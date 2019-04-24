Elecciones en Zamora | Consulta las diez candidaturas presentadas en Zamora para las Cortes

Los zamoranos elegirán a sus representantes autonómicos en las elecciones del 26M. Estas son las listas de los diferentes partidos entre las que podrán elegir los votantes.
1 ANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
2 JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO
3 MARÍA INMACULADA GARCÍA RIOJA
4 CARLOS FERNÁNDEZ HERRERA
5 ANA BELÉN ARIZA LUCAS
6 DANIEL PASCUAL GARCÍA
7 RAQUEL PORTILLA CASADO
Suplentes
JULIO HUESO ROJO
ARÁNZAZU MARTÍN MARTÍNEZ
CONSTANTINO PALAZUELO MARTÍN
1 LORENA HERNÁNDEZ GARAVÍS
2 ALEJANDRO RODRÍGUEZ PÉREZ
3 BERNARDA DE LA IGLESIA VICENTE
4 FERNANDO BARRIO ÁLVAREZ
5 MARÍA DEL OLVIDO PÉREZ SANTOS
6 ISABEL REGUILÓN FERNÁNDEZ
7 ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Suplentes
LUIS RAMOS DE LA TORRE
MARÍA BELÉN ESTEBAN ALONSO
JUAN IGNACIO BELTRÁN MATEOS
1 JOSÉ MIGUEL TRUFERO BARRIOS
2 MARÍA PAZ FERNÁNDEZ VILLAR
3 MANUELA IGLESIAS CARREÑO
4 MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VALLE
5 TERESITA LORETO ÁLVAREZ PÉREZ
6 JOAQUÍN SAMPEDRO SÁNCHEZ
7 MARÍA ISABEL LORENZO MACÍAS
Suplentes
JOSÉ FRANCISCO IGLESIAS BRAGADO
CONCHA GONZÁLEZ CENTENO
PEDRO MARTÍN ALONSO
MARÍA BEGOÑA ORTEGA PÉREZ
ROBERTO EXPÓSITO LARGO
1 ANA BELÉN GONZÁLEZ ROGADO
2 JESÚS NIETO MAYO
3 MERCEDES REAL ZARCO
4 MANUEL ALESANDER ALONSO ESCRIBANO
5 AINHOA SANTANDER GUTIÉRREZ
6 FRANCISCO JAVIER COCO DOMÍNGUEZ
7 MARÍA ISABEL GARCÍA MURIEL
Suplentes
FRANCISCO ARCOS RODRÍGUEZ
MARÍA CONCEPCIÓN ROSALES DE MIGUEL
JESÚS DE LA IGLESIA MATOS
1 FRANCISCO JAVIER ALCINA RODRÍGUEZ-SAN LEÓN
2 FRANCISCO JAVIER SAN SEGUNDO MALDONADO
3 INMACULADA BENÍTEZ GUTIÉRREZ
4 SUSANA SÁNCHEZ ALONSO
5 MARÍA DEL CARMEN CASAS MATEOS
6 MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
7 FERNANDO LOZANO EGIDO
Suplentes
BALTASAR JOSÉ MARÍA MIGUÉLEZ RODRÍGUEZ
ELENA MAYOR FERNÁNDEZ
RAÚL GÓMEZ JAMBRINA
1 LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ
2 OSCAR REGUERA ACEVEDO
JOSÉ ALBERTO CASTRO CAÑIBANO
4 JUAN EMILIO JOAQUÍN DUO TORRADO
5 NATALIA UCERO PÉREZ
6 MARÍA MANUELA CRESPO CALLES
7 LORENZO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
Suplentes
JUAN MANUEL PEDRÓN ALFONSO
AMARANTA RATÓN FRESNO
MARÍA ASUNCIÓN MARTÍN ÁLVAREZ
1 JOSÉ MARTÍN PÉREZ
2 MARÍA ISABEL PERERO LLAMAS
3 MANUEL FUENTES LÓPEZ
4 ELSINA FERNÁNDEZ GARCÍA
5 JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ
6 MARÍA BEGOÑA SÁNCHEZ GIRALDO
7 RUBEN CAMPOS YEGUAS
Suplentes
ANTONIO MARCOS CIDÓN
MARTA VIDENTE DOMÍNGUEZ
ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ GARCÍA
1 CAROLINA DOS SANTOS SÁNCHEZ
2 MELISA REVIDIEGO DEL ESTAL
3 ENRIQUE MARTÍN RODRÍGUEZ
4 EVA FUENTE FERNÁNDEZ
5 RAMÓN GONZÁLEZ CIMADEVILLA
6 LUIS MIGUEL DEL RÍO ARCONADA
7 MARÍA ARÁNZAZU ÁLVAREZ PASTOR
Suplentes
AGUSTÍN HERNÁNDEZ ARAUJO
Doña MARÍA TERESA MARTÍN ANTÓN
Doña ANA BEATRIZ ASENSIO HIDALGO
1 ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ
2 MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ PABLOS
3 IGNACIO MORÁN RUBIO
4 MANUEL HERRERO ALONSO
5 MARÍA MAGDALENA ESTUPIÑÁN CEDERO
6 ESTHER REFOYO AGUIAR
7 FERNANDO ANTONIO YEGUAS GARRIDO
Suplentes
MANUEL VICENTE BOYANO
ANA MARÍA ESTEBAN VARA
PEDRO MORÁN GONZÁLEZ
1 MARÍA TERESA GAGO LÓPEZ
2 ELOY ALEJANDRO TOMÉ GONZÁLEZ
3 RAQUEL CARRASCAL RODRÍGUEZ
4 MIGUEL JAVIER SÁNCHEZ VALLE
5 ROCÍO FERRERO PRIETO
6 SERGIO COLINO MARTÍNEZ
7 PATRICIA MIGUEL GÓMEZ
Suplentes
CARMEN RODRÍGUEZ VECINO
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