
10. ELIXABET PEÑA MARTÍN
11. CARMEN RODRÍGUEZ VECINO
12. ALFONSO JOAQUÍN MARTÍN CARRETERO
13. CRISTINA DE LA IGLESIA CALLEJA (Independiente)
14. JOSE MANUEL ANTÓN DEZA
15. GLORIA MARÍA MARINO GUZMÁN (Independiente)
16. JOSE ANTONIO BARTOLOMÉ CACHÓN
17. ANA CRISTINA GONZÁLEZ BRINGAS (Independiente)
18. MIGUEL JAVIER SÁNCHEZ VALLE
19. MARÍA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ ÁLVAREZ
20. INDALECIO ÁLVAREZ GUTIÉRREZ
21. LAURA OLIVEIRA BOYA
22. JOSÉ MARTÍN PEÑOS SECO
23. MARÍA LUISA PEREZ CAVERO (Independiente)
24. JOSÉ LUÍS TOMÉ BERMÚDEZ
25. ANÍBAL LORENZO DEL POZO FER
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