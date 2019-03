El PP se erige como único defensor del mundo rural zamorano en el Parlamento

El Partido Popular apoyó ayer la presentación de sus candidatos a las Elecciones Generales por Zamora en las infraestructuras y también en promesas del Gobierno de Rajoy que no llegaron a cristalizar. Marta González, vicesecretaria nacional de Comunicación del partido, arropó en Zamora a los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado, encabezados por Isabel Blanco y Fernando Martínez Maíllo respectivamente.

González, llegada de Madrid en tren, aprovechó para poner "el AVE como clara muestra de los compromisos del Partido Popular. Ahora ir de Madrid a Zamora es posible en hora y media gracias al compromiso" del gobierno del PP, apuntó la representante de la Ejecutiva nacional.

A partir de ahí, los populares enumeraron varias promesas del Gobierno de Mariano Rajoy que no llegaron a ver la luz pero que, insisten en cada comparecencia pública, lo hubieran hecho de no haber existido la moción de censura. El caso es que son eso: promesas que según los populares han sido abandonadas por Pedro Sánchez, a quien exigen que aproveche su estancia de hoy en Zamora "para realizar algún anuncio y no solo para hacerse fotos para sus redes sociales". En este capítulo Marta González se acordó del "compromiso" del PP con la autovía a Portugal, del "compromiso" de arreglar la parte de la A-66 que va de Benavente a la frontera con la provincia de León y del "compromiso, también del que tiene el Gobierno de la comunidad autónoma", para la ampliación del Museo de Semana Santa. Palabras también para el proyecto "300x100" que anunció Rajoy y que quedó en la promesa de llevar una fibra óptica de 300 megas al cien por cien de las localidades de España, sin importar su población. "Ahora el PSOE lo ha reducido como si la gente que vive en el mundo rural no tuviera derecho a las mismas infraestructuras y recursos que los que viven en el ámbito urbano", apuntaba Marta González.

Sobre el mundo rural, el PP se reivindicó como "el único partido que ha llevado la voz" de los pueblos al Congreso y al Senado. "Sabemos cuáles son los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos del medio rural y tenemos las soluciones", aseguró la vicesecretaria de Comunicación de la Ejecutiva de Pablo Casado.

José María Barrios, presidente provincial del partido, e Isabel Blanco, candidata al Congreso, subrayaron que el PP es "un partido con experiencia" pero que presenta unas listas "renovadas" para "luchar por los zamoranos y todos los españoles".