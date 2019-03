Adoración Martín: "El plan de igualdad es fruto del consenso de asociaciones y partidos"

El Ayuntamiento de Zamora ha organizado diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, desde la campaña de sensibilización contra el acoso callejero "Zamora, libre de machotes" a una exposición sobre igualdad de oportunidades y violencia de género, una campaña de sensibilización con hombres y padres para la conciliación familiar y la experiencia sensorial e interactiva "No cierres los ojos" con alumnos de Bachillerato. La concejala de Igualdad, Adoración Martín, cree que hay que seguir trabajando para conseguir una igualdad real. Hace una semana presentó el borrador del III Plan Municipal de Igualdad en el Consejo Municipal de la Mujer.

-Una de las acciones que se han llevado a cabo es la campaña "Zamora, libre de machotes", ¿cuál es su valoración?

-La campaña ha tenido un gran impacto mediático en todos los medios de comunicación nacionales y ha habido un gran impacto también en las redes sociales. La verdad es que no esperaba que tuviera tanta polémica porque a mí me parecía que era una campaña de sensibilización que pretendía llamar la atención sobre ciertos comportamientos de abuso machista callejero, desde los piropos hasta ciertos tocamientos o ciertas miradas lascivas. Quisimos desarrollarla en época de Carnaval porque el bullicio y la desinhibición fomentan un poco esto y actuar como un repulsivo para que cierto tipo de hombres consideren que estos comportamientos son ofensivos para las mujeres.

-¿Considera que ese impacto es positivo y que abre el debate?

-Creo que abre el debate y que ha abierto un debate a nivel nacional. Ha sido una llamada de atención porque ciertos comportamientos que llamamos micromachismos muchos hombres y muchas mujeres no los consideran así y eso es lo que la campaña ha puesto de manifiesto, el alto nivel de permisividad que existe con ciertos comportamientos que son realmente machistas. Creo que muchas mujeres sentimos que los piropos son ofensivos, que esas miradas son ofensivas y que algunos hombres tienen las manos muy largas. Sobre todo me preocupa que muchos de esos piropos vayan dirigidos a niñas adolescentes que no pueden estar sometidas a esas agresiones a las que estábamos sometidas hace algunos años todas las chicas. Hay que hacer una llamada de atención y muchos hombres sí lo han entendido y se han dado cuenta de que esos comportamientos son rechazables.

-Uno de los proyectos en los que trabaja la Concejalía es en el III Plan Municipal de Igualdad, ¿en qué va a incidir y qué objetivos persigue?

-El III Plan de Igualdad ha apostado por medidas reales y efectivas. Es un plan de igualdad muy bueno que ha hecho una técnica que estuvo contratada por el Ayuntamiento específicamente para esto. La primera parte del plan consta de un análisis demográfico y sociológico de la sociedad zamorana, lo que resulta muy novedoso porque los anteriores planes no lo contenían. Se han establecido seis objetivos estratégicos y más de 200 medidas concretas y realizables. El III Plan Municipal de Igualdad no es un plan unidireccional impuesto por la Concejalía de Igualdad, sino todo lo contrario. Es un plan nacido del consenso de todas las asociaciones y de todos los partidos políticos que participan en el Ayuntamiento y en el Consejo Municipal de la Mujer. Otra novedad es que está previsto realizar un plan específico de violencia de género. Este año desgraciadamente hemos vivido en carne propia sucesos trágicos. Nos han matado a dos chicas jóvenes, hemos sufrido un caso de violación en la ciudad y hay 139 denuncias por violencia de género en la provincia. La realidad de la violencia de género en la provincia de Zamora y en la ciudad es real y aparte de tener la ley y las grandes medidas, hay que tener un plan municipal de violencia de género que nos permita actuar en Zamora contra esta lacra.

-¿En qué más trabaja la Concejalía para lograr la igualdad?

-La Concejalía tiene unas tareas que son de concienciación y de sensibilización y hemos incidido mucho en ellas. Hemos realizado distintas campañas de concienciación, actividades de sensibilización en los colegios y hemos dinamizado el Consejo Municipal de la Mujer, en el que se ha incrementado el número de asistentes y de asociaciones que participan. Las tareas de sensibilización han sido continuas a lo largo del tiempo y no ha habido mes en que no hayamos tenido alguna actividad.

-¿Hay cada día más igualdad o todavía queda por hacer?

-Cada día hay más sensibilidad, pero no se si hay más igualdad. El Centro Reina Sofía ha realizado un estudio que concluye que los adolescentes no están asumiendo el mensaje de igualdad. Los educadores y los monitores que desde Juventud y desde la propia Concejalía de Igualdad van a los institutos estaban detectando que los mensajes igualitarios y contra la violencia de género no estaban llegando. Esto reafirma a todos los organismos en materia de igualdad a seguir realizando tareas en ese sentido con los jóvenes.

-¿Qué considera que haría falta para lograr una igualdad real?

-Concienciación, campañas y mucha televisión, cine, radio y redes sociales proactivas en favor de la igualdad. No es de recibo que se sigan manteniendo conductas machistas en la sociedad del siglo XXI. También es necesario un control de las redes sociales en este sentido porque existe una reacción contra el feminismo como ideología igualitaria, se está realizando una campaña en contra del feminismo y lo están demonizando. Considero que el feminismo es una ideología justa y que reivindica los derechos de las mujeres. Las feministas no somos feminazis, no queremos el dominio ni la dominación de los hombres, sino que queremos una sociedad más democrática y más igualitaria. Así tiene que ser entendido el mensaje del feminismo y los chavales tienen que entender que reivindicamos un espacio para los hombres y un espacio para las mujeres y unos derechos para los hombres y unos derechos para las mujeres pero en igualdad y en equidad. Todos tenemos un papel en la sociedad y tenemos que desempeñarlo. Es una medida tan evidente que el siglo XXI tiene que reconocer los derechos laborales y sociales de las mujeres y los tiene que reconocer efectivamente.