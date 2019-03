Zamora prohíbe el paso a los "machotes, sobones y mirones" en una campaña feminista

Zamora se prepara para vivir un nuevo carnaval. Esa celebración que permitirá ver por las calles a todo tipo de personajes... a excepción de los machotes. Desde ayer, su entrada está prohibida en la ciudad, tal y como indican las señales de tráfico instaladas por las principales calles del centro con motivo de la campaña municipal "Zamora libre de machotes" que pretende erradicar el acoso callejero y los micromachismos.

A fin de prevenir esta "violencia de género" invisibilizada, el Ayuntamiento en colaboración con la Agencia Touché ha colocado por la ciudad una serie de señales circulares de color blanco y borde rojo, como las de prohibición de entrada a una vía, en las que se pueden leer tres mensajes distintos: 'No a los piropos', 'No a los mirones' y 'No a los sobones'. La instalación de vinilos y el reparto de chapas son otras de las acciones que completan la campaña.