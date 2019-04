CGT de Zamora denuncia un "ataque fascista" a su sede

El sindicato CGT de Zamora denuncia ataques "fascistas" en su sede de la capital que atribuye al grupo "antisistema autodenominado Patriotas Zamora", que "ha embadurnado la fachada de nuestra sede con pegatinas".

"La oquedad de las mentes de estos sujetos, que anhelan el régimen fascista de otrora, los lleva a actuar con alevosía y nocturnidad para transmitir sus mensajes xenófobos", que rezan "ayudas sociales para los nacionales".

La organización asegura que "no va a caer en las provocaciones de estos degenerados, que por otra vez no son la primera vez que actúan contra nuestro sindicato, lo que no debe entenderse que vayamos a permanecer impasibles a estas u otro tipo de provocaciones". La CGT "responderá con raciocinio, el que les falta a estos depravados para convivir en un sistema democrática del que ellos reniegan".