El Pleno da validez al convenio del agua de Roales con bronca "histórica" de IU y PP

Izquierda Unida y Partido Popular centraron el debate durante el Pleno de ayer en lo referente a la deuda contraída por el Ayuntamiento de Roales del Pan desde el año 2004 por el saneamiento de aguas. Una airada discusión en la que salieron a reducir políticas del pasado desde los gobiernos de Antonio Vázquez hasta la actualidad. Fue el portavoz popular, José Luis González Prada, el primero en mostrar la postura de su formación sobre esta problemática. Si bien el PP se abstuvo en la votación, también es cierto que se mostró dubitativo acerca de la conveniencia del acuerdo alcanzado para el Ayuntamiento de Zamora. "Nos genera dudas, porque realmente no sabemos si ese millón y medio que va a pagar ahora Roales se corresponde con lo que antes han adelantado todos los zamoranos", señaló el edil de la oposición.

González Prada inició su intervención realizando un relato de los hechos desde el año 2016 hasta la pasada semana, cuando los alcaldes de Zamora y Roales escenificaron un acuerdo a través del cual la localidad del alfoz pagará a la capital 1,5 millones de euros en un plazo de 25 años. "No podemos saber si el acuerdo es bueno o malo, pero sí sabemos que no es histórico como ustedes quieren hacer creer", indicó el popular. "Lo que sabemos es que inicialmente se le reclamaban cinco millones, después 3,1 y finalmente el convenio se ha cerrado en 1,5 millones, cifra que siempre ha sido la pretensión de Roales", añadió.

Una postura que no gustó a Francisco Guarido, quien aseguró que los concejales del PP "no han entendido nada" sobre esta problemática. "No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, porque se trata de un problema del pasado", comentó. "Este es uno de los muchos marrones que ustedes nos dejaron; desde el año 2015, nosotros estamos intentando arreglar parte de la herencia negra de sus gobiernos", ahondó el regidor. "Cuesta creer que desde el año 2004, cuando se inició este problema, nadie hiciera nada hasta que nos pusimos con ello. Fueron gobiernos de Antonio Vázquez y Rosa Valdeón, de los que formaban parte Clara San Damián, José Luis González Prada y Víctor López. Además, Aurelio Tomás estaba en la Diputación, con Fernando Martínez-Maíllo y Mayte Martín Pozo. Todos son responsables", aseveró.