Unidos frente al terror

El Libro Blanco y Negro del Terrorismo en Europa es mucho más que una guía de datos estadísticos y así lo demostró la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundúa, coautora de este trabajo, en la ponencia que ofreció ayer en el paraninfo del Colegio Universitario, dentro del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, donde regresaba para hablar sobre una amenaza que todavía está muy presente en Europa, a pesar de los cambios sufridos en los últimos años.

"Lo más llamativo ha sido la irrupción del terrorismo yihadista, sobre todo a partir de los atentados de las torres de Nueva York", recuerda. "Fue un cambio de paradigma de lo que este tipo de terrorismo significa contra todas las libertades del mundo occidental", resume. También sirvió para que la ciudadanía se diera cuenta de que se vive en un mundo totalmente globalizado. "En los grandes atentados yihadistas, que ocurren en sitios públicos, hay víctimas de muchas nacionalidades", corrobora.

Esto también hace necesario entender que los familiares de los afectados no estén en el lugar del atentado. "Y cuando llegan, no entienden el idioma, no entienden la actividad de la justicia, necesitan una primera atención emocional, hay que añadir los gastos de repatriación o de estancia en el hospital, si su familiar ha sobrevivido", enumera. Todos ellos son elementos agravantes "y por ello hemos trabajado muchísimo en la cuestión de los protocolos consulares" dentro de la comisión especial de terrorismo de la UE, donde la española ha sido una ponente "a la sombra", aportando una parte importante de las conclusiones.

"Afortunadamente, los europeos tenemos medios para saber y para actuar, para protegernos muchísimo mejor ahora", valora. Además, añade que desde 2015 se han tomado nuevas normativas europeas de apoyo entre países. "Desde entonces, ha descendido el número de atentados, el número de mortalidad y, si comparamos la victimización europea y del resto del mundo por causa del terrorismo de inspiración yihadista, la diferencia es enorme", analiza la eurodiputada, lo que traduce en "un empuje para seguir trabajando, viendo las nuevas tendencias que tienen los terroristas, las que utilizan ahora, y, por otra parte, transfiriendo nuestros conocimientos a otros países".

En la presentación del Libro Blanco y Negro del Terrorismo en Europa en francés –se ha editado también en español y en inglés– que tuvo lugar en Bruselas, se acercaron muchos miembros de embajadas de terceros países "porque les interesa lo que podemos ofrecerles", asegura Pagazaurtundúa, quien reconoce que España tiene una "sensibilidad especial" a la hora de tratar estos temas del terrorismo por la historia que arrastra de décadas de terror.