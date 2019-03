Los partidos deshojan la margarita

Restan menos de tres meses para las elecciones municipales del 26 de mayo y algunos partidos continúan deshojando la margarita. En los comicios más plurales que se recuerdan, la mayoría de las formaciones han decidido adelantar el trabajo presentando a sus candidatos con antelación suficiente para poder afrontar una campaña electoral sin prisas. Pero existen dos equipos que todavía no tienen cabeza visible. El primero de ellos es Izquierda Unida, que aspira a reeditar el gobierno en la ciudad pero donde nadie aún ha querido decir quién se presentará. Francisco Guarido ha pospuesto su decisión un par de veces y ni si quiera el aval público de Miguel Ángel Viñas, coordinador provincial, ha servido al alcalde para dar ese paso adelante, por el momento. El otro es Ciudadanos, donde la vorágine nacional ha dejado en segundo plano el municipalismo. Los naranjas elegirán su candidato "a dedo" y Francisco José Requejo ni confirma ni desmiente. Este es, a día de hoy, el panorama político en la precampaña de la capital.

Izquierda Unida. Por primera vez en la historia, la formación se presenta a la reelección en unas elecciones municipales. Sin embargo, parece que será el último partido en desvelar cuáles son sus planes y los nombres que aparecerán en las papeletas del 26-M. Francisco Guarido aseguró en el mes de diciembre, en declaraciones a este diario, que anunciaría su decisión en el mes de febrero. Consumido este plazo, ahora da el salto hasta marzo para dar a conocer si acudirá como número uno para gobernar el Ayuntamiento de Zamora. El coordinador provincial de Izquierda Unida, Miguel Ángel Viñas, ya ha asegurado que Guarido "sería el mejor candidato posible" y que, sin duda, es el candidato del partido. Pero la respuesta final será personal. Lo que sí está claro es que la lista será muy parecida a la de hace cuatro años. El equipo del alcalde sigue siendo el mismo.

Partido Popular. Clara San Damián anunció a mediados del mes de diciembre que no repetiría como candidata a la Alcaldía de Zamora y, apenas unas horas más tarde, Mayte Martín Pozo era elegida como aspirante a gobernar la ciudad. El Partido Popular quiere recuperar la Casa de las Panaderas después del batacazo de 2015, cuando ganar las elecciones no fue suficiente para conseguir el bastón de mando. La opción de la presidenta de la Diputación siempre estuvo sobre la mesa y fuentes del partido han asegurado que fue la propia Martín Pozo quien "dio un paso adelante en un momento complicado", como así confirmó a este diario el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez. El equipo de la candidata, que se desvelará en próximas semanas, contará con pocos nombres de los que figuraban en la lista de la senadora hace cuatro años.

PSOE. Antidio Fagúndez ha sido el candidato más tempranero en anunciar que se postulaba a dirigir el Ayuntamiento de Zamora y también el primero en comenzar su campaña a través de los buzones, las redes sociales y los compromisos públicos, que no han cesado en los últimos tres meses. Pese a que su formación continúa gobernando en bipartito, el también senador no ha dudado en distanciarse de Izquierda Unida en diferentes asuntos, como así ha ocurrido en materia de políticas turísticas, donde ha cuestionado abiertamente la gestión del concejal Christoph Strieder. El objetivo de los socialistas es remontar el vuelo después de varias elecciones cediendo concejales y conseguir superar a Izquierda Unida para poder ostentar la Alcaldía. El equipo, por ahora, continúa siendo una incógnita. Fagúndez trabaja, a día de hoy, en confeccionar un grupo cercano y de garantías.

Ciudadanos. La formación naranja entró como un ciclón en el Ayuntamiento de Zamora cosechando dos concejales en sus primeros comicios. Francisco José Requejo y Reyes Merchán fueron sus caras visibles y también lo han sido durante todo el mandato, por lo que es difícil aventurar quién pudiera tomar el testigo en caso de que ambos decidieran dar un paso a un lado. Por el momento, Ciudadanos no tiene un candidato definido y Francisco José Requejo ni confirma ni desmiente nada, al igual que el coordinador provincial, José Antonio Requejo. Lo único cierto es que el número uno de la lista no deberá someterse a un proceso de primarias, dado que en Zamora no se alcanza el número necesario de afiliados para celebrar este procedimiento.

Ahora Decide. Entre las sorpresas de estas nuevas elecciones municipales se encuentra Ahora Decide. La formación se presentará a los comicios una vez más, aunque tras el proceso de absorción de los independientes de Adeiza. Además, lo hará con Manuel Fuentes a la cabeza, quien fuera candidato del Partido Socialista y portavoz de este grupo en la oposición durante el mandato de Rosa Valdeón. Atendiendo a los resultados cosechados por Ahora Decide y Adeiza en el año 2015, entre ambas formaciones superaron los 1.700 votos, lo que equivaldría a la obtención de representación en el Pleno de la Casa de las Panaderas. Fuentes ya tiene su equipo preparado, convirtiéndose así en la primera formación en decidir los nombres.

Podemos. La formación morada concurre por primera vez a las elecciones municipales en la ciudad de Zamora. En el año 2015 nadie quiso hacerlo y surgieron otras fórmulas que se diluyeron en el amplio espectro de la izquierda. Ahora, con Fernando Martos a la cabeza, Podemos tendrá que batirse el cobre directamente con Izquierda Unida tras rechazar estos últimos cualquier posibilidad de pacto preelectoral para concurrir de manera conjunta. La relación entre ambas formaciones en Zamora nunca ha sido buena y los morados han criticado en diversas ocasiones la gestión del equipo de Gobierno. Los inscritos, por último, ya han decidido los nombres que acompañaran a Martos en una lista en la que figura, entre otros, Javier Iglesias, el padre del líder nacional.

Otros. La convocatoria de las elecciones municipales se realizará el día 2 de abril y hasta el día 13 del mismo mes, los partidos podrán presentar sus candidaturas. Está previsto que concurran formaciones que durante los últimos años se han venido presentando, como son las leonesistas UPL y Prepal, así como otras de nuevo cuño, como es el caso de Vox. El partido de ultraderecha ha confirmado ya que aspira a presentarse en el Ayuntamiento de Zamora, aunque por ahora continúa confeccionando su estructura a nivel provincial y carece de candidato. Asimismo, aún se espera la llegada de otros movimientos que avivarán la ya animada guerra de siglas.