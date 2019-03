Carta blanca para el humor

El concurso de murgas transformó ayer el escenario del Teatro Principal en un singular plató de informativos de la ciudad y provincia. En tres horas, las cuatro murgas participantes –Los Verbenas, Los Caballeros Oscuros, Lxs Unix-Cornixs y Érase una vez– desglosaron con gracejo la actualidad local y nacional en clave de humor en un competido certamen presentado por el jovial mago Paco González. Por librarse, no se libró ni él de las letras. "No nos ha comprado nada, sigue en sus trece, cuando le ofrecemos algo, nos hace un truco y desaparece", le cantaban.

Pese a su "cameo", los políticos de turno volvieron a ser el blanco de las críticas. Con donaire, las cuatro agrupaciones analizaron la situación del terruño y el papel de sus gobernantes con alusiones a la despoblación o al referéndum independentista de Porto, entre otras cuestiones. En un aspecto más cultural, varias formaciones coincidieron en reflejar en sus letras la eclosión de procesiones semanasanteras: "Con todos mis respetos, no saben estar quietos, que pase el Nazareno, que hace muy bueno", ironizaban. En el terreno deportivo, la nueva camiseta anatómica del Zamora Club de Fútbol no pasó desapercibida. "Compró el Hospital Virgen de la Concha casi trescientas el primer día, pues las están usando para estudiar la cardiología", exageraban. Los pistachos del MMT Seguros, "qué bien juegan los muchachos" y el "cachas" de Garrote también se colaron en esta sección, en la que tampoco faltó el VAR.

Ya en el apartado nacional, el cambio de Gobierno, el auge de la ultraderecha y la exhumación de Franco fueron algunos de los temas más relevantes junto a los "reproches" al traje de la Pedroche.

Pese a la comicidad de las canciones, también hubo hueco para las reivindicaciones sociales. Aprovechando sus veinticinco minutos de oro en horario de máxima audiencia, las murgas incluyeron en su peculiar noticiero las reivindicaciones sociales como el empoderamiento de la mujer, el sistema de adopción y el reconocimiento de ilustres personajes como Baltasar Lobo o León Felipe, además de mensajes optimistas en defensa de Zamora. "Y a luchar, Zamora no se ganó nunca en una hora porque eres la bien cercada y mira ahora que la pena me ahoga, la ven muriendo y nadie reacciona". Composiciones todas ellas con sus dosis de gracia, crítica y actualidad que un año más recibieron el reconocimiento del público que abarrotó el teatro municipal. Los últimos pases de la gala del concurso tendrán lugar esta tarde aunque las entradas ya están agotadas. No obstante, el público podrá disfrutar de las cuatro murgas mañana domingo a las doce del mediodía en la plaza del Maestro Haedo, donde está convocada una concentración para acercar lo mejor del carnaval a la calle en unos días de carta blanca para el humor.