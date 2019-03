"Me gusta estar en el límite entre la figuración y la abstracción"

La pintora Mónica Dixon expone estos días sus últimas creaciones en la galería de arte Espacio 36- Ángel Almeida.

–La muestra parece que la componen obras de dos autores.

–Tengo estas dos vertientes en mi obra que aparentemente son opuestas, pero tienen en común el espacio, la luz, la soledad y el silencio. Son dos maneras de tratar el lugar y los no lugares. Yo intento estudiar la dicotomía. En la casa-hogar, que serían las casas solitarias el lugar familiar y común en el que todos los podemos sentir identificados. Ahora nos vamos cada vez más a un no lugar. De ahí el título de la muestra "Lugares comunes", pues el no lugar hoy en día se ha convertido en un espacio ya común en la sociedad actual. Estos no lugares son fruto de mi imaginación y de alguna manera una vuelta a mis orígenes, entre New Jersey y Asturias.

–Los cuadros de las casas aisladas tienen unos fondos muy cuidados.

–Sí, llámalo sutilidad, limpieza y que no interrumpa el silencio en el que la casa es la protagonista. Todo es muy fino y no se nota casi la pincelada de la ejecución. Es una de las marcas de mi estilo.

–En las obras del no lugar ¿por qué se mueve entre el negro y el blanco?

–Todos tienen degradado, pero exagero el negro porque va desde adentro y te lleva hacia una luz que se filtra. Estos interiores me los creo yo y a partir de unas maquetas que construyo, fotografío luego lo plasmo en el lienzo. Me gusta el contraste que le da más potencia a la obra. Me gusta estar en el límite en el límite de la figura y la abstracción, ir hacia la abstracción sin perder el toque figurativo. En estas obras desde lejos ves una cosa y si te acercas más, te das cuenta de que estás en un interior.

–¿Siempre le ha gustado este límite?

–En mi trayectoria he ido despojando los cuadros de objetos. Hace diez años las casas tenían objetos, para centrarme poco a poco en únicamente en espacio vacío. No sé dónde terminaré, pero de momento no cruzo a la abstracción.

–En la última edición de Art Madrid su serie de interiores tuvo una extraordinaria acogida.

–Tuvo muy buena acogida, pero no sé exactamente el motivo. (Risas). Quizá pueda gustar por estar en ese límite entre estilos, por la geometría y quizá también porque invite a detenerse, a reflexionar ante la falta de tiempo para sentarse a pensar y a estar con uno mismo. La gente ha dejado de buscar sus momentos de soledad para reflexionar y habría que volverlo a ellos, casi con urgencia. Esto es lo que yo tengo dentro y de alguna manera se refleja, aunque mi obra no tiene esa intención. Tú haces la obra y luego el espectador es el que se identifica con aquello que tú te identificas o no.

–Usted acude con asiduidad a ferias. Desde su punto de vista ¿está el esquema ya demasiado explotado?

–La trayectoria de un artista es una carrera de fondo que tiene temporadas muy irregulares. En los tres primeros meses del año no he parado, con presencia en dos ferias nacionales y preparando dos exposiciones, una de ellas la de Zamora. Yo voy yendo y en cuanto a las ferias de arte en mi opinión existe una burbuja. Lleva muchos años la fiebre de la ferias por todo el mundo y parece que si una galería no asiste a ferias está fuera del circuito. En mi opinión existe una saturación de ferias. Como mi pintura creo que hay que calmarse un poco, sentarse y reflexionar y mirar hacia dónde vamos en este mundo loco porque es todo es demasiado estresante. No entiendo el afán de estar presente en todas ferias. Además, los organizadores de estos eventos seleccionan a firmas y éstas eligen a los artistas que llevan. Hay que trabajar mucho para conseguir tener presencia, aunque he tenido la suerte de que mi obra interese incluso en ferias en Asia. A mayores, cuando tengo oportunidad me presento a concurso. Personalmente creo que hay que estar un poco a todas si quieres vivir de esto.Yo pinto todos los días, incluidos fines de semana, e intento mover mi obra todo lo posible.