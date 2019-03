El PP ya no descarta que la irrupción de Vox les cueste un diputado en Zamora

La lucha por el voto útil de la derecha protagoniza los primeros compases de la precampaña electoral para las Elecciones Generales del 28 de abril. En esta ocasión ha sido el Partido Popular el que ha abierto la polémica al manejar, a nivel interno, un documento en el que piden a Vox que no se presente en las circunscripciones que menos diputados eligen. Entre ellas, evidentemente, Zamora, que solamente elige a tres diputados para el Congreso. Vox ya ha asegurado, tanto a nivel nacional como provincial, que no hay nada que negociar.

El líder del PP de Zamora, José María Barrios, explica que "en las provincias más pequeñas, como puede ser la nuestra, el voto que se ponga en la urna para Vox puede no ser suficiente para que ellos logren un diputado y sí para restárselo al PP". Para Barrios "parece razonable que se unan esfuerzos" dentro de una determinada "tendencia política" porque "el voto para el centro derecha puede aumentar y aún así la presencia en el Congreso de los Diputados puede bajar".

El PP no descarta, a juicio de su presidente provincial, que la irrupción de Vox pudiera incluso costar un diputado a su partido en la provincia de Zamora. "No es que el escaño del PP pase a Vox, es que podría ir al PSOE y eso no pasará si los votos del PP se quedan en el PP", argumenta Barrios. "No sería muy lógico que habiendo más votos de una determinada tendencia política", la derecha, "al final el resultado fuera el del Gobierno de la tendencia contraria", argumenta Barrios.

Por su parte Javier Alcina, presidente de la Gestora de Vox en Zamora, asegura que su partido va a presentarse a las generales en la provincia y que la estrategia del PP "apela al voto del miedo para que no voten a los nuevos partidos". Alcina asegura que las encuestas internas del partido "nos dan muchas opciones en provincias pequeñas como Zamora" y no descarta que el PP "se lleve alguna sorpresa" en las elecciones de finales del mes que viene.

Zamora es una de las 28 provincias que aparecen en el argumentario del PP y en las que se pide a Vox que no comparezca. Con tres diputados, Zamora es bipartidista desde 1989. Antes, con capacidad para elegir cuatro diputados, los representantes de Zamora se repartían entre Alianza Popular, PSOE y UCD. El PP ha sacado dos diputados en las elecciones de los últimos 30 años.