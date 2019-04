Castro niega que haya una demora de un año en consulta de Oftalmología

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Alberto Castro, negó que la lista de espera para las consultas de Oftalmología sea de un año, aunque no especificó los plazos de demora de la especialidad, en la que, reconoció, faltan especialistas.

A raíz de la recomendación del Procurador del Común, iniciada por la queja de un ciudadano al que se le citó a consulta para un año después de pedirla, el alto cargo dijo que "en Zamora estamos mejor que en otras provincias", lo que no significa que la situación del Complejo Asistencial sea la óptima.

"No es cierto que haya esperas de un año. Cuando un médico de Primaria difiere a un paciente a consulta existe una ponderación y se establecer una prioridad 1, 2 o 3, dependiendo del diagnóstico que hace el médico. Y hay pacientes que van por prioridad uno, que se ven mañana y otros con una situación que no decimos que no sea preocupante, pero pueden esperar porque existe un retraso. Seguimos teniendo un déficit de Traumatología y Oftalmología", situación de falta de especialistas que se da no solo en Zamora, sino también en otros puntos de España.

Pues bien, pese a lo que dice el delegado territorial lo cierto es que el ciudadano se quejó porque le habían dado consulta con un año de demora, y este diario ha podido constatar la existencia de pacientes a los que se cita con hasta diez meses de espera para mirar una catarata. En todo caso la falta de información por parte de Sacyl sobre los tiempos de espera en consulta es total.

Desahucios

Por otra parte Alberto Castro reiteró la posición de la Junta con respecto a los inquilinos de viviendas sociales morosos con la Administración Regional y dijo que no se va a desahuciar a nadie pese a lo dicen las cartas que se envían a los deudores, ya que se trata de unas misivas que se envían de forma casi automática con un texto estándar.

"De forma general la Junta no desahuciamos a ninguna familia que tenga una situación complicada. Somos propietarios de ma´s de 300 viviendas, existe un acuerdo marco entre Fomento y la Consejería de Familia intentar buscar soluciones puntuales a problemas reales, no solamente en cuestión de vivienda sino asistencial, de alimentación y el resto de gastos de luz y agua. Existe coordinación con los CEAS del Ayuntamiento". Lo que no se puede, dijo, es dejar de pagar sin ni siquiera acercarse a la Junta para exponer la situación familiar.