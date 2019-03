El médico que culpó del cierre de Foniatría a UGT ni calumnió ni injurió con su crítica

El médico otorrino, Juan Bartual Magro, ni calumnió ni injurió a la Federación de Servicios Públicos (FETE) de UGT al manifestar que "se ha cargado el diagnóstico precoz del cáncer de laringe en Zamora" en declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, en enero de 2016, cuando indicó que el servicio estaba en peligro por la sentencia que obligaba al Sacyl a desmantelar el Servicio de Foniatría del Hospital Virgen de la Concha, tras la denuncia del sindicato.

La Audiencia Provincial, pues, confirma el archivo de la querella e incide en que "no cabe achacar falta de veracidad" a la noticia publicada en este diario "entendida en su conjunto" y puntualiza que "no es lítico aislar expresiones" del texto difundido que pudieran tener un significado diferente al que persigue el total de la publicación, por lo que "no puede hacerse abstracción, en absoluto, del elemento intencional de la noticia". Debe, pues, valorarse la frase "UGT se ha cargado el diagnóstico precoz del cáncer de laringe en Zamora" en el contexto de esa información, puesto que, abunda la sentencia, los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor o la intimidad, ambos protegidos en la Constitución, cuando entran en colisión no pueden fijarse a priori. Esta circunstancia, "exige que el texto publicado y difundido sea interpretado en su conjunto y totalidad". Los magistrados contextualizan la expresión utilizada por el otorrino para aludir a UGT, con la que subrayaba "lo que significaba el cierre de dicha unidad para el servicio especializado".

Los magistrados destacan que Bartual Magro no vuelve a mencionar a lo largo de la entrevista "la actuación, correcta o incorrecta" de UGT sobre este asunto. Apuntan que "del texto principal del artículo (...) lo que se desprende no es otra cosa sino que la UGT fue quien interpuso la demanda" judicial que concluyó con el cierre del servicio, al carecer el Virgen de la Concha de plaza específica en la relación de puestos de trabajo, pero dice que ya no exista diagnóstico precoz del cáncer de laringe, aunque sea más dificultoso. El sindicato denunció en los tribunales que el servicio era alegal.