Hipertensión, glaucoma y riesgo cardiovascular, en la Semana del Hospital Recoletas de Zamora

La Semana del Hospital Recoletas se celebra entre el 9 y el 12 de abril con especial atención a tres tipos de enfermedades que tienen como característica común ser muy prevalentes y desarrollarse de forma "silenciosa", es decir, sin que el paciente se de cuenta hasta que los síntomas son graves. En el programa, incluido en el ciclo de Infosalud de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, se incorpora el lunes el pregón de Semana Santa del CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, a cargo del sociólogo y politólogo Manuel Mostaza, a las 20.00 horas en el Colegio Universitario.

Precisamente ese lugar, el Colegio Universitario, y es ahora, las 20.00, serán comunes para todas las sesiones de la Semana del Hospital Recoletas, presentadas ayer por el gerente del centro sanitario, Óscar Iglesias, y el responsable de la Fundación Científica Caja Rural, Feliciano Ferrero.

La Semana médica propiamente dicha se pone en marcha el miércoles 10 por parte del cardiólogo José Luis Santos hablará sobre el "Cálculo del riesgo cardiovascular: un billete a una vida mejor".

El jueves, 11, le toca el turno a la hipertensión arterial, con una visión multidisciplinar a cargo de los profesionales que forman la unidad pionera que funciona en el Hospital Recoletas. En la mesa estarán Juan Alfaro, el coordinador de la Unidad de Hipertensión, el nefrólogo Jesús Grande, el cardiólogo José Luis Santos y la oftalmóloga Belén García.

Óscar Iglesias explicó que en el diseño de las jornadas "se buscan temas que sean cercanos al ciudadano, que tengan un interés social muy general. Y tanto glaucoma, como hipertensión arterial o riesgo cardiovascular tienen un punto en común, que son enfermedades que no dan la cara de inicio hasta que no se detectan por otras causas. Si a una persona de 50 años le dicen que tiene una edad cardiovascular de 65 seguramente se tome las cosas de otra manera. O en el caso de la hipertensión no solo es tener la tensión alta, sino que puede afectar también a órganos como riñones, ojos o corazón".

El gerente explicó el concepto de la Unidad de Hipertensión que funciona en el Hospital Recoletas una idea novedosa, "que no existe en el resto de centros sanitarios. Se trata de dar al paciente tranquilidad una vez que se detecta que es hipertenso. Su caso va a estar coordinado por un médico que es el que le va a llevar a los otros especialistas, como el nefrólogo, el oftalmólogo o el cardiólogo para ver que no tenga dañados otros órganos. Se trata de dar una cobertura global al paciente hipertenso, más allá del control o la medicación que pueda llevar con su médico de cabecera".

Las jornadas concluyen el viernes con una última conferencia, que lleva por título "El glaucoma: un enemigo en la sombra", a cargo del oftalmólogo Ramón Bringas.