"Un humorista ahora tiene que ser tan bueno como su abogado"

Humorista que actúa hoy en el Ramos Carrión Sevilla, 1970. Líder de los Mojinos Escozíos, formación que ha vendido más de un millón de discos o protagonizado más de 1300 conciertos en 20 años. Una de sus marcas de identidad es el humor, lo que le ha llevado a poner en escena tres monólogos teatrales, a colaborar en distintos espacios de televisión y de radio o a vender más de 300.000 unidades de sus cuatro libros publicados.Las redes sociales son el termómetro de la sociedad

El polifacético Miguel Ángel Rodríguez, conocido por el público como "El Sevilla" regresa a Zamora. En esta ocasión, el humorista y cantante recala por primera vez en el Teatro Ramos Carrión. El cómico ofrece su último espectáculo hoy en el liceo de la Diputación de Zamora a partir las 20.30 horas.

–Tras tantos años ¿cómo lleva que para la gente sea El Sevilla y no la identidad que figura en su DNI?

–Pues lo llevo (risas). Así comienzo el monólogo. El Sevilla me ha robado la identidad, pero tanto a mí como a mi madre, a mis hermanas y mis cuñados... pues son la madre de El Sevilla, las hermanas de El Sevilla o los cuñados de El Sevilla. Además, mis hijos han nacido con la dificultad de ser los hijos de El Sevilla.

–El título del monólogo que pone en escena es "La vida es rocanrol"... toda una declaración de intenciones.

–Es sugerente porque tenemos un concepto equivocado del rock and roll. Se supone que El Sevilla está cantando con los Mojinos, termina el concierto y se va a su camerino, su territorio, y allí hay gente ante la que realiza unas confesiones como Miguel Ángel Rodríguez, pues me han robado mi identidad. Si tuviera que dividir el monólogo en actos, uno estaría dedicado a mis hijas, el segundo a mi madre y el tercero a mi mujer, sin quitarle importancia a mi hijo ni a mi padre. Aparece Miguel Ángel Rodríguez en modo padre, hijo y marido. Para mí rock and roll no es acostarse a las siete de la mañana sino levantarse a esa hora y llevar a los niños al colegio. Soy un tipo normal que simplemente se dedica al mundo de la música.

–De sus palabras se deduce que se trata del monólogo más personal de los tres que ha llevado a cabo.

–Sí y como manera de agradecerle al público, que suele ser femenino, su presencia. No obstante, está el punto de El Sevilla. Es una confesión sin tapujos. Me he dado cuenta de que la gente más que verme vestido de Sócrates, quiere ver al cantante de los Mojinos, a El Sevilla. Yo no voy hablando en nombre de todos los cantantes, solo de El Sevilla y no hay que idolatrar a nadie por salir en la tele o por tener un grupo, pues tengo los mismos problemas que cualquiera.

–Dice no idolatrar ...

–Me siento muy contento con que la gente me reconozca por la calle, pero otra cosa es que si digo, por ejemplo, que las águilas son animales a exterminar pues que haya personas que digan que tengo razón simplemente porque salgo en televisión. Mi grupo, que siempre ha sido cercano, tiene mucho tirón y hay jóvenes que al verte se quedan como si hubieran visto a un santo.

–¿Qué tiene de especial el monólogo para que vuelva a este género?

–Este es mi tercer monólogo. Me encanta hacerlo y más dado que Mojinos es un grupo que hiberna durante ocho meses y trabaja cuatro. Para mí ese tiempo sin actividad se hace muy largo. En invierno si tenemos la posibilidad de hacer teatro lo aprovecho. El espectáculo que llevo a Zamora lo hago todos los sábados en la Gran Vía de Madrid, donde la competencia es tremenda. Es una propuesta potente que hemos alargado hasta finales de mayo y regresaré la siguiente temporada, tras la gira del grupo.

–¿Qué es para usted el humor?

–Es algo muy serio. Ahora no es solo lo que digas sino cómo lo digas y tiene que ser tan bueno tu abogado como tú, por si acaso, o tener un representante que esté en el mundillo. También son fundamentales las decisiones que se toman porque a veces algunos artistas no han llegado porque no han tomado la opción adecuada en un momento dado. Si quieres hacer humor tienes que estar hasta preparado físicamente (risas). Ahora es muy complicado saber quién no se va a ofender y me parece muy bien los tirones de orejas que dan las redes sociales porque son un termómetro de la sociedad. Hoy día la típica parodia de Martes y Trece de mi marido me pega no tiene cabida y me alegro de que a la mínima respondan las redes sociales a quien haga ese humor. Tanto Mojinos como yo mismo tenemos claro que no estamos para ofender, pues nuestro objetivo es que la gente se ría con lo que hacemos.