Los sindicatos CC OO y UGT convocan paros parciales de dos horas para el 8M

Bajo el lema "Más hechos, menos palabras", UGT y Comisiones Obreras han convocado paros laborales de dos horas para el Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo viernes 8 de marzo. En concreto, los paros parciales se realizarán entre las 12.00 y las 14.00 horas para aquellos trabajadores que tengan turno de mañana, entre las 16.00 y las 18.00 por la tarde y durante las dos primeras o últimas horas para quienes trabajen de noche. Además, a las doce del mediodía se realizará una concentración en la plaza Alemania, donde se dará lectura a un manifiesto y partirá una manifestación por la calle San Torcuato hasta la Plaza Mayor que a su vuelta regresará por Santa Clara.

Las medidas de protesta programadas para esta jornada reivindicativa fueron presentadas ayer por los representantes de los dos sindicatos mayoritarios en una rueda de prensa conjunta en la que se abogó por una igualdad real. Tal y como señaló Manuel Prieto, secretario general de CC OO, las reclamaciones de la mujer forman parte de la acción sindical diaria y por ello se suman a las movilizaciones, aunque siempre desde la "especificidad" del ámbito laboral, recalcando que la huelga de dos horas no es "ni única ni excluyente" además de "ampliable a 24 horas" en aquellos sectores que así lo determinen.

Como explicaba Lara Sánchez, coordinadora de Igualdad de UGT, a día de hoy la desigualdad entre mujeres y hombres continúa abierta en numerosos frentes, como la brecha salarial, con 7.500 euros de diferencia media a nivel nacional; la feminización de ciertos sectores como el de cuidados o la falta de conciliación laboral, personal y familiar.

"Tenemos que salir nuevamente a la calle para decirle a los dirigentes políticos que tengamos a partir de las próximas elecciones que representan a millones de mujeres, que el derecho a la igualdad y a la no discriminación es un derecho fundamental, que no podemos retroceder, que somos la mitad de la población, y que las mujeres no queremos ser ni más, ni menos, queremos ser iguales que nuestros compañeros, pero iguales de verdad, en los salarios, en las prestaciones, en las pensiones y en la corresponsabilidad de los cuidados", manifestaba Trinidad Acebes, secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CC OO. Pese a la "movilización social inmensa" del pasado año, a juicio de Ángel del Carmen, responsable provincial de UGT, "prácticamente ha sido un año perdido" en el que la igualdad aún no se ha hecho más efectiva. Para ir más lejos, ayer mismo un trabajador zamorano que se incorporó al trabajo después de disfrutar del permiso de paternidad fue relegado a una categoría inferior, con turno partido, según lamentaba Ángel del Carmen. "Los empresarios también están penando los planes de igualdad, no nos engañemos y eso también es machismo, no querer entender que la igualdad es obligatoria".