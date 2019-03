Sacyl contrata 813 resonancias magnéticas con clínicas privadas

El Complejo Asistencial de Zamora ha sacado a contratación la realización de 813 pruebas de resonancia magnética nuclear, debido a que el aparato existente en el hospital Virgen de la Concha no es suficiente para atender toda la demanda de pruebas, pese a funcionar incluso domingos y festivos. El contrato tiene un precio total de 99.981 euros, una cantidad que se queda justo por debajo de los cien mil, lo que requeriría un proceso de adjudicación más complejo y comprende 154 exploraciones del grupo básico, a razón de 140 euros cada una, y 659 de columna y músculo esqueléticas (119 euros cada una), lo que arroja un total de 21.560 y 78.421 euros respectivamente.

La resonancia magnética nuclear (RMN) es una prueba diagnóstica con la que se obtienen imágenes detalladas del interior del cuerpo, en dos y tres dimensiones y desde cualquier perspectiva. No usa radiaciones ionizantes, ya que se basa en el procesamiento de ondas de radio que pasan por el paciente, que es sometido a un potente campo magnético. La ventaja es que puede aportar información sobre patologías que no se ven con otra técnicas de imagen como la ecografía o el escáner TAC y se puede utilizar en pacientes que por distintas razones no puedan someterse a otras pruebas de imagen.

Entre los criterios de valoración de las ofertas que se presenten el principal es el económico, que puntúa con hasta 45 puntos sobre cien. Sin embargo, el que suele ser más relevante es el de la accesibilidad de los usuarios, ya que otorga 35 puntos a la clínica que ofrezca el servicio en un radio de hasta 50 kilómetros de la capital, 25 puntos si es entre 51 y 100 kilómetros y 10 puntos hasta 200 kilómetros. La experiencia de los profesionales que realicen las exploraciones cuenta diez puntos y la disminución en el plazo de ejecución otros diez. En caso de empate ganará el que tenga más trabajadores discapacitados.