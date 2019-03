Miguel Ángel Matilla | "Este galardón me halaga e incentiva para poder continuar con mi labor"

Afincado en México desde hace años, el periodista zamorano Miguel Ángel Matilla vuelve a triunfar en los Napolitan Victory Award –tras un primer galardón en 2012– en la categoría "Consultor Revelación del Año". Se trata de los premios más prestigiosos de comunicación política en habla hispana y en breve acudirá a recoger su estatuilla a una gala que se celebrará en Washington.

–¿Cómo fue el proceso hasta obtener este reconocimiento?

–Los organizadores de los premios siguen el trabajo de los profesionales relacionados con la comunicación política que consideran más activos y destacados, y unos meses antes de la gala anual de los Napolitan Victory Awards, les informan que se ha abierto el periodo de postulaciones para presentar su candidatura, algo que pueden hacer los profesionales directamente, terceras personas, empresas o instituciones. Aproximadamente un mes antes de que tenga lugar la gala, el jurado toma una decisión y se anuncian oficialmente los nominados, así como algunos de los ganadores, en las distintas categorías.

–¿Qué es lo que suele destacar el jurado para ser uno de los elegidos?

–Los Victory Awards son un premio enfocado en la política entendida como arte, ciencia y campo de trabajo profesional, y desde hace dos años llevan el nombre de Joseph Napolitan, en homenaje a este norteamericano considerado el padre de la consultoría política. A partir de ahí, existen distintos perfiles que pueden optar al galardón, como consultores, estrategas, escritores, formadores, publicistas, líderes de opinión, o los propios políticos.

–¿Qué significa tener este galardón para su carrera profesional?

–De acuerdo a la descripción oficial de los premios, "ganar la estatuilla dorada significa recibir el más alto galardón para un profesional y/o campaña. Los ganadores pasan a integrar un grupo élite que representan la excelencia de la profesión y les identifica como los mejores en su área de trabajo". Este reconocimiento me halaga e incentiva a continuar con mi labor. Es un distintivo internacional que me representará toda la vida. Estoy muy agradecido con las personas que han confiado en mí y me han acompañado a lo largo de mi trayectoria.

–En su caso, no es el primero que obtiene, ¿qué recuerda su primer galardón?

–En 2012 gané el Napolitan Victory Award, que en aquel momento eran llamados solo Victory Awards, en la categoría "Blog Político del Año", por el trabajo de seguimiento realizado en el blog de mi página web a los procesos electorales de 2011 y principios de 2012, entre los que, por cierto, destacaron las elecciones generales de España del 20 de noviembre de 2011. Se concedió desde el punto de vista de un profesional de la imagen pública y la comunicación estratégica. Además, en la edición de 2013 conseguí una mención especial de excelencia al trabajo en la categoría "Investigación Académica del Año", por uno de mis libros, titulado "Génesis del liderazgo'".

–¿Cuáles fueron sus logros durante el último año para hacerle merecedor del reconocimiento como consultor revelación?

–2018 fue un año muy activo, en el que realicé nuevos avances en mis proyectos de formación en marketing político y otras materias relacionadas con el coaching, el liderazgo y la imagen pública, con el apoyo de mi mujer, Verónica Chacón, además del trabajo de consultoría y comunicación estratégica, destacando especialmente los logros en Guanajuato (México), capital del estado de mismo nombre, durante las campañas que concluyeron con las elecciones del 1 de julio. Por otra parte, en diciembre publiqué mi tercer libro y segunda novela, "El rincón de los libres", una obra que por su género no está relacionada con el objeto de los premios, pero sí supone otro logro profesional que redondea un gran año.

–¿Es Guanajuato un buen lugar para desarrollar su carrera profesional?

–Guanajuato es uno de los principales destinos culturales de México, con una gran tradición colonial y minera, que se ha complementado con una esencia artística única en el país, gracias a su historia, eventos internacionales y al hecho de ser una ciudad universitaria. Es Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco, organismo que también le otorgó el título de Capital Cervantina de América, por las numerosas representaciones de las obras de don Miguel de Cervantes, que tienen lugar en la ciudad, en especial a la novela "Don Quijote de la Mancha". Por supuesto, animo a los lectores a visitar esta ciudad, donde lo pasarán muy bien y seguro que se sentirán como en casa.