Tudanca pide a los ciudadanos que voten para evitar un Gobierno "de la derecha y la ultraderecha"

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, reclamó a los ciudadanos "que quieran un Gobierno progresista" que vayan a votar para evitar el pacto entre "la derecha y la ultraderecha". El responsable socialista ha realizado estas declaraciones tras acudir al final de la procesión de este domingo, que ha puesto punto final a la Semana Santa de Zamora.

Tudanca ha valorado también las numerosas encuestas publicadas en el último domingo previo a los comicios. "Nos ayudan a mirar con optimismo la última semana", ha reconocido el responsable socialista, que ha pedido a la gente que "no se confíe" para que no se repita la situación de Andalucía.

En ese sentido, el líder regional del PSOE ha subrayado la importancia de encarar "un futuro decisivo" y de hacer las cosas "un poco mejor desde las instituciones" para mejorar situaciones como las que viven muchas localidades del medio rural.