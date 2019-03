Guarido se presenta a las primarias de IU para ser candidato a la reelección

Francisco Guarido ha deshojado por fin la margarita y ha confirmado que presentará candidatura a las primarias de Izquierda Unida para poder, posteriormente, optar a la reelección como alcalde. La formación iniciaba ayer este proceso de democracia interna que concluirá el próximo domingo día 24 de marzo, cuando la militancia, en asamblea, deberá ejercer su derecho a voto. No se prevé que existan más aspirantes que el regidor, pero para seguir adelante con sus planes deberá contar con el respaldo del 75% de los sufragios. Ese es el umbral que establecen los estatutos del partido para aquellos que quieran optar por tercera vez al mismo cargo, como es el caso.

Poca o ninguna sorpresa se espera en el proceso de primarias que Izquierda Unida comenzaba en la jornada de ayer. No obstante, en ese primer día, Francisco Guarido daba por fin el paso adelante que durante las últimas semanas tanto le habían requerido desde dentro de la formación. "He querido dar el paso, pero no estoy yo solo, sino que tengo detrás a los ocho concejales que estamos en el Ayuntamiento apoyados por la Dirección de Izquierda Unida y por la militancia más comprometida que acude habitualmente a las reuniones", ha señalado.

El alcalde deberá someterse a una votación interna que tendrá lugar este próximo domingo. No está previsto que exista ningún otro candidato, pero los planes podrían torcerse –con poca probabilidad– si Francisco Guarido no cosecha el 75% de los sufragios emitidos. Y es que, según los estatutos de Izquierda Unida, ese es el mínimo respaldo que cualquier militante debe tener si quiere optar por tercera vez a un mismo cargo de manera excepcional, dado que el límite está establecido en ocho años.

El ánimo del grupo provincial de Izquierda Unida, sin embargo, siempre ha estado con la continuidad de Guarido y así lo ha hecho saber en numerosas ocasiones el coordinador, Miguel Ángel Viñas.