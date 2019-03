La mitad de los autobuses escolares revisados por la Policía presenta deficiencias

18 de los treinta vehículos de transporte escolar inspeccionados con motivo de la campaña de vigilancia y control de este tipo de vehículos llevada a cabo por el Ayuntamiento han resultado sancionados. Así lo aseguran desde la Concejalía de Movilidad del Consistorio zamorano. De los sancionados, diez lo fueron por tener una antigüedad superior a una ´década sin acreditación, cuatro por no disponer de seguro de pasajeros, dos por no disponer de autorización para el transporte escolar y otra pareja por no llevar botiquín en el vehículo, según los datos del Ayuntamiento.

Respecto de esta última campaña Antidio Fagúndez y Tomás Antón han señalado que "aunque son datos puntuales y que en la mayoría de los supuestos controlados cumplían las prescripciones, hay que lamentar los motivos por los que 18 vehículos de transporte escolar han sido denunciados y sancionados, y de manera especial circular sin el seguro de pasajeros y con antigüedad del vehículo superior a los 10 años".

Por ello los máximos responsables de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Zamora han señalado "la importancia de la campañas en colaboración con la Dirección General de Tráfico que permite tener el control de datos positivos como el uso del cinturón de seguridad pero también otros que no lo son tanto como los detectados en el control de los vehículos de transporte escolar".

Respecto de la "Campaña Especial de Control de utilización del cinturón de seguridad y otros sistemas de retención homologados" se realizaron un total de 1.569 los controles, practicados en la ciudad por los agentes de la Policía Municipal de Zamora, de los cuales solo 24 incumplían la norma, lo que en términos generales supone el 1,53%. Del total 1.246 fueron practicados a conductores, de los cuales 1.222 llevaban el cinturón puesto y 24 no cumplían con la norma, lo que supone el 1,95%. De los 237 controles de asientos delanteros todos llevaban el cinturón de seguridad, lo que supone el 100%.

Respecto de los 54 controles de los asientos traseros, también todos cumplían el requisito de igual manera que los 32 controles realizados sobre otros sistemas de retención infantil homologados.

Aunque los datos pueden valorarse, una vez más, positivamente Antidio Fagúndez y Tomás Antón recuerdan que "el uso de los sistemas de retención o cinturón de seguridad se ha venido demostrando como el sistema de seguridad vial más sencillo y eficaz, en todo tipo de vías y trayectos. La vigilancia y aplicación de la ley en lo que respecta al uso del cinturón y sistemas de retención se ha consolidado como uno de los métodos más efectivos y, aunque se ha incrementado su uso, existen todavía graves lagunas. En los últimos años se ha observado una tendencia estable del 25% de víctimas mortales en accidentes de tráfico que no hacían el uso del cinturón respecto al total".