Ciudadanos secundará la manifestación de la España Vaciada

Ciudadanos Zamora ha manifestado que su sus fuerzas a la manifestación de la España Vaciada que se celebrará en Madrid, partiendo desde la plaza de Colón a las doce de la mañana del próximo domingo. "Llamamos a los zamoranos a participar en la protesta para defender el futuro de la provincia". Zamora, apuntó el presidente de la gestora provincial de Ciudadanos, Francisco Requejo, "está dejada de lado por las políticas que el PP y el PSOE han llevado a cabo en los últimos cuarenta años. Han sido políticas incapaces de frenar la despoblación", aseguró el que hoy por hoy es el máximo representante provincial de Ciudadanos Zamora.

El presidente de la gestora de Ciudadanos aprovechó la comparecencia para criticar las políticas y la misma razón de ser de la Diputación de Zamora. "Se han preocupado más de tener asesores que de frenar la despoblación en la provincia, que ya tiene menos de 175.000 habitantes. Deben de trabajar más y enchufar menos. Necesitamos medidas para combatir la sangría".

Ciudadanos aseguró que el carácter apolítico de la manifestación del domingo "no impide la presencia" de los miembros del partido en Madrid. Los colectivos convocantes han pedido que no haya símbolos políticos y que todos los que acudan a la manifestación procedentes de la provincia de Zamora lo hagan bajo la seña bermeja. Requejo aseguró que "otros partidos" como "Podemos, Ahora Decide o Izquierda Unida también han asegurado que apoyan la manifestación" del próximo domingo. "Tenemos que estar unidos, no ir con símbolos partidistas, pero luchando por los intereses de nuestra provincia". Eso sí, Requejo consideró "ridículo que el PP pueda anunciar que participa cuando su partido es el principal causante de esta situación. Nosotros vamos como zamoranos, no como partido político", zanjó.

Ciudadanos puso en valor las medidas propuestas en los últimos días por su líder nacional, Albert Rivera. "Proponemos una reducción del IRPF del sesenta por ciento para los residentes en pueblos menores de cinco mil habitantes", aseguró Requejo añadiendo que los beneficios que grava la renta deben estar generados en el propio pueblo, por lo que "no vale" que personas que generan su renta en la ciudad se empadronen en una pequeña localidad para pagar menos. El candidato del partido al Congreso por Zamora, José Antonio Bartolomé, "explicará estas medidas en los próximos días", medidas que en Zamora "benefician a prácticamente todas las localidades". Ciudadanos también propone que los autónomos que tengan un hijo "no paguen la cuota en los dos años siguientes" y que "las mujeres del mundo rural que monten un negocio paguen una cuota de solo treinta euros".