La Junta "pasa" de los consejos de salud, órganos de participación en la sanidad

La Junta de Castilla y León "pasa" de los consejos de salud de Zamora, los ´órganos de participación ciudadana que deberían convocarse cuatro veces al año en cada zona básica de salud pero que se reúnen, cuando lo hacen, una sola vez al año, excepto en Sanabria, donde sí se han cumplido las previsiones legales.

Es lo que dice el Procurador del Común, Tomás Quintana, en un informe enviado a la Consejería de Presidencia para recordarle que se está incumpliendo la normativa y en el que constata que la situación, lejos de corregirse, se mantiene en parecidos parámetros año tras año.

Según la información remitida por la Junta de Castilla y León al Procurador del Común Zamora tiene 22 zonas básicas de salud, pero solo 19 consejos. De ellos uno no se ha reunido ni una sola vez durante el pasado año 2018, el de Carballeda, 16 han celebrado un encuentro, todos ellos hacia el mes de mayo, el de Alta Sanabria se reunió dos veces y el de Sanabria cuatro, único que "cumple las previsiones legales".

Aunque la queja presentada ante el Procurador del Común se refiere específicamente a la provincia de Zamora, en el resto de la comunidad la situación no parece ser mucho mejor. Y eso a pesar del informe remitido por la Junta "en el cual se hacía constar la importancia que otorga la Consejería de Sanidad a estos órganos, así como el hecho de que la Gerencia Regional de Salud reitera periódicamente, mediante escrito dirigido a los gerentes de Salud de Área y gerentes de Asistencia Sanitaria, la obligatoriedad de reuniones cuatrimestrales con carácter ordinario impuestas en el Decreto 48/20013, de 24 de abril, por el que se regulan los órganos de dirección y participación del Sistema de Salud de Castilla y León". Y a pesar de que, según la Junta, la situación había mejorado en 2018 con respecto al año anterior porque el número de zonas que habían celebrado consejos de salud se había incrementado "considerablemente".

Pues bien, el Procurador del Común asegura que "la situación no es ni mucho menos halagüeña pese a lo expresado por la Consejería. No apreciamos mejoría en cuanto a la periodicidad de las reuniones, manteniéndose estable el porcentaje de zonas básicas de salud que celebran reuniones con la periodicidad establecida en el decreto". Así, "no se ha indicado cual es el número de consejos de salud de zona pero de los 155 existentes (en la comunidad) y que se reúnen sólo cumplen la periodicidad de sus reuniones un 19% de ellos y el resto o lo hacen dos veces al año (otro 19% ) o sólo lo hacen en una ocasión (un 63%). En definitiva, parece que la situación es manifiestamente mejorable".

Por eso pide a la Junta que adopte las medidas oportunas para "garantizar adecuadamente" las reuniones de los consejos de salud de zona, "incentivando la participación ciudadana".