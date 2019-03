Avistamiento de aves en Zamora: De "pajareo" por el Duero

"El 12 de marzo de 2017, en una agradable mañana de transición entre el invierno y la primavera, un grupo de trece personas provistas de prismáticos, telescopios y cámaras de fotos se juntaron en el histórico barrio zamorano de Olivares para recorrer durante casi cuatro horas las riberas del río Duero, conociendo y disfrutando su apasionante avifauna".

Así recuerdan los creadores de las rutas "Zamora, Aves y Naturaleza" el estreno de esta iniciativa impulsada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora en colaboración con El Mirador del Lobo. Desde su creación, casi 600 personas han participado en alguna de las 35 rutas realizadas en estos dos primeros años.

Coincidiendo con su segundo aniversario, José Alfredo Hernández y Juan José Gallego guiaron ayer a una veintena de asistentes en una nueva visita programada a orillas del Duero. El punto de encuentro en estas fechas suele ser bajo el puente de los Poetas en su margen derecha.

Aún no ha comenzado la ruta y dos somormujos ya dan la bienvenida desde el agua a los participantes. Ahora sí, una vez iniciada la visita, el grupo descubre uno de los primeros grandes atractivos del recorrido: una enorme colonia de garzas reales. "Siempre ha habido muchos ejemplares y ahora están cada vez más confiados. Aunque en los años veinte del siglo pasado estuvieron en peligro porque se pusieron de moda los sombreros de plumas y había que matar a muchos para hacer un solo sombrero", cuenta Alfredo. Curiosas anécdotas y descripciones ornitológicas jalonan la explicación de los guías. Rumbo hacia la desembocadura del arroyo de Valderrey, las garzas comienzan a graznar, los cormoranes lucen su bello plumaje nupcial, un ánade cruza volando, un galápago de Florida sale a tomar el sol sobre un tronco y varios nidos de milanos negros y de cigüeñas son avistados por los participantes. Los hay de todo tipo: pequeños y mayores, de aquí y de fuera, novatos y experimentados.

Para Hugo, de 9 años, y Ana, de 23, es la primera vez. "Nos parecía interesante aprender cosas nuevas sobre la naturaleza", cuenta su madre. En cambio, para Alba, es la enésima visita. Solo tiene 11 años pero es una auténtica aficionada. Desde que se estrenaron, suele venir cada quince días. "En general, me gustan mucho los animales y desde que fui una vez al parque del Consejo de Europa y vi un herrerillo, me gustó. Ahora mis favoritos son el somormujo, el mito, el martinete, el martín pescador y el abejaruco", detalla sujetando sus prismáticos. También ha visitado las Lagunas de Villafáfila y la Sierra de la Culebra en busca de más aves que observar. "Mi padre siempre me acompaña porque no le queda otro remedio", bromea.

El caso de Elena, farmacéutica de 35 años, es parecido. Conoció la iniciativa en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) de Monfragüe, probó y se enganchó. Cada cierto tiempo, coge su coche desde Salamanca y se acerca hasta Zamora para hacer la ruta. "Es la cuarta o quinta vez que vengo, pero en cada una veo algo diferente según la época del año", explica.

Avetorillos, gallinetas, garcillas, andarríos, gaviotas, ruiseñores, abubillas, colirrojos, gorriones y urracas son los nombres de algunas de las 102 especies observadas hasta el momento. Un dato que pone de manifiesto la excelsa biodiversidad existente a orillas del Duero, cuya observación gana cada vez más adeptos en una práctica conocida como "urban birding" o "pajareo urbano" y que sitúa a Zamora en el mapa del turismo ornitológico gracias a su patrimonio natural.

Tras celebrar los dos primeros años de la iniciativa, las rutas "Zamora, Aves y Naturaleza" continuarán el próximo domingo 31 de marzo. La inscripción es gratuita y para apuntarse tan solo es necesario escribir con cierta antelación un mensaje de WhatsApp al teléfono 676 046 551 o un correo electrónico a la dirección elpicanzo@yahoo.es.