La nueva estrategia demográfica impulsa la vuelta de la vida militar a Monte la Reina

La vuelta de la vida militar al campamento de Monte la Reina está más cerca tras la aprobación, ayer por parte del Consejo de Ministros, de una "Estrategia nacional frente al reto demográfico" que incluye la recuperación de los viejos cuarteles rurales del Ministerio de Defensa para dotar de vida a la España interior. El Gobierno, que ha escogido para hacer este anuncio el último Consejo de Ministros antes de la "Revuelta de la España Vaciada" de este domingo, entiende que reforzar las bases y acuartelamientos de Defensa en el medio rural, lejos de los núcleos urbanos en los que se encuentran la mayoría de estas instalaciones, dará un empujón demográfico a provincias como Zamora, que se desangran demográficamente. El Gobierno se ha dado cuenta de que tiene muchas instalaciones infrautilizadas, entre ellas Monte la Reina. En total, son 200 emplazamientos en 50 zonas rurales repartidas por todo el país.

En Zamora, según las estimaciones que se hicieron a comienzos de este año, podrían llegar hasta 1.400 militares acompañados de sus familias. Cerca de tres mil personas en total. De momento no se puede hacer otra cosa que no sea remitirse a esos datos porque la Delegación del Gobierno en Castilla y León no ha vuelto a informar sobre el tema, según insisten por estar en campaña electoral. "El PSOE no quiere hacer campaña electoral con el Ejército", apuntan fuentes de los socialistas zamoranos. Sin embargo, todo indica que el informe es favorable y que se presentará después de las Elecciones Generales. El proyecto tendría que salir adelante independientemente del cambio de Gobierno, puesto que es el Ejército el que solicita la recuperación del campamento y que, además, el Consejo de Ministros ya ha puesto sobre la mesa el asunto.

En la nueva estrategia demográfica han participado todos los ministerios y cuenta con siete "objetivos transversales", entre los que destaca "garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura de Internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020". El Gobierno quiere asegurar "la apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad" y pretende "incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social".

También se da respuesta a una demanda que muchos colectivos zamoranos plantean desde hace años. "Se debe avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios" y "mejorar los mecanismos para un mayor colaboración público-privada, potenciando la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, para convertir todos los territorios, sin exclusiones, en escenarios de oportunidades". Por último, pero no menos relevante, el Gobierno quiere "eliminar estereotipos y poner en valor la imagen" de los territorios despoblados.