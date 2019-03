El directo potente de Texas Resaca Blues regresa mañana al Numancia

Texas Resaca Blues vuelve a tocar en el Numancia mañana sábado a partir de las 23.00 horas. En esta ocasión, la banda presenta su último trabajo titulado "We love rock and roll", integrado por temas a caballo entre el blues y el rock and roll cantados la mayoría de ellos en castellano a lo que se unen versiones de clásicos del género "muy potentes en directo". "El público cuando nos escucha se sorprende porque no es el blues tradicional, es muy intenso y potente, un rock and roll atractivo" aporta el músico Antonio Oliva, guitarra y voz, que comparte escenario con Moisés Agudo, batería; Alberto García, bajo, y con Diego Ramos, teclados.