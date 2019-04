Requejo confirma a su "apuesta personal", Cruz Lucas, en el dos de la lista municipal de C´s

Era un secreto a voces y este martes se ha confirmado. Cruz Lucas será la número dos de Ciudadanos en la lista para el Ayuntamiento de Zamora. La propia exsocialista ha comparecido junto al responsable municipal, Francisco José Requejo, que ha aclarado que se trata de "una apuesta personal" y que ha destacado el "talento" de la todavía concejala.

Y es que Cruz Lucas continuará como edil sin grupo después de anunciar su nueva vinculación con Ciudadanos: "Me he sentido muy identificada con su proyecto y es algo que ha caído por su propio peso", ha indicado la política, que ha subrayado que no teme a las críticas porque "opinar es libre" y que ha apuntado que, por el momento, no se afiliará a Ciudadanos.

En cuanto a las perspectivas electorales del partido, Requejo ha señalado que será difícil pactar con el PP "porque no tiene una idea de ciudad y tiene una candidata que ha abandonado a la provincia", mientras que el PSOE tampoco sería la mejor opción porque tiene actitudes que le llevan "incluso a trabajar al margen en el equipo de Gobierno". "Nosotros salimos a ganar", ha zanjado el responsable naranja y cabeza de lista al Ayuntamiento.