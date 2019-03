Javier Pérez es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) y trabaja como preparador físico en el centro Akademy de Salamanca. El joven zamorano, que ha ejercido como preparador físico de deportistas de resistencia y gran fondo y que es fundador y director del centro de preparación física Akademy de Salamanca, es uno de los ponentes de la jornada "Riesgo cardiovascular en el deporte", enmarcada dentro de los Foros de Salud de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

El evento, que contará con la participación de varios expertos en cardiología y actividad física, está patrocinado por la Fundación Caja Rural de Zamora y por el Hospital Recoletas de Zamora y se celebrará el próximo 26 de marzo en el salón de actos del Campus Universitario Viriato.

-¿En qué va a centrar su ponencia en la jornada sobre riesgo cardiovascular en el deporte?

-Voy a hablar de cosas muy básicas que a veces pasamos por alto como la hidratación y el cuidado que hay que tener con el calor y con el ambiente. Otra parte de la ponencia abordará más el deporte profesional, las pruebas de esfuerzo y la colaboración con los cardiólogos.

-¿El riesgo cardiovascular existe en el deporte?

-Sí, pero teniendo en cuenta que es un pequeño porcentaje de todo lo que le puede pasar a tu corazón porque hacer deporte es bueno. La gente no tiene que tener miedo a hacer deporte, es todo lo contrario, de hecho la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Teniendo esto como gran contexto, hay que explicar que sí que hay un riesgo, primero por las propias características de la persona, como pasa con muchas enfermedades, y sobre todo, si haces deporte de manera profesionalizada, si vas a poner tu cuerpo al máximo o si vas a hacer un reto deportivo importante de extrema dureza. En estos casos siempre hay que tener en cuenta que sí que hay un riesgo y la gente lo tiene que saber, pero dentro de ese contexto de que el gran porcentaje de lo que le puede pasar a tu corazón es bueno si haces deporte.

-¿Cómo se puede prevenir ese riesgo o qué cuidados hay que seguir para evitarlo?

-A nivel deporte más profesionalizado es muy importante la colaboración con un cardiólogo. Hay que tener en cuenta que si una persona va a poner físicamente su cuerpo al máximo, es decir, si vas a entrenar a alta intensidad, tiene que haber una colaboración con el cardiólogo y unas pruebas de esfuerzo que tienen que estar realizadas por una persona profesional. Tiene que ser una prueba de esfuerzo llevada a cabo por un cardiólogo y, a mi manera de verlo y como yo trabajo con mis deportistas, tiene que hacerse como mínimo al principio y al final de la temporada. Esto sería para mí lo más importante.

-¿Este consejo sería para deportistas profesionales o cualquiera que haga deporte tiene que hacerse una revisión?

-Si te mantienes físicamente activo, siempre hay que hacerse una revisión, pero hay un concepto muy importante que es el nivel de entrenamiento que se tiene. Ahora mismo tenemos un porcentaje muy amplio de la población que está entre medias del deportista profesional y del deportista amateur. Es gente que es deportista amateur pero muy profesionalizada, que entrena a alta intensidad. En este aspecto influye mucho el nivel de deporte que se haga pero es importante, por ejemplo, si haces un deporte de alta intensidad como entrenar en serio para competir en triatlones o hacer una prueba de larga duración como un trail. Si estás entrenando de manera profesionalizada aunque no seas un profesional, es muy importante, es decir, que si entramos en niveles de entrenamiento de alta intensidad, seas o no seas profesional, para mí debería ser obligatorio. Haciendo una analogía con los coches, si vas a hacer un viaje desde Zamora a París, tienes que ir al mecánico, pero si vas a ir a Moraleja, pues igual no te hace falta.

-¿A la hora de practicar deporte que hay que tener en cuenta?

-Hay consejos que se pasan por alto y son los más importantes porque es lo que más puede prevenir, como el hecho de estar bien hidratado o no ponerse a hacer deporte en verano a 40 grados a las tres de la tarde. Eso tiene unos efectos sobre el corazón importantes, que si no pasa nada tu cuerpo está preparado para amortiguarlos alguna vez, pero si pasa algo, aumenta mucho el riesgo. La manera más fácil de amortiguarlo es siguiendo unas reglas básicas que a veces se pasan por alto como estar bien hidratado, beber antes, durante y después del entrenamiento y si no estás aclimatado, no salir a hacer deporte con 40 grados. También es habitual el caso del típico deportista dominguero que está tres meses sin hacer nada y un domingo sale a hacer 10 kilómetros sin desayunar.

-¿Es importante hacer deporte?

-Totalmente, todos los estudios desde hace años colocan la actividad física como método de prevención de prácticamente todas las enfermedades. El músculo por el mero hecho de estar inactivo está soltando unas sustancias a tu cuerpo que hacen que sea más probable que enfermes prácticamente de cualquier cosa, hasta de una gripe. A nivel cardiovascular ocurre lo mismo. Cuando sales a correr los domingos, a jugar un partido con tus amigos o a jugar al pádel, el corazón se está haciendo más fuerte y no tienes por qué tener miedo a hacer deporte porque lo que estás haciendo es tener un corazón más fuerte. Otra cosa distinta es una patología que tengas de origen y que hay que controlar o que estés compitiendo a muy alto nivel. Pero todo lo que le va a pasar a tu corazón es bueno porque estás haciendo un corazón más fuerte, estás haciendo que la sangre y el oxígeno lleguen mejor a tus músculos y vas a mejorar a todos los niveles y sobre todo a nivel cardiovascular.

-¿En qué consiste el trabajo de un preparador físico?

-Llevo siendo preparador físico de deportistas de resistencia desde hace cinco años y he competido en ciclismo de montaña y he hecho pruebas de ciclismo extremo de montaña. Trabajo con deportistas que compiten a nivel provincial e incluso a nivel nacional en ciclismo, triatlón, carrera o maratón. En el centro también hacemos readaptaciones de lesiones físico-deportivas.

-¿Es un trabajo muy personalizado?

-Es totalmente personalizado. No puedes entrenar a alguien de alta intensidad sin personalizar los valores porque eso supone entrenar a ciegas, que es lo que principalmente se hace por desgracia en este mundo. Estar entrenando a alguien por encima de sus umbrales es uno de los factores que puede conllevar riesgo cardiovascular.

-¿Es importante contar con un preparador físico?

-Si quieres prepararte una prueba o competir seriamente en un deporte, desde luego. Sobre todo en la época en la que estamos, ya que con tanta información por Internet todo el mundo se cree que puede hacer una dieta o que puede entrenar a alguien. No vale con controlar solo los efectos físicos que va a producir un entrenamiento que le voy a poner a un deportista, también hay que controlar los efectos fisiológicos, qué le estás haciendo a su cuerpo y qué le va a pasar a su corazón por entrenar a esa intensidad. Cuando tengas alguna conversación con su cardiólogo, esto es lo que puede destapar alguna de estas problemáticas.

-¿Cree que es positivo que se haga una jornada sobre el riesgo cardiovascular en el deporte?

-Me parece que la iniciativa es totalmente positiva. Todo lo que tenga que ver con la formación en el momento en el que estamos me parece vital y en estos temas también. El deporte se está haciendo algo muy masivo, lo que por una parte está muy bien, pero por otra parte hay mucha gente ganando mucho dinero haciendo las cosas mal y sabiendo además que las están haciendo mal. Por este motivo, todo lo que sea formación y ayudar a la gente a controlar los riesgos, a aprender a controlar su cuerpo, a aprender lo que le puede pasar de bueno y también muy poquito de malo por hacer deporte me parece perfecto.