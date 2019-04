Uno de cada cinco zamoranos decidirá su voto en la última semana de campaña

La última semana de campaña será decisiva. Los expertos vaticinan un amplio número de indecisos en los días previos a los comicios del 28 de abril, por lo que los partidos deberán hilar fino si quieren captar a aquellos electores que se decantarán por alguna opción poco antes de pasar por las urnas.

Según el sociólogo David Redoli, uno de cada cinco zamoranos podría encontrarse indeciso antes de afrontar la parte decisiva de la campaña, una circunstancia agravada por el hecho de que la ciudad y parte de la provincia estarán inmersas en la Semana Santa entre el 11 y el 21 de abril. En general, los partidos evitarán grandes actos durante esas fechas, por lo que los políticos acelerarán a partir del lunes siguiente al Domingo de Resurrección para amarrar el mayor número de sufragios que les sea posible.

En ese sentido, Redoli reconoce que la última semana de campaña será determinante y que ese 20% de electores sin voto fijo recibirá un bombardeo de mensajes que deberá filtrar antes de pasar por las urnas. El sociólogo, experto en ciencia política, afirma que las acciones tradicionales de cartelería y buzoneo "siguen siendo necesarias" para tener presencia, mientras que internet gana terreno sin dar alcance aún a la televisión, que sigue siendo "el medio estrella" para comunicar en los procesos electorales.

En cuanto a los mítines y actos de partido, que ya no cuentan con el respaldo popular de antaño, Redoli defiende su utilidad. Aunque las cifras de asistencia actuales están lejos de las 7.000 personas que llegó a congregar Felipe González en Zamora en los años 80, estas visitas de responsables nacionales "sí influyen" en el elector, según el sociólogo.

A juicio de Redoli, actos como el de Pedro Sánchez en el Teatro Ramos Carrión sirven como "signo de aproximación" hacia los ciudadanos y también de "respeto" para la tierra que recibe al político de turno : "En caso de duda, el votante puede decir: al menos, este ha venido", subraya el experto.

En cuanto a la rutina de las campañas, que terminan por avasallar a los ciudadanos con eslóganes y mensajes que, en ocasiones, suponen lugares comunes, David Redoli advierte de las innovaciones que podrían alcanzar a España próximamente: "En Estados Unidos ya se están haciendo actos con hologramas", advierte el sociólogo, que también destaca, por su originalidad, la idea de Íñigo Errejón de realizar llamadas personalizadas a los habitantes de Madrid.

Sea como fuere, y a pesar del auge de las tecnologías, Redoli indica que "la presencia física va a seguir siendo imprescindible", por lo que algunos de los actos que se repiten votación tras votación se seguirán llevando a cabo de una u otra manera.

En lo que no se moja el sociólogo es en el posible resultado para Zamora, donde el triunfo del Partido Popular por delante del PSOE es una constante que ha permanecido invariable hasta la fecha: "Para estas elecciones no me atrevo. Es todo tan volátil y está tan polarizado que no quiero hacer pronósticos", concluye. Habrá que esperar hasta el 28 de abril.