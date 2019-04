Denunciado un "charlatán" que aconsejaba a pacientes de cáncer de Zamora dejar el tratamiento

C. G.

El representante de la Red Iberoamericana del Estudio de las Sectas, Luis Santamaría ha denunciado ante la Policía y el Servicio Territorial de Sanidad a José Luis Torres, quien se presentaba como analista y ofreció el pasado día 27 una conferencia en La Alhóndiga en la que propuso a medio centenar de personas que abandonaran en tratamiento contra el cáncer, una enfermedad que a su juicio, tiene su origen en las emociones.

Santamaría acaba de hacer pública la denuncia, acompañado por el presidente del Colegio de Médicos, Sebastián Martínez y la vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, Julia Romero, quienes también alertaron contra las pseudoterapias sin base científica que "suelen hacer mella en las personas más vulnerables".

Santamaría dijo que no se trata solo de una conferencia puntual, sino que la divulgación y práctica de pseudorerapias con publicidad es un fenómeno que va a más en Zamora, ya que ha pasado de 103 actividades en 2017 a 134 en 2018. En el caso denunciado, el conferenciante publicitó al menos cuatro pseudoterapias de las incluidas en el listado del Ministerio de Sanidad como peligrosas: la Nueva Medicina Germánica, las flores de Bach, la cromoterapia y la Medicina Tradicional China.

Entre otras cosas, según la grabación de audio que consiguió Santamaría, Torres sugirió abandona la medicación para poder curarse, siguiendo el ejemplo del doctor Hamer "que pasó a pelo una tuberculosis, dos leucemias...Si se medica se rompe en aprendizaje, se rompe el proceso curativo del cuerpo". Hamer, explicó Santamaría es "un criminal alemán que inventó la Nueva Medicina Germánica".

En la conferencia, titulada "Estrés y cáncer, cáncer y estrés el conferenciante dijo que "la clave son las emociones, cómo vivimos nuestra vida y la familia". Dijo que "el cáncer no es más importante que cualquier otra enfermedad" y negó que fuera mortal "El cáncer no mata, mata el miedo. Todos teneís o habéis tenido miedo y no sois felices. En ese conflicto nace la enfermedad".

En torno al cáncer, dijo Torres, "se ha montado un negocio, se intenta acosar a través del miedo para que consumamos". Y dijo, siempre según la versión de Santamaría que los laboratorios de la Seguridad Social "se llevan una pasta de las sesiones de quimioterapia". Afirmó asimismo que los aparatos fallan a la hora de diagnosticar y criticó los programas de detección precoz del cáncer.

Romero anunció que el 25 de mayo estará en Zamora Vicente Baos, uno de los expertos en pseudoterapias y en refutar este tipo de teorías.