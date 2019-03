La noticia solo advierte de las consecuencias de la sentencia del sindicato

La Audiencia Provincial de Zamora no deja dudas sobre la intención de la noticia publicada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA respecto del cierre del servicio de Foniatría del Hospital Virgen de la Concha: advertir de las consecuencias de una sentencia que exigía su desmantelamiento al no existir una plaza creada para esa especialidad. Los magistrados destacan, al confirmar el archivo de la querella interpuesta por UGT contra el otorrino Juan Bartual Magro por daños al honor, que "el sentido y finalidad del artículo periodístico es claro", ya que solo "se muestran las consecuencias del cierre y se dice que es la sentencia judicial la que obliga al desmantelamiento de la Unidad de Foniatría". La Audiencia descarta que el médico lesionara el derecho al honor de la UGT con sus declaraciones, pues estas no indican "inequívocamente" que la UGT sea la causante del cierre de la unidad y, por tanto, de la dificultad de diagnosticar el cáncer de laringe, que sigue haciéndose en Zamora.