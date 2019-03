No podemos esperar más

Hoy la España Vaciada, que también vacía, se manifiesta en Madrid para decir a sus representantes políticos, que son pocos porque el sistema de circunscripciones da lo que da, que ya está bien. Llama la atención, primero, lo mucho que los ciudadanos de las dos castillas hemos tardado en llegar a la capital para gritar "basta". Quizás haya sido por la ausencia en provincias como Zamora de infraestructuras de las que otras regiones llevan años disfrutando, infraestructuras que llegan con cuentagotas pero que en los años de espera se han llevado cientos de habitantes y han propiciado que el país se parta en dos: el lleno y el vacío, el de las oportunidades y el de la crisis perenne. El de los ricos y el de las promesas que nunca llegan.

Y lo segundo que llama la atención es la asistencia anunciada de partidos políticos. Miembros del anterior Gobierno, el de Rajoy, el mismo con el que Zamora perdió 19.000 habitantes y bajó por primera vez en su historia de los 175.000 ciudadanos, estarán en la manifestación. También estarán miembros de este Ejecutivo, el de Pedro Sánchez, el que el viernes se dio cuenta, aprobando una nueva "Estrategia frente al reto demográfico", de que hay que hacer algo para que los vecinos del mundo rural tengan Internet y con él alguna oportunidad para ganarse la vida. Miembros del mismo Gobierno que hace unos meses presentó unos presupuestos que en Zamora no dejaban un euro para la lucha contra la despoblación y que destinaban todo el dinero al AVE mientras otras comunidades recibían los millones. Y lo peor de todo es que el otro bando no tiene nada que reprochar.

Si algo bueno tiene la tan elevada presencia de políticos es que los asistentes les podrán decir lo que pasa. Porque ellos, los que no salen de Madrid, no lo saben. No saben lo que es tener médico solo unas horas a la semana. No saben lo que es tener que coger el coche para sacar dinero porque el cajero más cercano está a varios kilómetros, ni saben lo que es recorrer una carretera con niebla en una noche de invierno para buscar una farmacia porque al niño le ha subido la fiebre, ni lo que es vivir en un pueblo donde no habría ni donde comprar el pan de no ser por los vendedores ambulantes que todavía recorren provincias como Zamora. Y el hecho de que no lo sepan sería una de las pocas explicaciones lógicas que tendría la continuada inacción de las últimas décadas. Porque es mejor eso que pensar que en realidad sí lo saben y que no han hecho absolutamente nada. Bueno, aquí sí se recuerda algo: dos convenciones, una del PP en Zamora capital y otra del PSOE, hace unas semanas, en Puebla de Sanabria. Dos convenciones de las que no queda nada y que no entran a valorar que, según las encuestas, en provincias como Zamora solo uno de cada diez jóvenes creen que hay oportunidades para vivir. Eso sí, concluyen que la despoblación es mala y que hay que hacer algo. La lástima es que se van sin decir qué.

También podrán preguntar los asistentes contra qué protestan concretamente esos representantes políticos que no han hecho nada durante años y que se acuerdan de las provincias despobladas solo en época de elecciones, y a veces ni eso. Más de uno tendrá curiosidad por saber qué reivindican algunas personas que no han movido un dedo (a veces consiste, literalmente, en eso) por sus lugares de origen cuando han tenido oportunidad. A lo mejor incluso pueden explicar las razones que les llevan a votar en contra, sin desoír lo que manda el partido, cuando la oposición presenta medidas que afectan directamente a sus provincias de origen y que podrían ser beneficiosas para ellas.

La asistencia a la manifestación hoy debería ser masiva aunque su origen esté en las provincias donde no se prodiguen las masas. Zamora, como Soria, como Teruel, como Cuenca, no tiene ya margen de error después de décadas padeciendo la despoblación. La provincia ha bajado de los 175.000 habitantes y la capital pierde vecinos a raíz de 400 al año durante la última década. El ritmo actual, de unas dos mil personas menos cada doce meses en la provincia, es insostenible. Zamora, como toda la España interior salvando la "isla" de Madrid, merece ya algo más que promesas que no van a ningún lado. Lo que se ponga sobre la mesa debe ir acompañado de partidas presupuestarias que hagan que, de una vez por todas, suceda algo. Es ahora o nunca. Esperemos que no sea ya tarde.