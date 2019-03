Una zamorana será protagonista de los conciertos de Los Toreros Muertos

Los Toreros Muertos, la banda liderada por el humorista Pablo Carbonell que se convirtió en un icono de los 80 con su Agüita Amarilla, vuelve a los escenarios con un tema muy gamberro dedicado a una zamorana. En concreto a Catalina, una ex novia de Pablo Carbonell a la que "llamaba Catalítica porque siempre estaba muy caliente".

Así lo explicaba el líder de la banda hace unos días durante el programa La lengua moderna, donde explicó el origen de la canción: "Cuando me dejó, me cogí un tabardillo terrible, un constipado terrible, y le hice esta canción".

Punk folklórico para una zamorana

"Zamorana, zamorana, no te alejes más de mí / Si tú te vas de mi vera, mi vida es una nevera y de frío me voy a morir". Así reza el estribillo de la canción que Pablo Carbonell repite como un mantra congestionado. Pero en el programa no solo se habló de la exnovia de Carbonell, sino que también se habló de la ciudad, de su patrimonio y de las mantas zamoranas.

El humorista y presentador del programa Quequé le pidió a Carbonell que tocara zamorana "por razones obvias" ya que "media familia mía es de Zamora". Y tras la canción, siguieron las referencias a la ciudad, a la que compararon con Teruel, ciudad también homenajeada en el nuevo disco de Los Toreros Muertos.

"Zamora tiene mucho que ver con Teruel, es una ciudad pequeña con muchos atractivos", dijo el cantante. Quequé también aprovechó para señalar que es "la única capital de provincia con alcalde comunista", a lo que Pablo Carbonell añadió: "Y la única con una revolución por una trucha, imagina si llega a ser una lubina, la que se hubiera montado".

El regreso de Los Toreros Muertos

Estruendo Folklórico es el regreso de Los Toreros Muertos a los escenarios. Un disco en el que pretenden alejarse de la "nostalgia ochentera" para recorrer algunos ritmos populares como el pasodoble, el mambo o las sevillanas, sin abandonar el característico enfoque gamberro de sus canciones.