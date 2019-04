"Las autovías lo machacan todo"

"No se molesten en buscar soluciones, porque esto no tiene arreglo". Tomás del Barrio es un agricultor jubilado que cruza tranquilamente la carretera N-630 a su paso por Santovenia del Esla. Hace tan solo cuatro años, lo que Tomás acaba de hacer hubiera sido un atentado contra la seguridad vial debido a la intensidad del tráfico en el único tramo donde no existía la autovía entre Gijón y Sevilla. Pero la apertura de la A-66 se lo llevó todo. Hasta los coches. "Nos ha machacado", le explica Del Barrio a Isabel Blanco, candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados.

Isabel Blanco intenta convencer a Tomás del Barrio de que siempre se puede hacer algo por mejorar su vida, pero él ya no quiere promesas y prosigue su camino. La candidata, también. Junto a la carretera se encuentra el Bar-Restaurante Esla, propiedad de Minervino Furones. "¿Entonces esto cómo es? ¿Lleváis los problemas a Madrid, allí los arregláis y nos traéis la solución?", ironiza. "Yo hablo con cualquiera, pero soy un poco abertzale", le dice entre risas a la aspirante.

Cuenta Minervino que hace no mucho el pueblo tenía gente y la carretera le traía clientes. Ahora, ni una cosa ni la otra. "El mundo rural se nos muere", dice el hostelero. "Nosotros conocemos el mundo rural y apostamos por sacarlo adelante", le contesta Blanco. "Fíjese que ya hemos hecho muchas cosas. Yo vengo de la Junta y hemos conseguido que las escuelas rurales puedan estar abiertas con cuatro e incluso tres niños", añade. "Aquí nos hicieron las escuelas nuevas y las tuvimos que cerrar al año siguiente", se queja Furones.

El desarrollo en la comarca de Benavente y Los Valles es complicado. La industria se concentra en Benavente y no son pocos los habitantes de los pueblos de la contorna que han optado por establecerse allí. Ya nadie quiere las tierras. "También es verdad que hay mucho vago que no quiere doblar el lomo", comenta Furones. Isabel Blanco explica que debe producirse un cambio de mentalidad y que en eso está el Partido Popular. "Yo soy de una generación en la que había que ir a la universidad sí o sí. Ahora, queremos trabajar en ofrecer una Formación Profesional fuerte y relacionada con las posibilidades de cada territorio. En Zamora, que se centre en la industria agroalimentaria", explica a un parroquiano que está sentado fuera del bar.

La palabra "macrogranja" se repite mucho en el entorno de Santovenia después de que varias empresas hayan querido instalarse en pueblos de la zona. "No estamos en contra, pero que se haga bien", dice el hostelero. "Si nos ponen la granja y nos traen la mierda, que dejen también aquí la planta de transformación y la comercialización para generar trabajo", añade. Isabel Blanco asegura que la cuestión de "cerrar el círculo" le ha acompañado en sus primeros días de campaña. "Tenemos que hacer algo para que así sea", reconoce la candidata.

A la salida del bar, Isabel Blanco se encuentra con dos paisanos. Lauren, que fue alcalde de Santovenia durante doce años, y Fonso, que también estuvo varios cursos de concejal en la vecina Bretó. Ambos, por el Partido Popular. Hablan de la última encuesta del CIS y ninguno de los tres se la cree. Y también comentan la situación de los jóvenes y por qué se tienen que marchar del pueblo. La candidata cree saber por dónde pueden ir los tiros. "Muchas veces, las instituciones ofrecemos ayudas que no se corresponden con lo que los jóvenes necesitan. Y de manera paralela, los jóvenes a menudo no consiguen enterarse de que las ayudas existen. Si mejoramos esa comunicación, podremos conseguir que los jóvenes que quieran puedan quedarse", confía la popular.