El carismático Sevilla regresa el viernes al Teatro Ramos Carrión de Zamora

El carismático Miguel Ángel Rodríguez "El Sevilla" regresa a la ciudad. En esta ocasión presentará su último monólogo, que lleva por título "La vida es rocanrol", este viernes a partir de las 20.30 horas en el Teatro Ramos Carrión que completa su programación con un espectáculo dirigido al público más pequeños, los bebés.

El polifacético cantante de Mojinos Escozíos mostrará sobre las tablas su faceta más cómica en un espectáculo donde contará al público "la realidad de vivir siendo rockero, no por el hecho de serlo, sino por el hecho de vivir: acostarse a las siete de la mañana no es rock and roll, levantarse a las siete de la mañana, sí", indican desde el Teatro Ramos Carrión.

El liceo dependiente de la Diputación de Zamora también ha previsto "Pomp Art", el domingo a partir de las 17.00 horas, un espectáculo de circo-teatro para bebés y para disfrutar en familia dirigido a niños entre seis meses y tres años, donde las máximas protagonistas serán las pompas. "El circo, el teatro y ahora las pompas son las herramientas que Tina Mandarina utiliza para llegar, estimular y entretener a los bebés y a los niños más pequeños", precisan desde el Ramos.

Las entradas para estos dos espectáculos están disponibles en la web del teatro (www.teatroramoscarrion.com) y también de manera física en la taquilla del espacio cultural, desde el martes y hasta el domingo en un horario de 11.00 a 13.00 horas y desde las 17.30 horas hasta las 20.00 horas.