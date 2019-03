La arquitecta municipal descarta peligro en la muralla del parque de San Martín

Un informe realizado por la arquitecta municipal descarta que exista "peligro inmediato de caída de material" en el tramo de muralla situado en el parque de San Martín, "por lo que no se considera necesario el balizamiento colocado" a instancias de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. El documento ha sido realizado a petición del alcalde, Francisco Guarido, quien ha asegurado que se trata del único informe que obra en manos del Servicio de Urbanismo. El otro informe, firmado por el subdirector general del Instituto del Patrimonio Cultural de España dependiente del Ministerio de Cultura, no ha sido registrado en el Ayuntamiento, según ha confirmado el regidor.

El análisis realizado por la arquitecta municipal se realizó el pasado viernes en horario de mañana y de tarde. Una inspección que requirió la escala del Servicio de Extinción de Incendios para sanear una zona de fábrica inestable en la parte que ocupó la Puerta de San Martín, lo que originó la retirada de unos cascotes que fueron consecuencia de esta limpieza y no de desprendimientos, como así informara este diario. Y fruto de esta actuación, la arquitecta ha señalado que la estructura, en este punto, no corre ningún peligro inmediato.

Durante la comprobación del monumento, se pudo observar cómo existe ese espacio inestable que ocupa aproximadamente 1,5 metros –aunque no en el punto donde se había acordonado semanas atrás– y que ya se ha señalizado mediante un balizamiento con cintas. No obstante, en los próximos días se colocará un vallado más estable para garantizar que no sea retirado de la calle. "Sobre todo, teniendo en cuenta la proximidad de la Semana Santa con gran afluencia de peatones por esta zona del Casco Antiguo", dicta el documento elaborado por la arquitecta municipal.

Igualmente, en el tramo de muralla de la calle de la Vega, se sustituirá el actual balizamiento por otro vallado "más estable" que minimice el peligro. Cabe recordar que, sobre este punto concreto, se realizó un informe por parte de Bellas Artes al que pudo acceder este diario pero que no ha sido registrado en el Ayuntamiento de Zamora, por lo que, desde Alcaldía, consideran el de la arquitecta municipal el único informe que existe sobre esta problemática.

De hecho, en la Junta de Seguridad celebrada el pasado viernes en sede municipal, estaba prevista la presencia de la arquitecta ministerial que había realizado ese informe, aunque finalmente no asistió. Esa fue la razón por la que Francisco Guarido solicitó a la arquitecta municipal un pronunciamiento para solucionar de una vez por todas el conflicto que tiene en jaque a la ciudad y que se puso como razón para prohibir el botellón del Jueves Santo.

El informe de la arquitecta municipal, además, recomienda para el futuro plantearse un vallado que restrinja el paso de personas en la primera terraza colindante con la muralla, pero de acuerdo con lo que determine Patrimonio. "Es decir, no un vallado provisional ante acontecimientos o desprendimientos ocasionales, sino algo permanente y de acuerdo con el porte de la propia muralla", han señalado desde Alcaldía.

El tramo inspeccionado el pasado viernes en San Martín ha sido ya pertinentemente señalizado y ahora solo resta comprobar qué pasará con el primer vallado colocado unos metros más allá y sobre el que este informe asegura que no existe peligro.