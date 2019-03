El nuevo Plan de Igualdad basa sus medidas en el peso femenino de la demografía local

Tras la constante búsqueda de igualdad de oportunidades, el Ayuntamiento de Zamora va más allá con su III Plan de Igualdad apostando por la igualdad de resultados. La concejala responsable del área, Adoración Martín, presentó ayer ante el Consejo Municipal de la Mujer el borrador de este proyecto normativo que pretende reducir las diferencias de género y garantizar la efectividad de los protocolos de actuación en caso de acoso laboral o sexual en el Consistorio.

En palabras de la edil socialista, el plan recoge prácticamente todas las aportaciones realizadas y parte de un riguroso análisis demográfico de la ciudad. Según este estudio, las mujeres representan el 53% de la población (hay 33.000 féminas por los 28.800 varones). El intervalo de edad más amplio es elevado, ya que se concentra entre los 55 y los 59 años, y fundamentalmente es de origen español, ya que las extranjeras solo representan el 3,6% del total. Además, del informe se desprende que la capital cuenta con un alto porcentaje de mujeres universitarias, especialmente dedicadas a la enseñanza y alejadas de las carreras técnicas y científicas. En cuanto a las asalariadas, la mayoría son trabajadoras por cuenta ajena. Unos datos que se ven reflejados en las 203 medidas propuestas, encaminadas en su mayoría a tareas de sensibilización.

Preparativos 8M

Por otra parte, la reunión del Consejo Municipal de la Mujer sirvió para coordinar las actividades que se desarrollarán en la ciudad de cara al Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo viernes. Así, La Alhóndiga acogerá del 6 al 14 de marzo la novena exposición fotográfica sobre Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género que un año más realizarán los alumnos de La Vaguada. El 19 de marzo, con motivo del Día del Padre, se llevará a cabo la campaña "¡Papá, participa!" dirigida especialmente a padres o futuros padres con el objetivo de implicarles más en la realización de las tareas cotidianas de la vida familiar.

Por último, del 25 al 29 de marzo tendrá lugar la iniciativa "No cierres los ojos", una experiencia sensorial e interactiva con los alumnos de Bachillerato del instituto Río Duero.

Actividades todas ellas que se sumarán a la campaña "Zamora libre de machotes" contra el acoso callejero presentada el pasado miércoles por el Ayuntamiento de la capital e ideada por la Agencia Touché. Al igual que sucedió con la publicidad de chistes machistas en 2017, creada por la misma empresa, la nueva campaña ha vuelto a abrir un debate tanto en la red como en el ámbito político y asociacionista entre partidarios y detractores de este tipo de iniciativas. La viceportavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Reyes Merchán, no ha dudado en tachar la fórmula de "frívola y desacertada" al considerar que "divide a la sociedad y ofrece una visión de lucha de sexos que, más que concienciar, lo que crea es polémica". En la misma línea, la nueva presidenta de Mujeres en Igualdad, Ana Díez, opina que "demoniza" al hombre. "No me gusta la imagen negativa que se está dando del hombre constantemente, hay que trabajar en el aspecto positivo". Por su parte, Rosa Chacón, presidenta de la Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias (AZME) piensa que, "aunque sea una campaña agresiva, es una agresividad más tranquila" y "el concepto de machote va a cuajar". Mila Rueda (Azavi) invita a "no ser cómplice de un piropo si es ofensivo aunque sea complicado" y la concejala de Igualdad, Adoración Martín, concluye que, por lo general, los piropos no son agradables.