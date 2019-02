Zamora se declara "libre de machotes" para acabar con los micromachismos

Desde ayer, los sobones y mirones son personas "non grata" en la ciudad. Durante las próximas horas, singulares señales de tráfico con los mensajes "No a los piropos", "No a los mirones" y "No a los sobones" serán instaladas por las calles de la capital con motivo de la nueva campaña del Ayuntamiento contra el acoso callejero.

Bajo el lema "Zamora libre de machotes", la Concejalía de Igualdad en colaboración con la Agencia Touché pretende erradicar los comentarios sexuales implícitos y explícitos que los hombres vierten hacia las mujeres de forma cotidiana "sin ver en ello un acto de violencia", según expuso ayer la concejala responsable del área Adoración Martín.

Pese a que la edil confesaba no ser muy fan del término micromachismo, pues a su juicio cualquier tipo de machismo es grande, la iniciativa busca concienciar y prevenir a la población sobre este tipo de conductas "socialmente aceptadas e incluso interiorizadas" que cosifican a la mujer como objeto sexual y que en ocasiones derivan en agresiones y abusos sexuales.

La campaña se centrará en los días de carnaval, "fechas proclives al desarrollo de ciertas formas de violencia" contra las féminas y estará dirigida tanto a hombres como mujeres. "También es una llamada a los hombres buenos, a todos aquellos que son conscientes de que las mujeres somos personas, tenemos dignidad y derecho a disfrutar unos carnavales sin miedo a posibles agresiones sexuales o de cualquier tipo", valoraba Adoración Martín.

Como explicaba la creadora de la iniciativa Esther Antón, a la hora de desarrollar la campaña desde la Agencia Touché consideraron "imprescindible" reivindicar la libertad de la mujer en cualquier época del año pero sobre todo en fechas tan señaladas como carnaval, Semana Santa, Navidad o San Pedro en las cuales "el ambiente festivo parece amparar determinados comportamientos" como "piropos desagradables, miradas intimidatorias o tocamientos voluntarios". Prácticas "al fin y al cabo de dominación y violencia que debemos combatir con la misma determinación que la violencia machista", en palabras de Esther Antón.

Por todo ello, a partir de mañana los mupies que se encuentran distribuidos por la ciudad mostrarán distintos carteles bajo el lema "Zamora libre de machotes" en los que a través de distintas ilustraciones aparecerán reflejados varios tipos de estos micromachismos: un hombre al volante de un coche gritando "Guapa" a una persona que pasea por la calle, un joven que toca el culo a una mujer mientras se ríe junto a un amigo en un ambiente de fiesta, o un panel negro con distintas miradas intimidando a una fémina.

Además, a lo largo de los próximos días se distribuirán chapas con el eslogan de la campaña entre los más jóvenes y se colocarán las señales de "Prohibido sobones", "Prohibido piropos" y "Prohibido mirones" en las zonas juveniles más concurridas durante las fiestas en homenaje a don Carnal para poner fin a este tipo de conductas de acoso callejero.