La asociación del Casco Antiguo abandona Faveza tras la trifulca del último Pleno

S. C.

Reunión en la sede de la federación vecinal Faveza. S. C.

La asociación de vecinos del Casco Antiguo ha decidido abandonar Faveza tras la trifulca protagonizada por varios de los representantes de la federación contra el equipo de Gobierno durante el último Pleno del Ayuntamiento de Zamora. Esa fue "la gota que colmó el vaso" de una decisión que estaba muy cerca de tomarse en aquel momento debido a la "falta de transparencia en la gestión", a las "irregularidades en la presentación de cuentas y su aprobación" y a "las reiteradas faltas de respeto por parte de algunos de los miembros de dicha federación" durante el transcurso de las últimas reuniones.

La presidenta de la organización, Carmen Núñez, ha asegurado a este diario que la razón principal para el abandono de Faveza es la falta de acuerdo en el día a día. "Simplemente, no coincidimos en el modelo de gestión y nos sentimos discriminados en muchas ocasiones", ha señalado. "Por eso, para no crear más problemas, lo mejor es marcharnos", ha indicado. Pero la decisión, como tal, se tomó tras el Pleno del pasado 28 de febrero, cuando Guarido decidió no ceder el turno de palabra a Faveza y se montó la bronca.

En aquella sesión en el Ayuntamiento de Zamora había representantes de diferentes asociaciones de vecinos, pero no todos compartieron las formas, como así ha explicado Carmen Núñez. "Ese fue el colmo para nosotros. Uno puede tener razón o no tenerla, que en este caso creo que ni si quiera la teníamos, pero lo que no se puede hacer es montar un espectáculo, porque entonces se pierden todas las razones", ha manifestado la presidenta.

Los vecinos del Casco Antiguo, por lo tanto, han apostado por la ruptura con la federación y a partir de ahora gestionarán sus propios designios de manera independiente. "No nos vamos a integrar en otra federación –actualmente existen Faveza y Asociación Vecinal de Zamora– sino que vamos a luchar solos", ha desvelado la presidenta. "Puede que las cosas nos cuesten más y que las reivindicaciones tarden más en llegar, pero lo que no queremos es tener más problemas y por eso hemos tomado esta decisión", ha concluido la representante vecinal.