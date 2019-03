Blindaje del Casco Antiguo para la ruta del presidente del Gobierno

Responsables de los diferentes cuerpos de seguridad que operan en la provincia de Zamora se reunieron ayer en la Subdelegación del Gobierno para trazar un plan con el objetivo de garantizar la normalidad en la capital durante la visita del presidente Pedro Sánchez. Una reunión que ha generado suspicacias en la oposición, dado que no se celebró nada igual cuando el entonces presidente Mariano Rajoy participó en un acto de partido en Zamora en abril de 2018 muy similar al de esta jornada. Pese a que no han trascendido datos sobre el operativo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, ha señalado que no se producirán restricciones al tránsito peatonal por el Casco Histórico como sí ocurrió durante aquella visita del líder popular. Eso sí, el blindaje será máximo y de ello se encargará la propia seguridad de Moncloa en colaboración con las fuerzas locales.