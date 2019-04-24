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Elecciones en Zamora | Consulta las diez candidaturas presentadas en Zamora para las Cortes

Estas son las opciones entre las que tendrán que elegir los zamoranos el 26 de mayo para la cámara autonómica

24.04.2019 | 13:29
Elecciones en Zamora | Consulta las diez candidaturas presentadas en Zamora para las Cortes
Elecciones en Zamora | Consulta las diez candidaturas presentadas en Zamora para las Cortes

Los zamoranos elegirán a sus representantes autonómicos en las elecciones del 26M. Estas son las listas de los diferentes partidos entre las que podrán elegir los votantes.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)


1 ANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

2 JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO

3 MARÍA INMACULADA GARCÍA RIOJA

4 CARLOS FERNÁNDEZ HERRERA

5 ANA BELÉN ARIZA LUCAS

6 DANIEL PASCUAL GARCÍA

7 RAQUEL PORTILLA CASADO

Suplentes

JULIO HUESO ROJO

ARÁNZAZU MARTÍN MARTÍNEZ

CONSTANTINO PALAZUELO MARTÍN

PODEMOS-EQUO (PODEMOS-EQUO)


1 LORENA HERNÁNDEZ GARAVÍS

2 ALEJANDRO RODRÍGUEZ PÉREZ

3 BERNARDA DE LA IGLESIA VICENTE

4 FERNANDO BARRIO ÁLVAREZ

5 MARÍA DEL OLVIDO PÉREZ SANTOS

6 ISABEL REGUILÓN FERNÁNDEZ

7 ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Suplentes

LUIS RAMOS DE LA TORRE

MARÍA BELÉN ESTEBAN ALONSO

JUAN IGNACIO BELTRÁN MATEOS

 PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS (PREPAL)


1 JOSÉ MIGUEL TRUFERO BARRIOS

2 MARÍA PAZ FERNÁNDEZ VILLAR

3 MANUELA IGLESIAS CARREÑO

4 MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VALLE

5 TERESITA LORETO ÁLVAREZ PÉREZ

6 JOAQUÍN SAMPEDRO SÁNCHEZ

7 MARÍA ISABEL LORENZO MACÍAS

Suplentes

JOSÉ FRANCISCO IGLESIAS BRAGADO

CONCHA GONZÁLEZ CENTENO

PEDRO MARTÍN ALONSO

MARÍA BEGOÑA ORTEGA PÉREZ

ROBERTO EXPÓSITO LARGO

IZQUIERDA UNIDA-ANTICAPITALISTAS CyL-PARTIDO CASTELLANO TIERRA COMUNERA-ALTER: EN MARCHA CyL
(IU-ANTICAPITALISTAS-PCAS-TC-ALTER)


1 ANA BELÉN GONZÁLEZ ROGADO

2 JESÚS NIETO MAYO

3 MERCEDES REAL ZARCO

4 MANUEL ALESANDER ALONSO ESCRIBANO

5 AINHOA SANTANDER GUTIÉRREZ

6 FRANCISCO JAVIER COCO DOMÍNGUEZ

7 MARÍA ISABEL GARCÍA MURIEL

Suplentes

 FRANCISCO ARCOS RODRÍGUEZ

MARÍA CONCEPCIÓN ROSALES DE MIGUEL

 JESÚS DE LA IGLESIA MATOS

VOX (VOX)


1 FRANCISCO JAVIER ALCINA RODRÍGUEZ-SAN LEÓN

2 FRANCISCO JAVIER SAN SEGUNDO MALDONADO

3 INMACULADA BENÍTEZ GUTIÉRREZ

4 SUSANA SÁNCHEZ ALONSO

5 MARÍA DEL CARMEN CASAS MATEOS

6 MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

7 FERNANDO LOZANO EGIDO

Suplentes

BALTASAR JOSÉ MARÍA MIGUÉLEZ RODRÍGUEZ

ELENA MAYOR FERNÁNDEZ

 RAÚL GÓMEZ JAMBRINA


 PARTIDO POPULAR (PP)


1 LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

2 OSCAR REGUERA ACEVEDO

JOSÉ ALBERTO CASTRO CAÑIBANO

4 JUAN EMILIO JOAQUÍN DUO TORRADO

5 NATALIA UCERO PÉREZ

6 MARÍA MANUELA CRESPO CALLES

7 LORENZO JIMÉNEZ MARTÍNEZ

Suplentes

JUAN MANUEL PEDRÓN ALFONSO

AMARANTA RATÓN FRESNO
 
MARÍA ASUNCIÓN MARTÍN ÁLVAREZ

AHORA DECIDE (AHORA DECIDE)


1 JOSÉ MARTÍN PÉREZ

2 MARÍA ISABEL PERERO LLAMAS

3 MANUEL FUENTES LÓPEZ

4 ELSINA FERNÁNDEZ GARCÍA

5 JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ

6 MARÍA BEGOÑA SÁNCHEZ GIRALDO

7 RUBEN CAMPOS YEGUAS

Suplentes

ANTONIO MARCOS CIDÓN

MARTA VIDENTE DOMÍNGUEZ

ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ GARCÍA

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)


1 CAROLINA DOS SANTOS SÁNCHEZ

2 MELISA REVIDIEGO DEL ESTAL

3 ENRIQUE MARTÍN RODRÍGUEZ

4 EVA FUENTE FERNÁNDEZ

5 RAMÓN GONZÁLEZ CIMADEVILLA

6 LUIS MIGUEL DEL RÍO ARCONADA

7 MARÍA ARÁNZAZU ÁLVAREZ PASTOR

Suplentes

AGUSTÍN HERNÁNDEZ ARAUJO

Doña MARÍA TERESA MARTÍN ANTÓN

Doña ANA BEATRIZ ASENSIO HIDALGO

UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS (UPL)


1 ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ

2 MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ PABLOS

3 IGNACIO MORÁN RUBIO

4 MANUEL HERRERO ALONSO

5 MARÍA MAGDALENA ESTUPIÑÁN CEDERO

6 ESTHER REFOYO AGUIAR

7 FERNANDO ANTONIO YEGUAS GARRIDO

Suplentes

MANUEL VICENTE BOYANO

 ANA MARÍA ESTEBAN VARA

PEDRO MORÁN GONZÁLEZ

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)


1 MARÍA TERESA GAGO LÓPEZ

2 ELOY ALEJANDRO TOMÉ GONZÁLEZ

3 RAQUEL CARRASCAL RODRÍGUEZ

4 MIGUEL JAVIER SÁNCHEZ VALLE

5 ROCÍO FERRERO PRIETO

6 SERGIO COLINO MARTÍNEZ

7 PATRICIA MIGUEL GÓMEZ

Suplentes

 CARMEN RODRÍGUEZ VECINO
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