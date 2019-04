El impacto ambiental de la macrogranja de Carbajales de Alba, en manos del Juzgado

La instalación de la macrogranja de cerdos de Carbajales de Alba para 3.090 cabezas de cebo está en manos del Juzgado Contencioso, que deberá decidir si la declaración de impacto ambiental de la explotación que da vía libre a la inversión, aprobada por la Junta de Castilla y León, se ajusta a la legislación vigente. La decisión de la magistrada resultará decisiva, puesto que puede bloquear la inversión o confirmar la legalidad de estas macroexplotaciones.

La intervención judicial se produce después de que la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente de Carbajales de Alba, sus representantes, se hayan decidido a presentar un recurso contra la decisión de la Junta, tras presentar alegaciones contra el acuerdo de la Junta y no obtener ninguna respuesta, lo que implica, de hecho, el rechazo al recurso formulado.

La Plataforma había pedido a la Administración autonómica que impida la implantación de este negocio ganadero en Carbajales de Alba por el perjuicio medioambiental que supondrá para la comarca. Los demandantes solicitan el expediente administrativo abierto por la Junta para autorizar esta industria a través del Juzgado Contencioso, lo que les permite anunciar la formalización del recurso judicial, que lo fundamentarán en el contenido de esa documentación que la organización de los vecinos desconoce.

El rechazo frontal de buena parte de los vecinos, canalizado a través de la Plataforma, se ha puesto de manifiesto de forma más intensa a partir de la publicación en el Bocyl del 12 de julio de 2017 del inicio la implantación de la explotación, una publicación que pilló por sorpresa a los vecinos, "la gente no se enteró y no se dio opción a presentar alegaciones en el plazo establecido", denunciaba en su día el portavoz de la plataforma ciudadana de Carbajales, Luis de Nicolás.

El representante de la organización realizaba estas manifestaciones en agosto del año pasado, coincidiendo con la creación de la Plataforma que se justificó por "el oscurantismo" con el que el alcalde de Carbajales había actuado, sregún De Nicolás, y para "adoptar todas las medidas que sean necesarias con el objetivo de impedir esta invasión de explotaciones indeseables en la provincia de Zamora, a las que se suma ahora la que quieren poner en nuestro pueblo". La demanda ante el Contencioso contra la macrogranja, la primera que se presenta en el Juzgado de la capital, es una de esas medidas.

Los vecinos se mostraban especialmente críticos con el regidor municipal por la falta de información a los ciudadanos, lo que no facilitó la presentación de alegaciones contra la instalación porcina; por no prestar información a los concejales, ni convocar Pleno. Los vecinos vieron cómo los plazos para recurrir contra explotación habían cumplido sin que pudieran actuar. "Es inaudito, la indefensión es total y estamos ante un hecho muy grave que no va a afectar solo a Carbajales, sino a toda la comarca", declaraba en agosto Luis de Nicolás. El portavoz alertaba entonces del impacto nocivo de las grandes granjas porcinas, para la ganadería, el turismo rural o los bienes de los residentes "porque degrada la vida de un pueblos y de una zona".