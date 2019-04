El cierre de Correos ayer, sin avisar, impide votar a zamoranos antes del 28-A

El cierre sin previo anuncio de Correos en Zamora capital ha dejado a las puertas de votar a decenas de electores que acudieron ayer con puntualidad británica a las 9.30 horas dado que la página web anunciaba el fin de horario a las 13.00 horas, como un sábado normal a la sede de la calle de Jiménez de Quesada. Tras varios minutos de espera, sin ningún cartel que anunciara el inesperado cambio de horario, fue un operario de paquetería quien, al ver la cola formada ante la sede, se acercó para preguntar a los ciudadanos qué hacían allí. De inmediato, les indicó que se había informado y se cerraba al público todo el día porque habían abierto el Jueves Santo hasta las 22.00 horas.

La decisión de no abrir en Sábado Santo fue tomada sin anunciarlo debidamente para que los usuarios pudieran acudir antes de esa fecha, denuncia una joven indignada, cuyo trabajo esporádico en Berlín le obligó a pedir el voto por correo y aprovechar las vacaciones de Semana Santa para ejercer su derecho a sufragio, cuya documentación aún le llegó al domicilio de Zamora la semana pasada. "Ahora no podré votar porque hoy, domingo, salgo para Alemania y no me da tiempo. ¿Cómo se me va a reparar?", se pregunta, "se ha limitado mi derecho al voto". Aunque se fue a la sede central de la calle de Santa Clara, las puertas se hallaban también cerradas y sin ningún cartel que advirtiera de la variación de la atención al público. El enfado de la zamorana fue en aumento cuando entró en Internet y comprobó que el horario del Sábado Santo se mantenía de 9.30 a 13.00 horas. Llamó por teléfono al departamento de atención al cliente a Madrid y "me dijeron que las oficinas de Zamora aparecían entre las sedes que mantenían esos horarios ayer".

La joven, empeñada en dejar su opción para el Gobierno del país en Correos en "unas elecciones tan decisivas" antes de abandonar la provincia, acudió a la Junta Electoral de Zona, donde la respuesta fue que "no tienen competencias en esa materia". Parecida respuesta obtuvo de la Subdelegación del Gobierno en Zamora. A las 12.30 horas de ayer volvió a llamar a la central de Correos, a esa hora, treinta minutos antes de que concluyera el horario de apertura oficial, le confirmaron que "solo han abierto oficinas en centros comerciales y en algunas sedes".

Tiene la opción de presentar su reclamación en la página web de la entidad, "pero los votos tienen que estar en Zamora tres días antes del 28 de abril", el día de la cita electoral, lo que le hace presagiar que sus protestas se estrallarán contra un muro y que su voto no acabará en la urna. "Me quedo sin poder votar. ¿Ahora a dónde reclamo yo?", concluye. Como ella, muchos casos. Ayer, "a las 11.50 horas, seguía llegando gente a Correos" para tratar de cumplir con su deber ciudadano, agrega.