La prohibición del botellón de San Martín abre una brecha en el bipartito IU-PSOE

La prohibición de celebrar el botellón de la noche del Jueves Santo en el parque de San Martín, junto a la Muralla de Zamora, ha abierto una brecha en el seno del equipo de Gobierno IU-PSOE en el Ayuntamiento de Zamora. Aunque las últimas declaraciones de Guarido sobre el asunto (realizadas el pasado lunes, cuando delegó en Antidio Fagúndez la decisión) ya dejaban intuir que en la Casa de las Panaderas había división con este asunto, la publicación que ayer el alcalde realizó a través de uno de sus perfiles en las redes sociales eleva el tono y deja ver que la división es ya evidente.

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>&iquest;Qu&eacute; har&iacute;as con el botell&oacute;n de Jueves Santo?</li></ul><p></noiframe>

Guarido, que publica sus consideraciones a raíz de una viñeta publicada en la edición de ayer de este diario, asegura que la decisión de prohibir el botellón en San Martín es "inconsistente e improvisada" y dice que él no tiene informes "que digan que pueden existir desprendimientos en la Muralla", aunque "sí tengo otros".

¿Cuáles son esos otros? El alcalde de la ciudad se apoya, y dice que "seguiré al pie de la letra", en las "recomendaciones de la Policía, que en la última Junta Local de Seguridad venían a decir que más vale lo controlado que lo descontrolado". Así, Guarido viene a asegurar que "el responsable" de la prohibición del botellón, señalando sin nombrarle a Antidio Fagúndez, concejal de Seguridad Ciudadana, desoye lo que dice la Junta de Seguridad.

No acaba aquí la publicación del alcalde, que asegura que "yo no participará en la organización de botellones paralelos", algo en lo que al parecer se trabaja para dar a los jóvenes una alternativa para la madrugada del Viernes Santo. Sobre la Muralla de Zamora, tirón de orejas al Gobierno central, ahora también del PSOE, porque "se protege con inversión" (cero euros en el último Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no aprobados) "y no prohibiendo botellones". "A la muralla lo que es de la muralla y al responsable de la prohibición del botellón lo que es de él exclusivamente", lo que es una nueva referencia, sin nombrarle, a Fagúndez.

La noche del Jueves Santo seguirá de actualidad esta semana, pues hay convocadas dos Juntas de Seguridad y una reunión de coordinación de los diferentes cuerpos de Policía que operan en la ciudad.

Evidentemente la publicación del alcalde no fue bien recibida en el seno del Grupo Municipal Socialista. Preguntado por las declaraciones del alcalde el que es número dos en el Ayuntamiento, Antidio Fagúndez, ha asegurado "no querer entrar en polémicas que no llevan a ninguna parte" aunque asegura que la prohibición del botellón "es un tema de seguridad y de responsabilidad, y no podemos permitir que la seguridad y la integridad de los jóvenes se ponga en peligro al existir aglomeraciones de gente en el entorno de la muralla" de la ciudad. Es de prever que esta semana se presenten alternativas.