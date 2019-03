Los candidatos y Cristo, cara a cara

Fotógrafos de todo el mundo acuden cada año a la ciudad de Zamora para encontrar una imagen única que no haya sido tomada antes. Tarea harto complicada, salvo durante esta próxima Semana Santa. La Pasión se celebra en pleno periodo de campaña para las generales del 28 de abril y ello puede colocar cara a cara, por ejemplo, a Pablo Casado con el Cristo de las Injurias, a Pedro Sánchez con la Virgen de la Soledad o a Santiago Abascal con el Jesús Caído. La Junta Electoral ha autorizado el listado de calles en las que se podrán colocar banderolas en lo alto de las farolas y una decena de ellas coinciden con recorridos procesionales, amén de otra decena de puntos en los que habrá paneles con cartelería. Un circo del que, los partidos, aún no saben si van a participar.

La convocatoria de las generales para el 28-A repercute en todos los ámbitos de la sociedad y eso no exime a la Semana Santa. Hasta cinco cofradías y hermandades de Zamora tendrán que pasar por lugares en los que la Junta Electoral ha autorizado la colocación de las tradicionales banderolas donde se insertan las caras de los candidatos. Se trata de la Hermandad Penitencial del Espíritu Santo, la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias, la Hermandad del Cristo del Amparo y la Cofradía de Jesús Nazareno. Las imágenes de todas ellas tendrán que compartir espacio, si antes nadie lo impide, con los políticos que durante esos mismos días se jugarán ser gobierno u oposición.

Las calles autorizadas por la Junta Electoral por donde transcurren procesiones son plaza de Alemania, Alfonso IX, Amargura, Ronda de la Feria (rotonda), avenida del Mengue, Príncipe de Asturias, plaza de La Marina, Trascastillo, Tres Cruces y calle Villalpando (cruce de la iglesia de San Lázaro). A ellas se sumarán otra decena de puntos en los que se instalarán paneles a ras de suelo para la pegada de carteles, entre los que se encuentran puntos emblemáticos como Viriato, la Plaza Mayor o la plaza de San Claudio de Olivares.

¿Qué harán los partidos?

La cuestión a dilucidar durante las próximas semanas es qué harán los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales. Pueden colocar las banderolas y compartir foto con las imágenes devocionales o pueden, por el contrario, renunciar a estos puntos publicitarios, algunos de ellos en zonas de importante tránsito de gente y, por lo tanto, de mayor impacto visual. El Partido Popular ya ha anunciado en diferentes zonas del país que, no solo no colocará carteles, sino que paralizará la campaña durante la Semana Santa. Aquí, por el momento, prefieren no adelantar ninguna postura. Misma situación que la del PSOE de Zamora, que aún no ha decidido cuál será su postura, al igual que el resto de formaciones nacionales. ¿Caminará Cristo mirando a los ojos a los candidatos?