Elecciones generales | Cara a cara entre Alejandro Rodríguez (Unidas Podemos) y José Antonio Bartolomé (Ciudadanos)

Los candidatos de los cuatro principales partidos, PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, se someterán a un test de campaña. Cada día, hasta el próximo viernes, este periódico publicará un cara a cara entre contendientes que responderán a las mismas preguntas.

Alejandro Rodríguez | Candidato de Unidas Podemos al Congreso

"Somos el partido que defiende el mundo rural con el corazón y de verdad"

1. ¿Por qué debería su partido tener un representante en el Congreso de Zamora?

Los electores deben votar para que Unidas Podemos tenga representantes en el Congreso de los Diputados porque somos el partido que defiende de verdad el mundo rural. Lo hacemos con corazón y con cariño, y llevaremos esa postura a las instituciones nacionales.

2. ¿Qué línea roja no cruzaría nunca?

Es difícil lo de establecer líneas rojas, pero no estaría dispuesto a votar a favor de ninguna medida que estuviera en contra de los intereses de la provincia o de los zamoranos. Eso jamás lo apoyaría.

3. ¿Cuál es el punto más importante del programa de su organización para Zamora?

En nuestro programa, los puntos más importantes tienen que ver con las ayudas a la gente. Asuntos relacionados con la despoblación y con la defensa de los servicios públicos, como la sanidad, la educación o el transporte, que son los temas que pueden ayudar a que las personas vivan mejor, especialmente en el mundo rural.

4. Los dos nuevos partidos acuden sin cadidatas en las generales a nivel nacional en esta circinscripción. ¿Por qué?

No hay ningún motivo especial, ni ninguna situación rara más allá de que ha surgido así. Nosotros tenemos una buena candidata autonómica y un gran equipo de mujeres.

5. Dígame un defecto y una virtud del proyecto de su rival político

Para mí, su principal defecto es que apuestan más por lo privado que por lo público, y eso es algo que yo no puedo compartir. Por otro lado, aunque sea desde una perspectiva diferente a la mía, diría que su mayor virtud es que también quieren cambiar las cosas.

José Antonio Bartolomé | Candidato de Ciudadanos al Congreso

"El voto a nuestro proyecto es el que sirve para favorecer la igualdad real"

1. ¿Por qué debería su partido tener un representante en el Congreso de Zamora?

Los zamoranos deben elegir a los re-presentantes de Ciudadanos porque so-mos el único voto útil para cambiar lascosas. Nuestro partido es el que promue-ve la igualdad real entre las personas,apuesta por los servicios y está en condi-ciones de romper el bipartidismo.

2. ¿Qué línea roja no cruzaría nunca?

Para mí, ahora mismo, es una línearoja el pacto impensable con Pedro Sánchez, y también apoyar medidas que puedan suponer una ruptura de la unidad de España.

3. ¿Cuál es el punto más importante del programa de su organización para Zamora?

Dentro del programa de Ciudadanosdestacan todas las medidas que tienenque ver con la lucha contra la despoblación. Defendemos que la gente que viveen los pueblos de la provincia tiene quetener los mismos derechos que quienesresiden en las capitales, y eso es esencial. También apostamos por que la gente que quiera volver a su tierra pueda hacerlo.

4. Los dos nuevos partidos acuden sin cadidatas en las generales a nivel nacional en esta circinscripción. ¿Por qué?

Eso en realidad no es así porque nosotros llevamos, como cabeza de lista al Senado, a una mujer que se llama Laudelina Santos, y que es una gran candidataque está muy preparada.

5. Dígame un defecto y una virtud del proyecto de su rival político

A mí no me gusta opinar sobre lo quehacen otros partidos y creo que no mecorresponde hacerlo en este caso. Aun así diré que el proyecto de Unidas Podemos no coincide en nada con el de Ciudadanos.