José Luis Santos: "Hacer deporte reduce la mortalidad un 35% en los pacientes de cardiopatía isquémica, como infarto o angina"

La idea de que hacer deporte no sólo no es malo, sino que reduce la mortalidad un 35% entre las personas que han sufrido una cardiopatía isquémica fue una de las ideas expuestas por el cardiólogo José Luis Santos quien puso el acento en el control de los factores de riesgo cardiovascular durante la Jornada sobre Riesgo Cardiovascular en el Deporte organizada por La Opinión-El Correo de Zamora. Unos no se pueden modificar, como la edad o el sexo (los varones tienen más probabilidades de sufrir un infarto), pero otros si, como el sedentarismo, la hipertensión arterial, el colesterol, la glucemia (diabetes) o el tabaquismo. "El ejercicio físico es protector de un evento coronario".

El doctor explicó cómo crece la placa de ateroma en el interior de las arterias, lo que puede reducir su interior hasta un punto donde no deje pasar suficiente sangre, sobre todo en momentos de esfuerzo (angina de pecho) o bien se rompa y tapone por completo el vaso (infarto), impidiendo que la sangre llegue al corazón. En los jóvenes la mortalidad por debajo de los 35 años suele deberse a una miocardiopatía hipertrófica, que consiste en que el músculo cardiaco es más grueso de lo normal. Es lo que causa un tercio de la mortalidad en atletas, de ahí la importancia de tener desfibriladores en campos de deporte o lugares de mucha concurrencia pública, que permitan salvar la vida a quien sufre uno de estos episodios.

El doctor recomendó a las personas que quieran hacer deporte que se realicen un reconocimiento cardiológico para evaluar el riesgo.