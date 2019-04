Diseño pieza a pieza

Ha logrado el sueño de muchos: conseguir que su pasión se convierta en su negocio. Los bolsos de la zamorana Paloma Hernández Tamame fueron un auténtico furor las pasadas navidades y, aunque reconoce que todavía le queda mucho camino por recorrer, lo cierto es que ha logrado dar unas buenas zancadas hacia su objetivo final desde que se decidió a lanzar su propia marca de bolsos, Bag&Block el pasado mes de septiembre, a base de piezas de juegos de construcción.

"En 2006 hice mi primer bolso con piezas de Lego, pero era durísimo. Sin embargo, la gente por la calle ya se interesaba por él y me preguntaba", recuerda. De hecho, sus amigos la conocían por aquel entonces por confeccionar bolsos con cualquier material que cayera en sus manos, desde botellas de plástico hasta las antiguas pesetas. Pero insistió en aquel primero y fue "perfeccionando" la técnica, hasta lograr piezas más flexibles y, sobre todo, reducir el tiempo de producción de cada uno, que pasó de las cuarenta largas horas iniciales a tan solo cinco.

China se cruzó entonces en su camino y por motivos laborales emigró al este. Después de ocho años allí, y dirigiendo un equipo de 36 personas en una empresa, se dio cuenta de que ya no tenía más que aprender allí y optó por un cambio en su vida. "Ese camino ya no me estaba llevando a ninguna parte, así que me decidí a cambiar de trabajo", resume. Como el sueño de dedicarse profesionalmente a diseñar bolsos seguía latente, vio que era el momento de intentarlo. "Era ahora o nunca. Tenía unos ahorros y terminé de darle una última vuelta de tuerca. Vi que donde era más sencillo montarlo era en Zamora, porque conozco la ley, tengo espacio y estás dentro de Europa, así que podría llegar más fácilmente a los clientes", argumenta.

En septiembre ponía en marcha Bag&Block con una colección de bolsos de distintos diseños y colores que, además, se conforman también con piezas de construcción con las que adornarlos, pudiendo customizar cada cliente el bolso a su gusto, con diferentes dibujos en el exterior. "En diciembre he tenido lo que era mi sueño tan solo cuatro meses antes", asegura, satisfecha de que a la gente le haya gustado su propuesta, ya que sus diseños se han vendido muy bien en la época navideña.

"Estamos teniendo clientes en Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Huelva o Sevilla", enumera como ejemplos. También los bolsos de marca zamorana han cruzado la frontera y viajado a otros países como Portugal, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia e incluso China, donde ha dejado un buen puñado de amigos y admiradores de su proyecto.

El factor social de Bag&Block es algo reseñable también, puesto que la mano de obra utilizada son trabajadores del Centro Especial de Empleo Artmo Bene, de la Fundación Intras. "Esta actividad está funcionando muy bien, para realizar cada bolso, se colocan los bloques sobre moldes que posteriormente atraviesan con hilos confeccionando una estructura resistente pero flexible y dando como resultado unos bolsos más ligeros que los habituales de piel". Los trabajadores del centro (sin olvidar que son personas con discapacidad) realizan la producción en cadena y al realizarla, desarrollan la psicomotricidad, la comunicación y otras habilidades con lo que se mejoran las relaciones sociales y el trabajo en equipo.

Al tratarse de un producto que se vende a través de Internet (www.bagandblock.com) es complicado realizar un perfil del usuario, pero Paloma asegura que allí donde llega, llama la atención. "Los clientes me dicen que muchos les preguntan por la calle dónde lo han comprado y además, como se puede customizar, es como si tuvieran varios bolsos en uno", valora. También tiene mucho que agradecer a las redes sociales, que le han ayudado a promocionar su producto, como Marián García, la famosa Boticaria García, o Sandra Maíllo, autora del blog "Mil maneras de vestir", que han mostrado muchos de sus bolsos en sus perfiles.

Ni mucho menos considera que ha llegado a la cima en el negocio y, tras el espaldarazo de las navidades, la zamorana se encuentra ahora inmersa en abrir el campo de acción, buscando desde subvenciones para expandir el negocio hasta tiendas en las que poder vender en un lugar físico sus creaciones. "También estamos trabajando en desarrollar una aplicación informática en la que el cliente pueda ver cómo queda el bolso con diferentes diseños y decoraciones, ver todas las combinaciones posibles", adelanta.